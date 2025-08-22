EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Eurodeputatul Virgil Popescu își continuă angajamentul: Voi susține ferm consolidarea relațiilor energetice transatlantice, pentru a garanta securitatea energetică de care România și Europa au nevoie
Voi susține ferm consolidarea relațiilor transatlantice în domeniul energiei pentru a garanta independența și securitatea energetică de care România și Europa au nevoia, a subliniat eurodeputatul Virgil Popescu.
Recent, Statele Unite și Uniunea Europeană au publicat o declarație comună care trasează cadrul pentru un comerț și investiții transatlantice echitabile, echilibrate și reciproc avantajoase.
„Energia este inima parteneriatului transatlantic. Ea definește relația dintre Uniunea Europeană și Statele Unite și, implicit, legătura strategică dintre România și SUA”, a evidențiat Popescu.
Acesta a amintit de eforturile pe care le-a întreprins din calitatea de ministru al Energiei pentru a consolida Parteneriatul Strategic dintre România și SUA pe dimensiunea energetică.
„Ca ministru al Energiei, am pus bazele unui parteneriat solid între România și SUA: un acord strategic și investiții comune care au pus bazele dezvoltării programului nuclear civil al României. Astăzi, ca europarlamentar, îmi continui angajamentul. Voi susține ferm consolidarea relațiilor energetice transatlantice, pentru a garanta independența și securitatea energetică de care România și Europa au nevoie”, a conchis europarlamentarul.
Statele Unite și Uniunea Europeană au publicat miercuri detaliile „celui mai mare acord comercial din istorie” care prevede că Europa va achiziționa produse energetice din SUA de 750 de miliarde de dolari.
Înțelegerea va ajuta Uniunea Europeană să își pună în aplicare planul de a închide „robinetul pentru gazul rusesc” până la finalul lui 2027.
Victor Negrescu: Înaintea alegerilor din R. Moldova, PE va adopta o rezoluție fără precedent pentru a denunța ingerințele Rusiei și a reafirma sprijinul pentru aderarea la UE
Republica Moldova se află într-un moment decisiv înaintea alegerilor din septembrie, iar Parlamentul European va adopta atunci o rezoluție „fără precedent”, menită să tragă un semnal de alarmă privind ingerințele Federației Ruse și să reafirme sprijinul ferm pentru aderarea țării la Uniunea Europeană, a anunțat eurodeputatul Victor Negrescu, vicepreședinte al Legislativului european, responsabil pentru relația cu Chișinăul.
„Este evident că Federația Rusă nu își dorește ca forțele pro-europene să câștige alegerile din septembrie. Motivul este clar: dacă acest lucru se va întâmpla, drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană devine ireversibil, iar influența Moscovei la Chișinău va dispărea”, a scris Negrescu pe Facebook.
Acesta a subliniat că scrutinul reprezintă, de fapt, un test pentru viitorul european al țării: „Alegerile din septembrie reprezintă, de fapt, un nou referendum privind ambiția Republicii Moldova de a adera la Uniunea Europeană. Ele vor arăta cât de rapid își dorește acest stat să devină parte a familiei europene.”
Negrescu a anunțat, totodată, deschiderea în această toamnă a unui birou al Parlamentului European la Chișinău, la inițiativa sa, cu sprijinul președintei legislativului european, Roberta Metsola. „Biroul va sprijini direct transpunerea legislației europene și va aduce mai aproape Europa de cetățenii moldoveni. Biroul va fi condus de un cetățean român cu experiență, confirmând încă o dată triunghiul sprijinului pentru Republica Moldova: Chișinău – București – Bruxelles.”
Oficialul european a precizat că instituția pe care o reprezintă a fost mereu „cea care a reacționat cel mai rapid în sprijinul cetățenilor moldoveni”, amintind majorările de granturi, prefinanțările crescute și direcționarea fondurilor europene către educație, sprijin pentru seniori și reducerea facturilor la energie.
„În cadrul plenarei din septembrie a legislativului european, vom adopta o rezoluție fără precedent. Un document ferm, unic prin faptul că este adoptat chiar înaintea unor alegeri, care trage un semnal de alarmă privind ingerințele Federației Ruse și reafirmă clar sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, a declarat Victor Negrescu.
