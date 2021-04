Eurodeputatul Victor Negrescu: În contextul pandemiei este nevoie de Europa sănătății. România are la dispoziție bani europeni pentru programe operaționale pe zona de sănătate

În contextul pandemiei este nevoie de Europa sănătății, deoarece avem în fața noastră provocări globale și europene, ce necesită răspunsuri, a declarat eurodeputatul Victor Negrescu (PSD, S&D), vicepreședintele Comisiei pentru Cultură și Educație (CULT) din Parlamentul European, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro.

Acesta a punctat faptul că România are la dispoziție bani europeni pentru programe operaționale pe zona de sănătate. „Aceste programe setează foarte clar ceea ce ne dorim pe zona de sănătate, educație, pe zona de drepturi sociale, de drepturi ale lucrătorilor, pe zona de egalitate de gen, în așa fel încât Europa să fie mai primitoare, să fie un pol al dezvoltării globale”.

„A fost foarte bine că am putut cumpăra vaccinul în comun, chiar dacă au fost decalaje privind implementarea campaniei, dacă cumpăram separat, probabil că România nu avea acces la vaccin în aceiași proporție”, a adăugat eurodeputatul român.

Potrivit acestuia, „Europa sănătății” a fost respinsă de forțele politice de dreapta în ultimii ani. „Am trăit această experiență, în mandatul anterior, am inițiat un proiect pilot pentru a sprijini sănătatea în mediul rural, ulterior am continuat, am avut ideea unei garanții europene pentru sănătate. Oamenii politici, în general de dreapta, îmi spuneau că nu se poate, că sănătatea trebuie să rămână o chestiune națională”.

Eurodeputatul a subliniat că pilonii sociali europeni sunt foarte importanți. „Redefinim ceea ce înseamnă Europa socială și ne fixăm anumite ține concrete, privind modul în care ne dorim să arate Europa pe viitor. Acest lucru a fost accelerat de pandemie, dar merge și dincolo de aceasta”, a spus el.

De asemenea, Victor Negrescu a reamintit că, la nivel european, au fost cumpărate echipamente medicale, România beneficiind de acestea, inclusiv de echipamente pentru ATI.

Mai mult, eurodeputatul român a făcut trimitere și la programul de finanțare EU4Health (UE pentru sănătate), program ce a intrat în vigoare la finalul lunii martie, având o valoare de 5,1 miliarde de euro.

„UE pentru sănătate” va avea o contribuție semnificativă la redresarea post-COVID-19, îmbunătățind sănătatea populației din UE, sprijinind lupta împotriva amenințărilor transfrontaliere privind sănătatea și sporind gradul de pregătire și capacitatea UE de a răspunde în mod eficace la viitoarele crize sanitare, în cadrul unei viitoare Uniuni Europene a sănătății puternice.

„La Summitul ce va avea loc în Portugalia, la Porto, o să venim în prim plan cu aceste chestiuni, o să lansăm inclusiv zona aceasta ce trebuie definită, a drepturilor noastre digitale, ale cetățenilor europeni. Căutăm să ridicăm profilul acestor aspecte și să le integrăm la nivelul finanțării europene, la nivelul priorităților noastre ulterioare și reușim să facem acest lucru”, a conchis Victor Negrescu.

Summitul social de la Porto, care va fi organizat în mai 2021 de președinția portugheză a Consiliului UE, se va axa pe modalitățile de consolidare a dimensiunii sociale a Europei pentru a face față provocărilor unei redresări echitabile, reziliente și favorabile incluziunii, precum și ale tranziției ecologice și digitale. Summitul reprezintă o ocazie de a ne reuni forțele în vederea reînnoirii, la cel mai înalt nivel politic, a angajamentului de a implementa Pilonul drepturilor sociale. Planul de acțiune privind Pilonul drepturilor sociale constituie contribuția Comisiei la Summitul social de la Porto.

El se bazează pe o amplă consultare publică, la care s-au primit peste 1 000 de răspunsuri scrise din partea statelor membre, a instituțiilor și organismelor UE, a regiunilor, a orașelor, a partenerilor sociali, a organizațiilor societății civile, a organizațiilor internaționale, a grupurilor de reflecție și a cetățenilor. În plus, Comisia a organizat webinare specifice, la care au participat peste 1 500 de părți interesate individuale.