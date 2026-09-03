Eurodeputatul Vlad Voiculescu: PSD a cerut ca situația din justiția din România să fie discutată. Cazul României a fost discutat

RENEW EUROPEU.E.PARLAMENTUL EUROPEAN
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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© Vlad Voiculescu - Facebook

Europarlamentarul Vlad Voiculescu susține că demersul Renew Europe privind propunerea unei rezoluții referitoare la statul de drept în România are la bază chiar demersul inițiat de un eurodeputat social-democrat. Potrivit acestuia, eurodeputatul Gheorghe Cârciu a sesizat, pe 2 iulie, Grupul de monitorizare pentru democrație, stat de drept și drepturi fundamentale (DRFMG) din cadrul Comisiei LIBE a Parlamentului European, cu privire la situația justiției din România.

„Pe 2 iulie 2026, Gheorghe Cârciu, reprezentantul PSD în Comisia LIBE a Parlamentului European, a sesizat oficial Comisia pe tema situației din Justiție din România. A cerut ca România să fie analizată în Grupul de monitorizare pentru democrație, stat de drept și drepturi fundamentale (DRFMG, pe scurt). Acum două zile DRFMG a dedicat o ședință României, după ce PSD a cerut-o. Au fost invitați să vorbească, pe rând, Comisia Europeană, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Expert Forum și Forumul Judecătorilor. Apoi au fost invitate autoritățile române: Ministerul Justiției, un membru al CSM și vicepreședintele Înaltei Curți. Fiecare a avut cuvântul. Fiecare a argumentat ce avea de argumentat”, a precizat Vlad Voiculescu într-o postare.

De asemenea, acesta a menționat că ședința a fost condusă de Sophie Wilmès, iar a doua zi, Wilmès a propus grupului Renew Europe o rezoluție despre statul de drept în România.

„Wilmès a fost prim-ministra Belgiei, este vicepreședintă a Parlamentului European și conduce DRFMG-ul, pe care PSD l-a sesizat în iulie”, a subliniat acesta.

„PSD a cerut ca situația din justiția din România să fie discutată. Cazul României a fost discutat. Rezultatul discuției nu i-a plăcut lui Grindeanu”, mai punctează Vlad Voiculescu.

Reacția eurodeputatului vine după apariția unui e-mail transmis de președinta Renew Europe, Sophie Wilmès, prin care aceasta solicita sprijinul colegilor pentru propunerea unei rezoluții privind România la următoarea sesiune plenară, invocând o serie de aspecte „deosebit de îngrijorătoare din perspectiva statului de drept”.

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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