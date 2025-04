Europa are nevoie de o „foaie de parcurs clară” din partea SUA, care să explice cum ar funcționa orice retragere a trupelor americane de pe continent, afirmă ministrul finlandez al Apărării

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer, au avut duminică seară o convorbire telefonică în care au discutat despre tarifele vamale anunțate pe 2 aprilie de președintele american Donald Trump.

Ursula von der Leyen și-a exprimat „profunda îngrijorare” cu privire la tarifele anunțate de Donald Trump, subliniind prejudiciile semnificative pe care acestea le pot provoca nu doar în mod direct, ci și prin efecte indirecte, inclusiv asupra celor mai sărace națiuni ale lumii, potrivit unui comunicat de presă.

Recunoscând că tarifele anunțate marchează „un moment de cotitură” pentru Statele Unite, Ursula von der Leyen a reafirmat angajamentul Uniunii Europene de a se angaja într-un dialog constructiv cu Washingtonul. Totodată, a subliniat că UE este pregătită să-și apere interesele prin măsuri proporționale, dacă situația o va impune.

În același timp, președinta Comisiei Europene și-a exprimat hotărârea de a colabora strâns cu partenerii internaționali pentru a face față noii realități economice globale, recunoscând că fiecare partener comercial va acționa în conformitate cu propriile priorități.

„Tocmai am vorbit cu Keir Starmer și i-am împărtășit îngrijorarea mea cu privire la impactul tarifelor SUA asupra economiei globale. Am discutat, de asemenea, despre securitate și apărare și despre viitorul summit UE-Marea Britanie”, a scris von der Leyen, pe platforma X.

Just spoke with @Keir_Starmer and shared my concern over the impact of the US tariffs on the global economy.

We also discussed security & defence and the upcoming EU-UK Summit.

Read-out ↓

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 6, 2025