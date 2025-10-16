EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Eurodeputatul Virgil Popescu: Gazele din perimetrul Neptun Deep vor fi extrase în curând. O nouă etapă a acestui proiect energetic important a fost finalizată
Gazele din perimetrul Neptun Deep urmează să fie extrase în curând, odată cu finalizarea unei noi etape a proiectului energetic, Transgaz anunțând punerea în exploatare a conductei care va prelua gazele din perimetrul offshore, a precizat joi eurodeputatul Virgil Popescu.
„Pariul pe care l-am făcut, ca ministru al Energiei, că proiectul de extragere a gazelor din Marea Neagră va fi unul de succes, se dovedește că este unul câștigător! Strategia pe care am pregătit-o la minister, în parteneriat cu directorul Sterian, pentru a extinde rețeaua de transport a fost cea corectă și va aduce multiple beneficii țării noastre, dar și Uniunii Europene”, a scris Virgil Popescu, pe Facebook.
Eurodeputatul a amintit că, după semnarea în martie 2023 a contractului de transport al gazelor naturale, acesta a fost astăzi pus în aplicare.
„Asta arată, fără doar și poate, că managementul companiei Transgaz este unul eficient, care ar trebui replicat și la alte companii în care statul este acționar majoritar. În contextul european, în care chiar astăzi la comisia ITRE, din care fac parte, s-a votat raportul care prevede eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia, țara noastră va fi un garant al securității energetice a Uniunii Europene și va putea să asigure consumul intern, iar ce rămâne să vândă la export”, a adăugat Virgil Popescu.
De asemenea, eurodeputatul a subliniat că, prin legea offshore inițiată de el în 2022, statul român beneficiază de drept de preempțiune asupra vânzărilor de gaze din Marea Neagră.
„Așa că am un sfat pentru ”băieții” suveraniști: Dacă nu ați votat legea, mai ușor cu sloganul ”nu ne vindem țara”. Și ca europarlamentar voi susține și iniția strategii prin care țara noastră, dar și UE, va fi independentă energetic. Un alt pariu care va fi câștigător, în ciuda neîncrederii unora, este conducta Jupa – Prunișor, la care se lucrează în prezent și va fi finalizată în curând”, a punctat Virgil Popescu.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Dan Motreanu susține revendicările primarilor europeni din comunitățile locale dezavantajate de centralizarea Politicii de Coeziune
Europarlamentarul Dan Motreanu a transmis, pe Facebook, că susține ferm revendicările primarilor veniți la Bruxelles pentru a trage un semnal de alarmă privind efectele comasării Politicii de Coeziune cu alte fonduri ale UE în contextul negocierilor privind viitorul cadru financiar multianual (2028-2034).
În postarea sa, el reamintește amploarea reprezentativă a demersului și menționează sprijinul său concret ca europarlamentar.
„Comunitățile locale sunt dezavantajate de centralizarea Politicii de Coeziune, propusă de Comisia Europeană. Convenția Primarilor din UE reprezintă 11.000 de localități în care locuiesc aproape 220 de milioane de locuitori. Vocea lor trebuie ascultată!”, subliniază Motreanu. „De când Comisia a prezentat noua propunere, am susținut, în Parlamentul European, menținerea alocărilor distincte pentru Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună și menținerea bugetelor cel puțin la nivelul actualului cadru financiar”, a precizat eurodeputatul.
În context, el a făcut trimitere la protestele recente ale primarilor din numeroase orașe din UE, în fața Parlamentului European, printre aceștia regăsindu-se și Emil Boc, „un primar experimentat, care a dezvoltat Cluj-Napoca și cu ajutorul fondurilor europene”.
Europarlamentarul avertizează că propunerea Comisiei, prin crearea unui „fond comun”, ar slăbi rolul regiunilor şi autorităţilor locale şi ar pune în pericol reducerea decalajelor regionale. „Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună (PAC) trebuie să rămână instrumente independente”, spune Motreanu răspicat.
Eurodeputatul subliniază şi problema concurenţei pentru aceleași resurse: „Nu le putem cere fermierilor și comunităților locale să concureze pentru același buget. Primarii au spus clar că nu pot accepta crearea unui fond unic și centralizarea politicii de coeziune prin planuri naționale, deoarece aceasta ar spori puterea guvernelor centrale și ar diminua rolul autorităților regionale și locale.”
