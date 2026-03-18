Europa ar putea să-i ofere sprijin lui Donald Trump în privința Iranului, dacă acesta susține Ucraina, sugerează președintele finlandez

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, consideră că există un potențial real în a-i oferi lui Trump ceea ce își dorește: sprijin militar european pentru securizarea Strâmtorii Ormuz, ruta crucială de transport al petrolului pe care Iranul a blocat-o efectiv ca răspuns la bombardamentele americane și israeliene, relatează Politico Europe.

Care este condiția Europei pentru acordarea unui astfel de ajutor? Ca președintele SUA să ofere toată asistența de care Ucraina are nevoie pentru a ajunge la un acord de pace acceptabil cu Rusia.

Ideea de a negocia cu Trump i-a fost sugerată lui Stubb în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri organizate marți la think tank-ul londonez Chatham House. Liderul finlandez a părut surprins — și impresionat. „Cred că este o idee foarte bună”, a spus el, adăugând, după o pauză: „Nu, cred că este, de fapt, o idee foarte, foarte bună.” Stubb a afirmat că va analiza mai atent această posibilitate și va discuta opțiunile împreună cu echipa sa.

Finlanda nu dispune de resurse proprii cu care să contribuie la asigurarea securității Strâmtorii Hormuz, iar rolul pe care l-ar putea juca forțele europene în această zonă rămâne încă neclar.

Însă întrebarea privind modul în care poate fi sprijinită Ucraina — și cum poate fi atras Trump de partea acestei abordări — este una urgentă pentru Europa.

Oficialii — inclusiv Stubb — se tem că, pe măsură ce războiul lui Trump împotriva Iranului se prelungește, acesta ar putea limita capacitatea Ucrainei de a face față forțelor ruse. Creșterea accentuată a prețurilor globale la energie — precum și decizia Washingtonului de a relaxa sancțiunile asupra industriei petroliere ruse — vor spori semnificativ veniturile lui Vladimir Putin din vânzarea combustibililor fosili.

În același timp, forțele americane utilizează sute de rachete interceptoare pentru a doborî rachetele și dronele iraniene, lăsând mai puține disponibile pentru Ucraina. Kievul și alte orașe ucrainene depind de sistemele de apărare aeriană pentru a se proteja de bombardamentele continue cu rachete balistice lansate de Rusia.

De asemenea, Trump a exercitat recent din nou presiuni asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru a accepta un acord cu Putin, fără a clarifica ce garanții de securitate — dacă există — ar oferi Statele Unite pentru menținerea păcii.

Stubb a declarat în fața audienței că se teme că negocierile de pace privind Ucraina se apropie rapid de un moment decisiv, care ar putea forța Kievul să accepte un acord nefavorabil, ce ar implica cedarea de teritorii către Putin. Negocierile ar putea chiar să eșueze, lăsând Europa să gestioneze situația — fără sprijin american — și obligând puterile europene să intervină pentru a ajuta Ucraina cu mai multe informații, arme și alte forme de sprijin, a spus el.

Stubb a afirmat că are o perspectivă realistă asupra măsurii în care îl poate influența pe Trump, după ce cei doi au legat o relație în urma unei întâlniri de șapte ore, la golf și la prânz, anul trecut. Finlanda a achiziționat recent 64 de avioane de luptă F-35 din Statele Unite și găzduiește mii de soldați americani care se antrenează în condiții arctice.

„Nu îmi fac iluzii în privința cine îl poate convinge pe președintele Trump asupra vreunui subiect”, a declarat Stubb. „Dacă reușesc să impun una din zece idei legate de Ucraina, consider că este un lucru bun.”

Implicațiile războiului din Iran sunt „negative” pentru Ucraina, în principal deoarece prețul petrolului favorizează mașinăria de război a Rusiei, a spus Stubb. „Economia Rusiei mergea, de fapt, foarte prost în urmă cu câteva săptămâni, iar acum își revine.” De asemenea, conflictul deturnează sisteme de apărare aeriană din zonele unde sunt necesare în Ucraina.

În cele din urmă, acest lucru a deturnat atenția de la negocierile de pace privind Ucraina. „Sper ca negocierile de pace privind Ucraina să nu eșueze așa cum s-a întâmplat în cazul negocierilor dintre Iran și SUA. Dar timpul va arăta”, a declarat Stubb.