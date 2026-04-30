Europa ar trebui să mizeze pe termen lung pe SUA, spune Ian Brzezinski (Atlantic Council): Mai mult de jumătate din susținătorii MAGA consideră că ar trebui să ne menținem prezența în Europa Centrală și de Est

Corespondență din Dubrovnik

Europa ar trebui să mizeze pe termen lung pe Statele Unite și pe relația noastră de securitate, deoarece mai mult de jumătate dintre susținătorii mișcării MAGA a președintelui Donald Trump consideră că SUA ar trebui să își mențină sau să își crească prezența în Europa Centrală și de Est, afirmă expertul în securitate Ian Brzezinski într-un interviu pentru CaleaEuropeană.ro. Senior fellow al Atlantic Council și fost oficial al Departamentului american al apărării, Ian Brzezinski a folosit participarea sa la summitul Inițiativa celor Trei Mări de la Dubrovnik pentru a oferi o evaluare tranșantă a unității transatlantice, a războiului din Ucraina și a mizei strategice a securității energetice în Europa Centrală și de Est.

Răspunzând unei întrebări despre faptul că summitul are loc pe fondul tensiunilor dintre Europa și Statele Unite, Brzezinski a subliniat că Inițiativa celor Trei Mări rămâne unul dintre puținele domenii de convergență în relația transatlantică.

„Inițiativa celor Trei Mări este una dintre rarele zone din relația transatlantică în care există într-adevăr un nivel ridicat de comunitate”, a spus el, precizând că „Europa Occidentală vrea ca aceasta să reușească, Uniunea Europeană vrea ca aceasta să reușească, NATO vrea ca aceasta să reușească… iar administrația Trump vrea, de asemenea, ca aceasta să reușească”.

El a făcut referire la implicarea Statelor Unite la summit și la acordurile energetice semnate, considerând inițiativa „o zonă de coeziune în relația transatlantică”.

Legând discuția de securitatea energetică și de rolul României ca viitor producător de gaze din Marea Neagră, Brzezinski a afirmat că proiectele regionale consolidează direct reziliența Europei. „Toate aceste inițiative consolidează securitatea în această regiune”, a spus el, menționând Coridorul Vertical Sudic, care „va permite fluxul de GNL importat în regiune, posibil chiar până în Ucraina”.

El a evidențiat și potențialul offshore al României, subliniind că dezvoltarea resurselor din Marea Neagră „va reprezenta un plus energetic important nu doar pentru țară, ci pentru întreaga Europă”, adăugând că acestea „diversifică sursele de energie” și reprezintă „o definiție a rezilienței energetice”.

Totuși, discuția a abordat și riscurile de securitate generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Întrebat dacă Statele Unite sau NATO ar trebui să protejeze mai activ infrastructura energetică din apropierea zonelor de conflict, Brzezinski a avertizat că vulnerabilitatea va continua dacă războiul persistă. „Aceste facilități din Marea Neagră vor rămâne vulnerabile atât timp cât acest război continuă”, a spus el, adăugând că riscul de atacuri „crește” în actualul context.

El a mers mai departe, susținând că Occidentul nu și-a valorificat pe deplin avantajul strategic. „Ceea ce mă frapează în acest război este că Occidentul nu a reușit să își valorifice superioritatea masivă față de Rusia”, a afirmat el, subliniind dezechilibrul dintre capacitățile economice și militare ale NATO și Moscovei.

Definind „Occidentul” ca fiind Statele Unite, Canada și Europa, Brzezinski a evidențiat amploarea acestui decalaj. El a arătat că PIB-ul combinat occidental depășește 55 de trilioane de dolari, comparativ cu 2 trilioane ale Rusiei, în timp ce NATO cheltuiește aproximativ 1,5 trilioane de dolari anual pentru apărare, față de 200 de miliarde ale Rusiei. „Vorbind despre avantaje exponențial mai mari”, a spus el, „nu este o problemă de capacitate. Este o problemă de voință politică”.

Solicitând o strategie occidentală mai decisivă, el a avertizat că prelungirea conflictului poate duce la escaladare. „Speranța mea este ca Occidentul să se trezească… și să folosească acest avantaj pentru a încheia războiul în termenii noștri”, a spus el, adăugând că stagnarea ar putea încuraja Rusia să intensifice atacurile hibride.

Întrebat despre tensiunile dintre Statele Unite și Europa privind împărțirea poverii și strategia față de Ucraina, Brzezinski a îndemnat aliații europeni să nu reacționeze excesiv la dinamica politică internă americană. Deși a recunoscut frustrările europene privind prezența militară americană, el a spus că Europa ar trebui „să mizeze pe termen lung pe Statele Unite”, argumentând că politica internă americană este mai complexă decât pare din exterior.

El a respins ideea că politica externă actuală a SUA reflectă un consens stabil. „Viziunea lui Trump asupra lumii este o opinie minoritară în Statele Unite”, a spus el, subliniind că aceasta nu este împărtășită pe scară largă nici în Congres, nici în rândul populației, și făcând referire la posibilele rezultate ale viitoarelor alegeri de la jumătatea mandatului, în care republicanii ar putea pierde controlul asupra a cel puțin unei camere a Congresului, Senatul sau Camera Reprezentanților.

Citatând date sociologice, el a menționat că aproximativ 70% dintre americani susțin NATO ca alianță esențială și sprijină menținerea sau creșterea angajamentului SUA. Chiar și în interiorul bazei MAGA, a spus el, există sprijin semnificativ pentru obligațiile de alianță: „71% dintre susținătorii MAGA cred că Statele Unite ar trebui să apere umăr la umăr aliații NATO dacă sunt atacați”, iar „56% susțin menținerea sau creșterea prezenței militare în Europa Centrală și de Est”.

Pentru Brzezinski, aceste date confirmă o concluzie esențială: „Europa ar trebui să mizeze pe termen lung pe Statele Unite și pe relația noastră de securitate”, avertizând că reacțiile exagerate la ciclurile politice americane ar putea afecta mai mult relația transatlantică decât schimbările de politică de la Washington.

Referindu-se la viitorul summit NATO, el a descris astfel de reuniuni ca fiind dificile, dar necesare strategic. „Fiecare summit cu președintele Trump este întotdeauna o afacere complicată”, a spus el, subliniind totuși că acestea oferă ocazia reafirmării angajamentelor comune și identificării unor domenii de cooperare, inclusiv China, minerale critice și apărare.

În concluzie, Brzezinski a prezentat relația transatlantică nu ca pe o criză inevitabilă, ci ca pe o chestiune de opțiune politică și sincronizare. Sarcina Europei, a sugerat el, este să coopereze constructiv cu Washingtonul, menținând în același timp fermitatea față de principiile NATO. „Să sublinieze valoarea și importanța valorilor și intereselor care ne unesc”, a conchis el.