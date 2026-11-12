Europa accelerează electrificarea, transmite Ursula von der Leyen la COP31: Sprijin obiectivul ca electricitatea să acopere 35% din consumul final de energie la nivel mondial până în 2035

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat în discursul susținut la Conferința ONU privind schimbările climatice (COP31), că sprijină angajamentul de creștere la 35% a ponderii energiei electrice în consumul final global de energie până în 2035.

Aceasta i-a încurajat și pe alții să urmeze exemplul Uniunii Europene și a evocat beneficiile prezentate de Agenția Internațională pentru Energie: facturi mai mici la energie pentru consumatori, emisii mai reduse din sectorul energetic și o securitate energetică sporită.

Europe delivers. We are committed to becoming the first climate neutral continent. We’re speeding up electrification. And we remain the largest provider of climate finance globally. Because the clean transition can only succeed if it succeeds worldwide.

https://t.co/ObPfbeX2Or — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 11, 2026

Președinta Comisiei Europene a amintit că, anul trecut, în Uniunea Europeană, peste 70 % din energia electrică a provenit din surse curate, iar noi vom merge și mai departe.

„Planul nostru de acțiune pentru electrificare vizează dublarea ponderii energiei electrice în consumul final de energie până la 46 % până în 2040. Acesta va fi un pas important către transformarea noastră în primul continent alimentat cu energie electrică”, a evidențiat Ursula von der Leyen.

Făcând trimitere la tranziția către o economie curată, președinta Comisiei Europene a dezvăluit că UE își consolidează parteneriatele globale pentru că doar așa aceasta — tranziția către o economie curată — poate avea succes.

„Europa este cel mai mare furnizor mondial de finanțare pentru combaterea schimbărilor climatice. Anul trecut, am contribuit cu peste 32 de miliarde de euro pentru a sprijini țările în curs de dezvoltare. Iar prin inițiativa <<Global Gateway>> am mobilizat peste 300 de miliarde de euro în investiții durabile. Ne ajutăm partenerii să construiască economii curate, deoarece tranziția către o economie curată este în interesul nostru comun”, a mai spus von der Leyen.

Turcia și Australia, țări care găzduiesc împreună Conferința ONU privind schimbările climatice (COP31) au făcut din electrificarea globală un obiectiv și au propus ca electricitatea să acopere 35% din consumul final de energie la nivel mondial până în 2035.

Ținta de 35% este inspirată dintr-un raport al Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă (IRENA), care estimează că ponderea electricității în consumul final de energie trebuie să crească de la aproximativ 20% în prezent la 35% până în 2035 și la 50% până în 2050 pentru ca obiectivele Acordului de la Paris să poată fi atinse.

Uniunea Europeană și-a fixat o țintă mai ambițioasă.

În luna iulie, Comisia Europeană a prezentant Planul de Acțiune pentru Electrificare, menit să transforme Europa în primul continent alimentat în principal cu energie electrică și să consolideze piața europeană a carbonului, pentru a sprijini industria UE în tranziția către energie curată și electrificare.

Prin acest plan, Comisia Europeană a introdus un obiectiv orientativ de electrificare de 46 % până în 2040, ca parte a pachetului privind uniunea energetică post-2030.