Acesta a adăugat că integrarea în UE înseamnă consolidarea, nu pierderea suveranității: „Republica Moldova nu își pierde suveranitatea prin integrarea europeană. Din contră, câștigă forță, protecție și sprijin din partea unei comunități unite care apără democrația și libertatea.”
„Cetățenii Republicii Moldova pot, în septembrie, să transmită ferm că viitorul lor este european”, a conchis eurodeputatul.
Dan Motreanu: Drumurile și podurile din Suceava și Neamț afectate de inundații vor fi refăcute cu fonduri europene. Guvernul va accesa și Fondul de Solidaritate al UE
Drumurile județene și podurile distruse de inundațiile din județele Suceava și Neamț vor fi reconstruite cu bani europeni, a anunțat eurodeputatul PNL Dan Motreanu. Potrivit acestuia, guvernul condus de Ilie Bolojan a obținut 15 milioane de euro pentru refacerea infrastructurii rutiere.
„Solidaritatea europeană se vede cel mai bine în momentele dificile”, a transmis Motreanu într-o postare pe Facebook.
El a explicat că aceste fonduri pot fi accesate rapid datorită unor reguli noi aprobate anul trecut în Parlamentul European, care permit utilizarea flexibilă a banilor europeni pentru gestionarea dezastrelor naturale, precum inundațiile și incendiile de vegetație.
Proiectele de reconstrucție vor fi finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), fiind disponibilă și o prefinanțare suplimentară de până la 25% din suma totală. În paralel, Fondul Social European Plus va putea acoperi scheme de muncă, acces la servicii medicale și bunuri de bază pentru comunitățile afectate.
Citiți și Mecanismul european RESTORE, aplicat în premieră în România: 15 milioane de euro alocate în sprijinul comunităților afectate de inundații în Neamț și Suceava
Motreanu a adăugat că guvernul a declanșat și procedurile de accesare a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene, pentru a sprijini eforturile de redresare.
Totodată, Executivul a luat măsuri pentru sprijinirea familiilor lovite de inundații, prin ajutoare de urgență cuprinse între 15.000 și 30.000 de lei, dar și prin acoperirea a până la 90% din valoarea pagubelor pentru repararea sau reconstruirea locuințelor. Cetățenii afectați au primit și bunuri de strictă necesitate – apă, alimente, îmbrăcăminte.
Dan Motreanu: De la 1 octombrie, tinerii fermieri români pot accesa finanțări europene de până la 200.000 de euro pentru dezvoltarea și consolidarea fermelor
Tinerii fermieri din România vor avea acces, începând cu 1 octombrie, la finanțări europene de până la 200.000 de euro pentru dezvoltarea și consolidarea unei ferme, a anunțat eurodeputatul Dan Motreanu. Din această sumă, 80% reprezintă fonduri europene, iar restul de 20% va fi contribuția beneficiarului.
„Vor fi finanțate achiziția de utilaje moderne, investițiile în tehnologie agricolă, creșterea capacității de producție, dezvoltarea fermelor mixte, cultivarea legumelor, pepenilor sau cartofilor, creșterea albinelor”, a precizat eurodeputatul, într-o postare pe Facebook.
Motreanu a subliniat sprijinul acordat fermierilor de către grupul politic din care face parte: „Partidul Popular European (PPE) este și va rămâne apărătorul fermierilor și al comunităților rurale. Am reușit să asigurăm 30 milioane de euro în plus pentru tinerii fermieri în bugetul UE pe 2025, în urma eforturilor Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (AGRI) din Parlamentul European, din care fac parte. Voi continua demersurile pentru ca agricultura să rămână atractivă și accesibilă pentru tinerii fermieri.”
Potrivit europarlamentarului, peste 5.000 de tineri din România au beneficiat deja de sprijin prin programul din Planul Național Strategic (PNS) al României în cadrul Politicii Agricole Comune 2023-2027.
România are la dispoziție 500 milioane de euro pentru tinerii fermieri, alocați prin sprijin complementar pentru venituri, investiții în dezvoltarea afacerilor agricole și sprijin pentru instalare.
