Eurodeputatul Vlad Gheorghe a depus o serie de amendamente prin care solicită ca modificarea kilometrajului la mașini să fie infracțiune pedepsită în toate statele UE

Eurodeputatul Vlad Gheorghe (Alianța USR-PLUS, Renew Europe) solicită Comisiei Europene să explice statelor membre cum intenționeze să aplice condiționalitatea statului de drept pentru fondurile europene destinate să combată efectele negative provocate de pandemia de COVID-19.

„Este vorba despre banii pe care îi vom primi de la Parlamentul European ca să combatem efectele pandemiei COVID-19. Noutatea este că aceste fonduri europene vor fi condiționate de respectarea statului de drept, ceea ce nu e rău deloc pentru că impune standarde ridicate pentru fiecare stat membru. Tocmai pentru că această condiționare este o premieră, am solicitat Comisarului european Johannes HAHN, responsabil pentru buget şi administraţie, să ne spună care sunt mecanismele și instrumentele folosite de Comisia Europeană și cum vor fi aplicate ele”, a scris deputatul european într-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook.

💶#EUBudget @VladDanGheorghe: “The Commission must explain quickly how it intends to implement the #RuleofLaw conditionality. National administrations need to know which indicators will be applied to determine respect or non-respect of the rule of law.” #EuropeanParliamentaryWeek pic.twitter.com/DDFixOX4SK

— Renew Europe (@RenewEurope) February 22, 2021