Eurodeputatul Victor Negrescu: În contextul noului ciclu de finanțare european există și „Garanția pentru Tineret” prin care putem sprijini copiii în a nu renunța la școală

Există la nivel european posibilitatea de a implementa „Garanția europeană pentru tineret”. În România a fost implementat un proiect pilot în acest sens, care ar permite identificarea și implementarea unor soluții pentru tinerii decuplați de școală, dar ulterior a fost blocat, a declarat europarlamentarul Victor Negrescu (PSD, S&D), vicepreședintele Comisiei pentru Educație din Parlamentul European, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro despre finanțarea adecvată a educației și salariul minim european.

„Este un mecanism european, finanțat din bani europeni. Cu acei bani am putea crea programe de internship remunerate din bani europeni, am putea dezvolta programe de tip școală după școală sau să găsim soluții pentru a dezvolta competențele tinerilor. Sper să relansăm acest program. În contextul noului ciclu de finanțare european, apare și garanția europeană pentru copii, fiind extrem de importantă, unde sunt tot felul de instrumente cu care putem sprijini tinerii de la o vârstă foarte fragedă în a nu se decupla de școală”, a detaliat deputatul european.

Înființata în 2013, Garanția pentru tineret a creat oportunități și a ajutat peste 24 de milioane de tineri să își găsească un loc de muncă sau să participe la un program de formare continuă, de stagiu sau ucenicie.

Victor Negrescu a amintit că anul viitor va fi Anul European al Tineretului: „ Este extrem de important să fructificăm acest moment. Mi-aș dori ca România să devină o țară activă în ceea ce înseamnă implementarea acestor măsuri”.

Mai mult, eurodeputatul a subliniat că, în contextul discuțiilor privind bugetul de anul viitor, Parlamentul European a solicitat o suplimentare a fondurilor și a obținut ceva extrem de important: Comisia Europeană va monitoriza implementarea celor două garanții și va veni cu recomandări specifice pentru fiecare stat și uneori chiar și cu alocări financiare suplimentare.

„Dacă România a întâmpinat dificultăți, acum nu ar trebui să mai venim cu această scuză pentru că există sprijin direct din partea Comisiei Europene, obținut datorită eforturilor noastre din Parlamentul European”, a spus el.

Victor Negrescu a făcut parte din echipa de negociere care a discutat bugetul pe anul viitor, aceste garanții fiind o prioritate pentru grupul său politic din Parlamentul European.

„Noi am solicitat inclusiv acest sprijin din partea Comisiei Europene și am mai făcut ceva de care suntem foarte mândri: Am obținut o alocare de 8 milioane de euro pentru cadrarea evenimentelor structurale care vor fi organizate la nivel european pe lângă contribuția statelor membre. Comisia Europeană a lansat Anul European al Tinerilor, dar a uitat să aloce bani pentru acest lucru. S-a bazat pe entuziasmul tinerilor și pe această idee stranie că tinerii pot face lucruri gratis. Tinerii pot face și lucruri gratis, însă dacă vorbim de lucruri concrete pentru tineri, trebuie să investim resurse și să venim cu proiecte concrete”, a punctat europarlamentarul.

Potrivit acestuia, Comisia dedicata educației și tinerilor a venit cu un set de recomandări pentru instituțiile europene în așa fel încât „dacă avem un an european dedicat tinerilor, să existe concluzii, adică ce facem concret pentru tineri în anul respectiv. Putem introduce peste tot stagii remunerate, putem promova la nivel european ideea că accesul la anumite tipuri de formări este oferit tinerilor din banii europeni și trebuie să ne asigurăm că reducem șomajul în rândul tinerilor. Trebuie sa trecem la ceva mai concret”, a conchis Victor Negrescu.

Ca urmare a anunțului făcut de președinta Ursula von der Leyen în discursul său privind starea Uniunii, Comisia Europeană a adoptat în urmă cu o luna propunerea sa oficială de a face din 2022 „Anul European al Tineretului”.

Reamintim că Ursula von der Leyen, a anunțat în timpul discursului său anual din plenul Parlamentului European de la Strasbourg că le va oferi tinerilor un nou program, denumit „ALMA”, care le va da posibilitatea de a lucra temporar într-un alt stat membru.