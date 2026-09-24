Eurodeputatul Vlad Voiculescu: ”Avem nevoie de o UE a Sănătății în care medicamentele inovatoare să fie accesibile tuturor”

Europarlamentarul Vlad Voiculescu susține că este nevoie de o Uniune Europeană a Sănătății în care medicamentele inovatoare să fie „accesibile tuturor, indiferent de țară și să nu coste enorm”. Acesta salută începerea de către Agenția Europeană a Medicamentului a procesului de evaluare, în regim accelerat, a unui tratament care dublează timpul de supraviețuire al pacienților diagnosticați cu cancer pancreatic.
„Săptămâna trecută, autoritatea americană a medicamentului (FDA) a aprobat primul tratament care blochează direct mutația KRAS, care alimentează peste 90% dintre cancerele pancreatice. O pastilă pe zi. (…) Vestea bună e că Agenția Europeană a Medicamentului a început evaluarea medicamentului din 7 iulie în regim accelerat. Acesta e reflexul pe care l-am cerut mereu de la instituțiile europene”, a precizat deputatul european într-un mesaj pe pagina de Facebook.
Timpul de așteptare al pacienților din România nu a scăzut niciodată sub borna de doi ani de zile în ultimele Studii W.A.I.T., începând cu cel din 2020. În studiile anterioare pacienții români au așteptat după cum urmează: 828 de zile în (Studiul W.A.I.T. 2024), 778 de zile în (Studiul W.A.I.T. 2023), 918 de zile (Studiul W.A.I.T. 2022), 899 de zile (Studiul W.A.I.T. 2021) sau 883 de zile (Studiul W.A.I.T. 2020). România a trecut de borna de 1.000 de zile în Studiul W.A.I.T. 2025, care analizează proporția medicamentelor inovatoare compensate și timpul până la compensare pentru medicamentele aprobate la nivel european în perioada 2021-2024.
„Studiul W.A.I.T 2025” arată că, în medie, un nou medicament, aprobat la nivel european în 2021-2024, ajunge cel mai repede la pacienții din Germania în 158 de zile, în comparație cu 1.110 zile în România (adică 3 ani) și 640 zile în Bulgaria.
Din 168 de medicamente inovatoare care au primit aprobare din partea Agenției Europene a Medicamentelor (EMA) în perioada 2021-2024, în România erau compensate la 5 ianuarie 2026 doar 28 de medicamente.
Niciun medicament aprobat la nivel european în perioada 2023-2024 nu era compensat în România la 5 ianuarie 2026.
În acest nou raport, rata de compensare a medicamentelor este de doar 17%, în scădere cu două procente față de studiul similar de anul trecut.
Situația medicamentelor oncologice: În perioada 2021-2024 au fost compensate în România 11 medicamente destinate pacienților oncologici, dar nici măcar unul dintre cele aprobate european în perioada 2023-2024. Pentru aceeași perioadă, Germania a compensat 51 de medicamente, 7 doar din cele aprobate european în 2024. Totalul tratamentelor aprobate la nivel european pentru această perioadă a fost de 56, 11 doar în 2024. Pentru care pacienții români au așteptat în medie 1.060 de zile.
Situația medicamentelor orfane: În perioada 2021-2024 au fost compensate în România 13 medicamente destinate pacienților care suferă de o boală rară, dar nici măcar unul dintre cele aprobate european în perioada 2023-2024. Pentru aceeași perioadă, Germania a compensat 64 de medicamente, 17 doar dintre cele aprobate în 2024. Pentru care pacienții români au așteptat în medie 936 de zile.
*Studiul W.A.I.T. 2025 nu a inclus medicamentele care au fost compensate în România după data de 5 ianuarie 2026.