Eurodeputatul Vlad Voiculescu: ”Avem nevoie de o UE a Sănătății în care medicamentele inovatoare să fie accesibile tuturor”

U.E.PARLAMENTUL EUROPEAN
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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© Vlad Voiculescu - Facebook

Europarlamentarul Vlad Voiculescu susține că este nevoie de o Uniune Europeană a Sănătății în care medicamentele inovatoare să fie „accesibile tuturor, indiferent de țară și să nu coste enorm”. Acesta salută începerea de către Agenția Europeană a Medicamentului a procesului de evaluare, în regim accelerat, a unui tratament care dublează timpul de supraviețuire al pacienților diagnosticați cu cancer pancreatic. 

„Săptămâna trecută, autoritatea americană a medicamentului (FDA) a aprobat primul tratament care blochează direct mutația KRAS, care alimentează peste 90% dintre cancerele pancreatice. O pastilă pe zi. (…) Vestea bună e că Agenția Europeană a Medicamentului a început evaluarea medicamentului din 7 iulie în regim accelerat. Acesta e reflexul pe care l-am cerut mereu de la instituțiile europene”, a precizat deputatul european într-un mesaj pe pagina de Facebook. 

În acest context, eurodeputatul român a evidențiat situația pacienților români, care, potrivit statisticilor, așteaptă până la 3 ani de zile până când beneficiază de un tratament inovator compensat: „Cancerul pancreatic trece neobservat și e tăcut. Se descoperă greu, în majoritatea cazurilor, abia după ce s-a răspândit și e foarte greu de tratat. În România sunt în jur de 3.300 de cazuri noi pe an și 3.000 de decese. Este a șasea cauză de deces prin cancer la noi, deși e a noua ca frecvență. (…) În România, din păcate, un medicament inovator se compensează abia după peste 3 ani, în Germania durează mai puțin de două luni. Din cele 168 de medicamente inovatoare aprobate european între 2021 și 2024, la începutul anului 2026, în România, erau compensate 28”, a mai punctat acesta.

Timpul de așteptare al pacienților din România nu a scăzut niciodată sub borna de doi ani de zile în ultimele Studii W.A.I.T., începând cu cel din 2020. În studiile anterioare pacienții români au așteptat după cum urmează: 828 de zile în (Studiul W.A.I.T. 2024), 778 de zile în (Studiul W.A.I.T. 2023)918 de zile (Studiul W.A.I.T. 2022), 899 de zile (Studiul W.A.I.T. 2021) sau 883 de zile (Studiul W.A.I.T. 2020). România a trecut de borna de 1.000 de zile în Studiul W.A.I.T. 2025care analizează proporția medicamentelor inovatoare compensate și timpul până la compensare pentru medicamentele aprobate la nivel european în perioada 2021-2024.

© Edit CaleaEuropeana.ro

Studiul W.A.I.T 2025” arată că, în medie, un nou medicament, aprobat la nivel european în 2021-2024, ajunge cel mai repede la pacienții din Germania în 158 de zile, în comparație cu 1.110 zile în România (adică 3 ani) și 640 zile în Bulgaria.

Din 168 de medicamente inovatoare care au primit aprobare din partea Agenției Europene a Medicamentelor (EMA) în perioada 2021-2024, în România erau compensate la 5 ianuarie 2026 doar 28 de medicamente.

Niciun medicament aprobat la nivel european în perioada 2023-2024 nu era compensat în România la 5 ianuarie 2026.

În acest nou raport, rata de compensare a medicamentelor este de doar 17%, în scădere cu două procente față de studiul similar de anul trecut.

Situația medicamentelor oncologice: În perioada 2021-2024 au fost compensate în România 11 medicamente destinate pacienților oncologici, dar nici măcar unul dintre cele aprobate european în perioada 2023-2024. Pentru aceeași perioadă, Germania a compensat 51 de medicamente, 7 doar din cele aprobate european în 2024. Totalul tratamentelor aprobate la nivel european pentru această perioadă a fost de 56, 11 doar în 2024. Pentru care pacienții români au așteptat în medie 1.060 de zile.

Situația medicamentelor orfane: În perioada 2021-2024 au fost compensate în România 13 medicamente destinate pacienților care suferă de o boală rară, dar nici măcar unul dintre cele aprobate european în perioada 2023-2024. Pentru aceeași perioadă, Germania a compensat 64 de medicamente, 17 doar dintre cele aprobate în 2024. Pentru care pacienții români au așteptat în medie 936 de zile.

*Studiul W.A.I.T. 2025 nu a inclus medicamentele care au fost compensate în România după data de 5 ianuarie 2026.

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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