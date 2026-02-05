ENERGIE
Eurodeputatul Virgil Popescu salută dezvoltarea proiectului de interconectare Georgia-România, ce include un cablu submarin în Marea Neagră
Eurodeputatul Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, a salutat semnarea Memorandumului de Înțelegere (MoU) dintre operatorul rețelei de energie electrică din România, Transelectrica, și operatorul georgian Georgian State Electrosystem JSC (GSE), pentru dezvoltarea Proiectului de Interconectare Georgia – România, ce include un cablu submarin în Marea Neagră.
„Cablul submarin pentru transportul energiei a fost un proiect pe care l-am demarat în mandatul meu de ministru al Energiei — un proiect în care am crezut, în ciuda numeroaselor voci sceptice care puneau sub semnul întrebării realizarea lui. De atunci, s-au făcut pași concreți. Avem parteneri puternici și, împreună, construim o nouă rută de transport a energiei, care va contribui direct la prețuri mai mici pentru consumatori”, a scris Virgil Popescu, pe Facebook.
Potrivit eurodeputatului, proiectul este unul major, inclus anul trecut pe lista Proiectelor de Interes Mutual (PMI) ale Uniunii Europene.
Virgil Popescu a precizat că proiectul cablului submarin din Marea Neagră este dezvoltat în baza Acordului de Parteneriat Strategic în domeniul energiei verzi, semnat în decembrie 2022, cu participarea guvernelor Azerbaidjanului, Georgiei, României și Ungariei.
„Voi susține în continuare proiectele care dezvoltă și modernizează sistemul energetic al României, contribuind la o piață unică, liberă și competitivă a energiei în Uniunea Europeană”, a concluzionat Virgil Popescu.
Guvernul susține accelerarea proiectului strategic de la Mintia și noile investiții în stocarea energiei electrice
Prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit joi, la Palatul Victoria, cu reprezentanții companiei Mass Global Energy Rom, în contextul dezvoltării centralei electrice pe gaze naturale de la Mintia, unul dintre cele mai importante proiecte energetice din România, potrivit comunicatului oficial.
Discuțiile s-au concentrat asupra stadiului actual al proiectului, a calendarului de implementare și a colaborării dintre autoritățile române și investitor, în vederea atingerii obiectivelor naționale de securitate energetică, în contextul evoluțiilor regionale și europene.
Potrivit companiei, obiectivul proiectului de la Mintia este atingerea, în acest an, a unei capacități instalate de 1.700 MW, centrala urmând să devină, la finalizare, cea mai mare centrală electrică pe gaze din Uniunea Europeană, pe un singur amplasament. Până în prezent, la Mintia au fost investiți aproximativ 1,2 miliarde de euro. Proiectul este realizat cu echipamente de ultimă generație. Testele pentru punerea în funcțiune a turbinelor pe gaz sunt programate pentru acest an, iar producția de energie electrică este estimată să înceapă în septembrie 2026.
Ilie Bolojan a subliniat importanța proiectului pentru creșterea capacității de producție a energiei electrice și pentru stabilitatea Sistemului Electroenergetic Național, arătând că Guvernul va continua să sprijine implementarea investiției și buna coordonare instituțională.
Un punct distinct al discuțiilor l-a reprezentat racordarea centralei la rețelele de gaze naturale și energie electrică. A fost subliniată importanța accelerării lucrărilor de finalizare a conexiunii la Sistemul Energetic Național, realizate în colaborare cu Transelectrica, pentru respectarea calendarului de punere în funcțiune a centralei. Finalizarea racordărilor va permite funcționarea centralei la capacitate maximă, cu un consum anual estimat de până la 2,5 miliarde de metri cubi de gaze naturale.
Prim-ministrul Ilie Bolojan a transmis că Guvernul va sprijini finalizarea racordării la rețeaua Transelectrica în cel mai scurt timp.
Investiție de 1 miliard de euro în capacități de stocare a energiei
În cadrul întâlnirii, Mass Global Energy Rom a anunțat intenția de a dezvolta în România o nouă investiție în capacități de stocare a energiei electrice de tip BESS (Battery Energy Storage System), în valoare de aproximativ 1 miliard de euro. Proiectul ar urma să aibă o capacitate totală de 2.500 MW, distribuită în patru–cinci locații, inclusiv la Mintia. Proiectul are ca obiectiv echilibrarea sistemului energetic și furnizarea de energie în orele de vârf, la prețuri accesibile pentru cetățeni.
La întâlnire au participat președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, și consilierul de stat din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, Raul Gutin.
Proiectul centralei pe gaze de la Mintia este un obiectiv strategic de importanță națională, cu impact semnificativ asupra securității energetice a României, diversificării surselor de producție și dezvoltării economice regionale. Investiția va genera locuri de muncă în fazele de construcție și operare, va susține economia locală din județul Hunedoara și din regiune și va contribui la modernizarea infrastructurii energetice, în linie cu tranziția către tehnologii mai eficiente și mai puțin poluante.
