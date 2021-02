Eurodeputatul Vlad Nistor: Vizita lui Josep Borrell la Moscova este umilitoare pentru UE, pentru standardele democratice pe care trebuie să le apere în lume

Vizita lui Josep Borrell la Moscova este umilitoare pentru Uniuniea Europeană, pentru standardele democratice pe care trebuie să le apere în lume, a declarat eurodeputatul Vlad Nistor, istoric și reputat profesor universitar la Universitatea din București, într-un interviu pentru caleaeuropeana.ro. De asemenea, Vlad Nistor s-a alăturat demersului inițiat de colegul estonian din grupul PPE, Riho Terras, de a se adresa președintelui Comisiei Europene și de a cere demisia Înaltului Reprezentant al UE sau acțiuni ferme împotriva șefului diplomației din UE.

„E foarte clar deja pentru noi ce s-a întâmplat acolo. Există o scrisoare inițiată de un coleg de grup parlamentar cu mine, astăzi, pe care au semnat-o deja foarte mulți eurodeputați, m-am adăugat și eu mai târziu, când am aflat despre scrisoare, prin care se cere demisia sau dacă nu, demiterea domnului Borrell din calitatea sa de Înalt Reprezentant; pentru că așa cum scrisoarea cu pricina menționa, vizita sa la Moscova este din toate punctele de vedere umilitoare pentru Uniunea Europeană, pentru standardele democratice pe care Uniunea Europeană trebuie să le apare în lume și pentru întregul set de valori pe care această minunată construcție îl reprezintă”, a declarat eurodeputatul român.

I took the initiative to ask for action after humiliating visit of @JosepBorrellF to Moscow. No excuse, it was a failure. #StopBorrell @EPPGroup @MFAestonia @EEinEU @EP_ForeignAff @errnews https://t.co/dYbz1SCi33

— Riho Terras (@RihoTerras) February 6, 2021