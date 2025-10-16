Eurodeputatul Virgil Popescu: Gazele din perimetrul Neptun Deep vor fi extrase în curând. O nouă etapă a acestui proiect energetic important a fost finalizată

Gazele din perimetrul Neptun Deep urmează să fie extrase în curând, odată cu finalizarea unei noi etape a proiectului energetic, Transgaz anunțând punerea în exploatare a conductei care va prelua gazele din perimetrul offshore, a precizat joi eurodeputatul Virgil Popescu.

„Pariul pe care l-am făcut, ca ministru al Energiei, că proiectul de extragere a gazelor din Marea Neagră va fi unul de succes, se dovedește că este unul câștigător! Strategia pe care am pregătit-o la minister, în parteneriat cu directorul Sterian, pentru a extinde rețeaua de transport a fost cea corectă și va aduce multiple beneficii țării noastre, dar și Uniunii Europene”, a scris Virgil Popescu, pe Facebook.

Eurodeputatul a amintit că, după semnarea în martie 2023 a contractului de transport al gazelor naturale, acesta a fost astăzi pus în aplicare.

„Asta arată, fără doar și poate, că managementul companiei Transgaz este unul eficient, care ar trebui replicat și la alte companii în care statul este acționar majoritar. În contextul european, în care chiar astăzi la comisia ITRE, din care fac parte, s-a votat raportul care prevede eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia, țara noastră va fi un garant al securității energetice a Uniunii Europene și va putea să asigure consumul intern, iar ce rămâne să vândă la export”, a adăugat Virgil Popescu.

De asemenea, eurodeputatul a subliniat că, prin legea offshore inițiată de el în 2022, statul român beneficiază de drept de preempțiune asupra vânzărilor de gaze din Marea Neagră.

„Așa că am un sfat pentru ”băieții” suveraniști: Dacă nu ați votat legea, mai ușor cu sloganul ”nu ne vindem țara”. Și ca europarlamentar voi susține și iniția strategii prin care țara noastră, dar și UE, va fi independentă energetic. Un alt pariu care va fi câștigător, în ciuda neîncrederii unora, este conducta Jupa – Prunișor, la care se lucrează în prezent și va fi finalizată în curând”, a punctat Virgil Popescu.