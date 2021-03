Eurodeputatul Vlad Nistor critică sancțiunile Chinei împotriva unor membri ai Parlamentului European: Este un pas mult prea mare

Republica Populară Chineză este o mare cultură, iar civilizația chineză nu poate să fie în niciun fel ignorată, a declarat eurodeputatul Vlad Nistor (PPE, PNL), istoric și profesor la Universitatea București, în contextul relațiilor dintre Statele Unite și China, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro.

„Lucrurile sunt complicate, vom vedea cum vor evolua. Nu pot face predicții pentru că am avut un mic șoc atunci când am constatat că, pentru prima oară, Republica Populară Chineză aplică sancțiuni unor parlamentari. Nu cred că s-a mai întâmplat asta vreodată. Să sancționezi parlamentari pentru simplul fapt că într-un for de dezbatere au avut alte idei decât cele favorabile Chinei Populare, e un pas mult prea mare ”, a punctat eurodeputatul român.

Săptămâna trecută, Consiliul Uniunii Europene a decis să impună măsuri restrictive împotriva a 11 persoane și patru entități responsabile pentru încălcări grave ale drepturilor omului și de abuzuri grave împotriva acestora în diferite țări din lume. Printre încălcări vizate în prezent se numără detenții arbitrare pe scară largă, în special ale uigurilor din Xinjiang în China.

Ca răspuns la măsurile restrictive adoptate de miniștrii de externe din UE împotriva unor oficiali din China implicați în abuzuri la adresa minorității uigure, China a decis să sancționeze membrii ai Parlamentului European.

De asemenea, SUA au decis sancționarea a doi oficiali chinezi sub auspiciile Legii Magnitsky și ca gest de unitate transatlantică cu Uniunea Europeană, iar secretarul de stat american a subliniat că în pofida condamnărilor internaționale, Republica Populară Chineză continuă să comită genocid și crime împotriva umanității în Xinjiang și a cerut Beijingului să pună capăt represiunii împotriva minorității uigure.

„China este o mare putere economică și e pe cale de a deveni și o foarte mare putere militară. Nu putem în niciun fel să ignorăm locul și rolul Republicii Populare Chineze în lumea de astăzi și de mâine”, a conchis eurodeputatul Vlad Nistor.