Eurodeputatul Vlad Voiculescu: PSD a cerut ca situația din justiția din România să fie discutată. Cazul României a fost discutat

Europarlamentarul Vlad Voiculescu susține că demersul Renew Europe privind propunerea unei rezoluții referitoare la statul de drept în România are la bază chiar demersul inițiat de un eurodeputat social-democrat. Potrivit acestuia, eurodeputatul Gheorghe Cârciu a sesizat, pe 2 iulie, Grupul de monitorizare pentru democrație, stat de drept și drepturi fundamentale (DRFMG) din cadrul Comisiei LIBE a Parlamentului European, cu privire la situația justiției din România.

„Pe 2 iulie 2026, Gheorghe Cârciu, reprezentantul PSD în Comisia LIBE a Parlamentului European, a sesizat oficial Comisia pe tema situației din Justiție din România. A cerut ca România să fie analizată în Grupul de monitorizare pentru democrație, stat de drept și drepturi fundamentale (DRFMG, pe scurt). Acum două zile DRFMG a dedicat o ședință României, după ce PSD a cerut-o. Au fost invitați să vorbească, pe rând, Comisia Europeană, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Expert Forum și Forumul Judecătorilor. Apoi au fost invitate autoritățile române: Ministerul Justiției, un membru al CSM și vicepreședintele Înaltei Curți. Fiecare a avut cuvântul. Fiecare a argumentat ce avea de argumentat”, a precizat Vlad Voiculescu într-o postare.

De asemenea, acesta a menționat că ședința a fost condusă de Sophie Wilmès, iar a doua zi, Wilmès a propus grupului Renew Europe o rezoluție despre statul de drept în România.

„Wilmès a fost prim-ministra Belgiei, este vicepreședintă a Parlamentului European și conduce DRFMG-ul, pe care PSD l-a sesizat în iulie”, a subliniat acesta.

„PSD a cerut ca situația din justiția din România să fie discutată. Cazul României a fost discutat. Rezultatul discuției nu i-a plăcut lui Grindeanu”, mai punctează Vlad Voiculescu.

Reacția eurodeputatului vine după apariția unui e-mail transmis de președinta Renew Europe, Sophie Wilmès, prin care aceasta solicita sprijinul colegilor pentru propunerea unei rezoluții privind România la următoarea sesiune plenară, invocând o serie de aspecte „deosebit de îngrijorătoare din perspectiva statului de drept”.