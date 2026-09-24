Eurodeputatul Vlad Voiculescu: ”Avem nevoie de o UE a Sănătății în care medicamentele inovatoare să fie accesibile tuturor”

„Săptămâna trecută, autoritatea americană a medicamentului (FDA) a aprobat primul tratament care blochează direct mutația KRAS, care alimentează peste 90% dintre cancerele pancreatice. O pastilă pe zi. (…) Vestea bună e că Agenția Europeană a Medicamentului a început evaluarea medicamentului din 7 iulie în regim accelerat. Acesta e reflexul pe care l-am cerut mereu de la instituțiile europene”, a precizat deputatul european într-un mesaj pe pagina de Facebook.

În acest context, eurodeputatul român a evidențiat situația pacienților români, care, potrivit statisticilor, așteaptă până la 3 ani de zile până când beneficiază de un tratament inovator compensat: „Cancerul pancreatic trece neobservat și e tăcut. Se descoperă greu, în majoritatea cazurilor, abia după ce s-a răspândit și e foarte greu de tratat. În România sunt în jur de 3.300 de cazuri noi pe an și 3.000 de decese. Este a șasea cauză de deces prin cancer la noi, deși e a noua ca frecvență. (…) În România, din păcate, un medicament inovator se compensează abia după peste 3 ani, în Germania durează mai puțin de două luni. Din cele 168 de medicamente inovatoare aprobate european între 2021 și 2024, la începutul anului 2026, în România, erau compensate 28”, a mai punctat acesta.