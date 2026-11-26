Eurodeputatul Vlad Voiculescu (Renew Europe) condamnă declarațiile liderei partidului Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, la adresa comunității românești din Germania și consideră că aceasta ar trebui să le ceară scuze românilor, subliniind contribuția acestora la economia germană.

Totodată, Vlad Voiculescu a atras atenția că nu este pentru prima dată când lidera AfD lansează asemenea atacuri la adresa românilor, amintind de contribuția acestora la economia germană: „Nu este primul atac la adresa românilor. Românii în Germania alcătuiesc o comunitate de peste 530.000 de oameni care plătesc taxe. Fiecare al patrulea șofer, fiecare al patrulea om care lucrează în industria cărnii este român.”

Europarlamentarul român consideră că Alice Weidel ar trebui să își ceară scuze atât românilor care trăiesc în Germania, cât și celor care au dobândit cetățenia germană: „Acești oameni contribuie la economia Germaniei”, a subliniat Vlad Voiculescu, adăugând că „nu-i ține nimeni de milă acolo, nimeni n-a venit să ceară milă”.