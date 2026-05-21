Europa are nevoie de „o nouă mentalitate” pentru a face față provocărilor și de un negociator de rang înalt pentru relansarea diplomației, consideră fostul șef al NATO Anders Fogh Rasmussen

Fostul secretar general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, consideră că Europa are nevoie de „o nouă mentalitate” pentru a răspunde provocărilor de securitate și susține desemnarea unui negociator european de rang înalt pentru Ucraina, care să relanseze dialogul diplomatic cu Rusia privind încheierea războiului, relatează .

Fostul premier danez s-a opus anterior acestei idei, însă declarațiile sale recente indică o schimbare de poziție în favoarea unei astfel de inițiative.

„O modalitate firească de a ne îndeplini ambiția de a avea un NATO mai european și o securitate mai europeanizată ar fi să urmăm cu mai multă hotărâre și calea diplomatică. Așadar, deși în trecut eram oarecum sceptic, s-ar putea să-mi fi schimbat părerea și să fi devenit mai favorabil în ceea ce privește numirea unei persoane”, a declarat acesta, în marja Forumului Globsec de la Praga.

El a evitat să facă speculații cu privire la cel mai potrivit candidat, însă a susținut că una dintre slăbiciunile Uniunii Europene este lipsa unei figuri clare care să reprezinte Europa pe scena internațională, afirmând că UE „are prea mulți președinți”.

„Avem nevoie de o figură reprezentativă și, mai presus de toate, avem nevoie de o nouă mentalitate. Încă gândim ca și cum am trăi în timp de pace, dar nu mai este cazul. Iar Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping nu ne iau în serios atâta timp cât nu știu cine reprezintă, de fapt, Europa”, a subliniat Anders Fogh Rasmussen.

Printre numele vehiculate pentru un astfel de rol se numără fostul cancelar german Angela Merkel, fostul președinte finlandez Sauli Niinistö, președintele Consiliul European, António Costa, precum și șefa diplomației europene, Kaja Kallas.