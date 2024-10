Eurodeputatul Victor Negrescu susține că Parlamentul European își va intensifica eforturile în a sprijini traiectoria europeană a R. Moldova

Parlamentul European va organiza audierile în comisiile de specialitate pentru comisarii europeni desemnați în Comisia “von der Leyen 2” în perioada 4-12 noiembrie 2024, a anunțat miercuri președinta legislativului european, Roberta Metsola.

“Cu un mandat dat de cetățenii europeni, deputații europeni vor întreba, evalua, examina și vota. Aceasta este democrația europeană”, a scris Metsola, pe contul său de Twitter.

The @Europarl_EN hearings of the new @EU_Commission Commissioners-designate will take place between 4 and 12 November.

With a mandate given by European citizens, MEPs will ask, assess, scrutinise and vote.

This is European democracy 🇪🇺

— Roberta Metsola (@EP_President) October 2, 2024