Bogdan Ivan: CCP.RO, o infrastructură-cheie pentru stabilitatea pieței energiei din România. ASF începe evaluarea pentru autorizarea Contrapărții Centrale
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, salută confirmarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a finalizării documentației depuse pentru CCP.RO – Contrapartea Centrală, un proiect considerat esențial pentru funcționarea piețelor moderne și pentru reducerea riscurilor din piața de energie. Bogdan Ivan: Autorizarea CCP.RO va reduce riscurile din piața de energie. ASF începe evaluarea dosarului
„Astăzi, ASF a confirmat completarea documentației depuse pentru proiectul CCP.RO – Contrapartea Centrală, o infrastructură-cheie pentru funcționarea piețelor moderne și reducerea riscului de contraparte”, a transmis Bogdan Ivan într-o postare publicată marți pe Facebook. „Felicitări echipei ASF și tuturor profesioniștilor implicați în acest demers! Prin rigoare și consecvență, se pot construi mecanisme solide pentru stabilitatea pieței din România”, a adăugat ministrul.
Pe scurt, Contrapartea Centrală (CCP) este o instituție care se interpune între cumpărători și vânzători într-o tranzacție și garantează finalizarea acesteia. Prin mecanisme precum marje de garanție, fonduri de protecție și proceduri de gestionare a neplății, CCP reduce riscul ca una dintre părți să nu își onoreze obligațiile.
Potrivit ASF, confirmarea caracterului complet al documentației depuse de CCP.RO BUCHAREST S.A. permite intrarea proiectului în etapa de evaluare a riscurilor, proces care se va derula în următoarele 80 de zile lucrătoare, în cooperare cu Banca Națională a României și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), conform Regulamentului european EMIR.
Ministrul Bogdan Ivan a explicat că, pentru piața de energie din România, acest mecanism înseamnă:
- tranzacții mai sigure și mai bine supravegheate;
- reducerea riscurilor de tip „domino” în perioade de volatilitate, prin diminuarea riscurilor bilaterale de neplată;
- un cadru mai solid pentru dezvoltarea instrumentelor la termen și a instrumentelor derivate tranzacționate la Bursa de Valori București.
Ministrul Energiei subliniază că CCP este o piesă esențială într-o piață care are nevoie de mai multă predictibilitate, disciplină și protecție împotriva volatilității excesive.
„Fără acest mecanism, volatilitatea și costul riscului se transmit mai ușor în lanțul comercial și ajung să apese facturile consumatorilor”, a avertizat Bogdan Ivan.
La rândul său, ASF arată că autorizarea Contrapărții Centrale reprezintă o prioritate strategică pentru economia României, contribuind la modernizarea infrastructurii pieței de capital și la alinierea acesteia la standardele europene.
Curtea de Conturi Europeană: Măsurile UE privind aprovizionarea cu materii prime critice nu produc rezultate tangibile, întârziind realizarea tranziției energetice și obținerea autonomiei strategice
Măsurile luate de UE pentru a diversifica importurile de materii prime critice nu dau rezultate palpabile, producția internă este blocată, iar industria de reciclare se află abia la început, ceea ce creează dificultăți în asigurarea aprovizionării cu materiile prime de care blocul are nevoie pentru a-și îndeplini obiectivele energetice și climatice, concluzionează Curtea de Conturi Europeană, într-un raport publicat luni, 2 februarie. În context, auditorii nu văd prea multe șanse ca proiectele sprijinite de UE în acest domeniu să reușească să obțină la timp ce și-au propus.
Tranziția UE către energia din surse regenerabile depinde în mare măsură de echipamente tehnice precum baterii, turbine eoliene și panouri solare, toate acestea necesitând materii prime critice, cum ar fi litiul, nichelul, cobaltul, cuprul și pământurile rare. Majoritatea acestor materiale sunt importate în prezent fie din doar o țară terță, fie din doar câteva țări terțe, de exemplu din China, Turcia și Chile. Confruntată cu această vulnerabilitate, UE a adoptat, în 2024, Regulamentul privind materiile prime critice, prin care urmărește să asigure o aprovizionare sigură pe termen lung cu 26 de minerale identificate ca fiind critice pentru tranziția energetică.
„Fără materii prime critice nu putem avea nici tranziție energetică și nici competitivitate sau autonomie strategică. Din păcate, deocamdată depindem în mod periculos de câteva țări din afara UE pentru a ne aproviziona cu aceste materiale. Prin urmare, este esențial ca UE să își adune toate forțele și să își reducă vulnerabilitatea în acest domeniu.”, a declarat Keit Pentus-Rosimannus, membra Curții de Conturi Europene responsabilă de acest audit.
