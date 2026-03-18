Eurodeputatul Virgil Popescu susține adoptarea EU Inc.: „Avem nevoie de reguli simplificate și mai puțină birocrație pentru a permite creșterea economică de care are nevoie România”

Europarlamentarul Virgil Popescu susține adoptarea „EU Inc.”, un set unic de reguli armonizate, cunoscut sub denumirea de „al 28-lea regim”, menit să asigure condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile din întreaga Uniune Europeană.

„În luna ianuarie am votat în Parlamentul European pentru adoptarea setului unic de reguli armonizate, cunoscut sub numele de „al 28-lea regim”, menit să asigure condiţii de concurenţă echitabile pentru întreprinderile din întreaga Uniune Europeană. Astăzi, Comisia Europeană a prezentat propunerea pentru EU Inc. – care urmează să fie discutată în Parlamentul European și adoptată până la sfârșitul acestui an”, a scris Virgil Popescu, pe Facebook.

Europarlamentarul a explicat că printre propunerile incluse în cadrul „EU Inc.” se numără simplificarea procedurilor, astfel încât societățile să transmită informațiile o singură dată, prin intermediul unei interfețe la nivelul UE care va conecta registrele naționale ale întreprinderilor. Într-o etapă ulterioară, Comisia Europeană va institui un registru central la nivelul Uniunii, iar companiile vor putea obține codul de identificare fiscală și codul de înregistrare în scopuri de TVA fără a fi nevoite să depună din nou documente.

„Procesele corporative vor fi digitale în mod implicit pe tot parcursul ciclului de viață al unei companii. Sprijinirea fondatorilor să repornească mai rapid și mai ieftin: societățile din UE Inc. vor avea acces la proceduri de lichidare complet digitale. Întreprinderile nou-înființate inovatoare vor avea acces la proceduri simplificate de insolvență pentru a facilita lichidarea operațiunilor. Acest lucru permite fondatorilor să încerce și să testeze idei inovatoare și să înceapă din nou, dacă este necesar”, a continuat deputatul european.

Mai mult, Virgil Popescu a precizat că propunerile includ și instrumente mai eficiente pentru atragerea talentelor, prin posibilitatea ca întreprinderile din „EU Inc.” să elaboreze planuri de opțiuni pe acțiuni pentru angajați la nivelul UE. Aceste opțiuni vor fi impozitate doar în momentul în care generează venit, respectiv la vânzare, un aspect esențial pentru creșterea atractivității, în special în cazul întreprinderilor inovatoare aflate la început de drum.

„Întreprinderile din UE Inc. vor avea libertatea de a alege statul membru în care se înființează. Propunerea include o listă neagră a practicilor interzise pentru a se asigura că societățile din UE Inc. sunt tratate în același mod ca orice alte societăți naționale”, a adăugat acesta.

În plus, Virgil Popescu a explicat că propunerea prevede și garanții solide împotriva abuzurilor, subliniind că legislația națională în domeniul social și al ocupării forței de muncă nu este afectată. Aceasta va continua să se aplice societăților „EU Inc.” în același mod ca în cazul oricărei alte întreprinderi reglementate de dreptul național al societăților comerciale, iar garanțiile prevăzute de statul membru de înregistrare vor fi aplicabile integral, inclusiv în ceea ce privește normele privind codeterminarea.

„Societățile din UE Inc. vor avea flexibilitatea de a crea diferite clase de acțiuni cu drepturi economice sau de vot diferite. Acest lucru poate, de exemplu, să-i ajute pe fondatori să-și protejeze afacerea împotriva preluărilor ostile”, a subliniat Virgil Popescu.

De asemenea, Virgil Popescu a transmis că Executivul european va analiza în continuare posibilitatea introducerii telemuncii transfrontaliere în proporție de 100% pentru întreprinderile nou-înființate și cele inovatoare aflate în curs de extindere din întreaga Uniune, în cadrul viitorului pachet privind mobilitatea echitabilă a forței de muncă.

„Ca europarlamentar voi susține această propunere, pentru că avem nevoie de reguli simplificate, de cât mai puțină birocrație, pentru a permite creșterea economică, de care are nevoie România, dar și alte state din UE”, a conchis deputatul european.