Ela reamintit contribuţia practică a Politicii de Coeziune la viaţa comunităţilor: investiţii în infrastructură rutieră şi transport public, modernizarea şcolilor şi spitalelor, renovarea clădirilor, sprijinirea IMM-urilor şi antreprenoriatului, crearea de locuri de muncă, accesul la servicii şi susţinerea cercetării aplicate şi a inovării — elemente care, spune el, ar fi puse în pericol de centralizarea finanţării.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu: România poate să devină o poartă de intrare pentru tehnologiile americane în UE și pentru producția industrială americano-europeană
România poate să devină o poartă de intrare pentru tehnologiile americane în Uniunea Europeană și pentru producția industrială americano-europeană, a declarat miercuri vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.
„Mediul de afaceri din România are nevoie de predictibilitate și de o strategie de dezvoltare cu direcții precise. La întâlnirea mea cu companiile românești și americane din cadrul AmCham am făcut apel la construirea unui Plan Național de Competitivitate cu accent pe sectoarele economice unde vrem ca România să devină lider și un partener comercial serios”, a scris Victor Negrescu, pe Facebook.
Europarlamentarul a prezentat mediului de afaceri exemple concrete prin care a reușit să atragă fonduri europene suplimentare pentru România, evidențiind totodată domeniile în care consideră că țara noastră trebuie să manifeste o inițiativă mai puternică, precum sectorul digital, industria de apărare și agricultura.
„În calitate de membru în delegația Parlamentului European cu Statele Unite am expus câteva idei prin care putem face acest lucru. Pentru ca acest lucru să se intâmple trebuie ambiție, viziune și profesionalism”, a concluzionat Victor Negrescu.
PARLAMENTUL EUROPEAN
”La 40 de ani de Schengen, România nu doar face parte din această poveste, ci construiește viitorul ei”, subliniază eurodeputatul Gheorghe Falcă
Europarlamentarul Gheorghe Falcă a transmis un mesaj aniversar la 40 de ani de la înființarea Spațiului Schengen, unul dintre „cele mai curajoase proiecte europene”, la care a aderat și țara noastră după ani de eforturi, contribuind la viitorul acestui important proiect.
„Schengen nu este doar despre libertate de mișcare. Este despre ceea ce ne definește ca națiuni europene: încredere, responsabilitate și solidaritate. Este dovada că Europa nu este doar un proiect politic, ci un proiect al oamenilor și al valorilor comune. La 40 de ani de Schengen, România nu doar face parte din această poveste – construiește viitorul ei”, a transmis deputatul european într-un mesaj postat pe pagina de Facebook.
Potrivit europarlamentarului, pentru România, aderarea la Spațiul Schengen înseamnă eliminarea barierelor și a timpilor de așteptare la frontiere, circulație mai liberă pentru cetățeni și firme, exporturi mai competitive și costuri logistice reduse, integrare economică profundă în piața unică și securitate consolidată la frontiere și cooperare cu celelalte state membre.
„ Aderarea țării noastre la Schengen este un moment de demnitate europeană și o confirmare a faptului că România contează și este respectată în proiectul european”, a mai adăugat Gheorghe Falcă.
Simona Bucura-Oprescu, aleasă membru în Biroul Executiv al PES Women: Voi aduce vocea femeilor din România în dialogul european
ARMO atrage atenția: Companiile românești nu pot concura cu platformele extracomunitare fără măsuri ferme de echitate
Sondaj Concordia: 80% dintre companiile din România resimt o deteriorare a mediului economic
Nicușor Dan a promulgat legea care sancționează coruperea funcționarilor publici străini: Este un pas important către aderarea României la OCDE în 2026
Guvernul a adoptat acte normative care consolidează cercetarea științifică, sprijină investițiile publice majore și oferă sprijin concret pentru oameni și comunități
Sprijinul pentru R. Moldova și Ucraina și extinderea UE, discutate la Cotroceni de consilierul prezidențial Marius Lazurca cu ambasadoarea Germaniei
Merz propune crearea unei burse europene unice, semnalând sprijinul Germaniei pentru uniunea piețelor de capital și prezentând un plan de integrare inspirat din rapoartele Draghi și Letta
PE va deschide negocierile cu statele membre pentru interzicerea, din 2026, a importurilor de gaze naturale și țiței din Rusia
Ministrul german al Digitalizării îndeamnă UE să se concentreze pe crearea de tehnologii înainte de a le reglementa: Am devenit maeștri în a fi clienții altora
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