Aprovizionarea poate fi asigurată prin importuri diversificate, prin creșterea producției interne și prin reciclare. Regulamentul privind materiile prime critice stabilește, pentru 2030, doar obiective care nu sunt obligatorii de îndeplinit, pe lângă faptul că acestea nu se aplică decât unui număr mic de materii prime, considerate „strategice” – adică foarte importante din punct de vedere economic și expuse riscului de a nu putea fi procurate. Nu este clar nici modul în care au fost definite nivelurile care trebuie atinse până în 2030. Ba mai mult, auditorii arată că mai e cale lungă până la acest punct și că UE va trebui să depună mari eforturi pentru a garanta că, până la sfârșitul deceniului, aprovizionarea cu materiile prime strategice de care are nevoie este asigurată.
Regulamentul privind materiile prime critice este un instrument prin care UE a încercat să își reducă dependența de un număr mic de țări, însă auditorii nu văd niciun rezultat tangibil al eforturilor sale de a-și diversifica importurile. De exemplu, UE a semnat 14 parteneriate strategice privind materiile prime în ultimii cinci ani, 7 dintre acestea fiind încheiate cu țări a căror guvernanță era slab cotată. Importurile din aceste țări partenere au scăzut între 2020 și 2024 pentru aproximativ jumătate din materiile prime acoperite de raport. Alte acțiuni ale UE se află deocamdată într-un impas. De exemplu, negocierile cu SUA au fost întrerupte în 2024, în timp ce alte inițiative nu s-au concretizat încă, un exemplu în acest sens fiind acordul UE-Mercosur cu Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay – țări bogate în materii prime critice –, care nu a fost încă ratificat de toate țările din UE.
Unul dintre obiectivele fixate prin Regulamentul privind materiile prime critice este acela ca, cel mai târziu până în 2030, cel puțin 25 % din consumul UE de materii prime strategice să provină din resurse reciclate. Viitorul nu sună prea promițător. 7 din 26 de materiale necesare pentru tranziția energetică au rate de reciclare cuprinse între 1 % și 5 %, în timp ce 10 nu sunt deloc reciclate. În plus, aproape niciunul dintre obiectivele UE în materie de reciclare nu este adaptat la nivelul fiecărei materii prime. Prin urmare, obiectivele nu stimulează reciclarea fiecăruia dintre materiale – în special a celor care sunt mai greu de extras, cum ar fi pământurile rare utilizate la motoarele electrice sau paladiul din produsele electronice. Ele nu încurajează nici utilizarea materialelor reciclate. Auditorii subliniază că operatorii de reciclare europeni au de suferit din cauza costurilor ridicate de prelucrare, a cantității reduse de materii prime reciclabile disponibile și a barierelor tehnologice și de reglementare care le afectează competitivitatea.
Planul UE este și de a intensifica extracția internă de materiale strategice pentru a acoperi 10 % din consumul său. Însă realitatea este alta, activitățile de explorare nefiind suficient de dezvoltate. Și chiar și atunci când se găsesc noi zăcăminte, poate dura până la 20 de ani până când un proiect minier al UE își începe efectiv operațiunile. Este așadar greu de imaginat că se poate realiza ceva în mod concret până în 2030. Capacitățile de prelucrare – care, potrivit ambițiilor UE, ar trebui ca, până în 2030, să ajungă să acopere 40 % din consumul său – se închid. Unul dintre motive este legat de costurile ridicate ale energiei, acestea având un efect grav asupra competitivității. Auditorii trag un semnal de alarmă: eforturile UE riscă să devină blocate într-un cerc vicios, întrucât deficitul de aprovizionare împiedică dezvoltarea proiectelor de prelucrare, ceea ce, la rândul său, descurajează asigurarea aprovizionării.
Președintele Camerei Deputaților: Vizitele politice România–Israel trebuie dublate de delegații de afaceri pentru a genera oportunități economice
Guvernul Bolojan anunță un plan de relansare economică axat pe “investiții și competitivitate”, după crearea unui spațiu fiscal prin reducerea deficitului
Președintele Senatului, Mircea Abrudean: Pentru România, sprijinul Statelor Unite în menținerea statului de drept este esențial
Eurodeputatul Virgil Popescu salută dezvoltarea proiectului de interconectare Georgia-România, ce include un cablu submarin în Marea Neagră
Competitivitatea, creșterea economică, apărarea și securitatea, printre direcțiile-cheie pentru independența Europei, afirmă Von der Leyen după o întrevedere cu Macron
UE își consolidează infrastructura critică printr-un nou toolbox pentru securitatea cablurilor submarine și o alocare de 347 milioane de euro pentru proiecte strategice
Parteneriatul Strategic România-SUA “este puternic și se consolidează”: Nicușor Dan salută prezența tancurilor Abrams ale Armatei SUA la Smârdan
După negocieri intense, vicepreședintele PE, Victor Negrescu, a convins grupurile politice să accepte propunerea sa de a crește alocările dedicate justiției în bugetul multianual viitor
UNICEF cere măsuri guvernamentale ferme pentru combaterea conținutului sexualizat cu minori generat de IA
40% dintre cazurile de cancer pot fi evitate. Care sunt cele 14 recomandări ale noului Cod european împotriva cancerului
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
