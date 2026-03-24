Europa are nevoie de principii, parteneriate și putere pentru a face față unei lumi multipolare, afirmă Costa: „Această lume necesită soluții, iar Europa trebuie să se afle și se va afla în centrul lor”

„Principii, parteneriate și putere – acestea sunt direcțiile-cheie de care Europa are nevoie pentru a răspunde provocărilor unei lumi multipolare”, a declarat marți președintele Consiliului European, António Costa, subliniind că UE trebuie și va fi în centrul acestor soluții.

Într-un discurs susținut la SciencesPo – Școala de Studii Internaționale din Paris, António Costa a descris starea actuală a afacerilor internaționale drept o „dezordine în creștere”, arătând că, dincolo de această imagine generală, se conturează două tendințe majore.

Pe de o parte, potrivit acestuia, asistăm la o erodare a ordinii bazate pe reguli, în care forța prevalează asupra dreptului, iar normele internaționale sunt ignorate sistematic, inclusiv de către marile puteri, cu efecte directe asupra păcii și comerțului global. Pe de altă parte, lumea devine tot mai multipolară, pe măsură ce statele de dimensiune medie și economiile emergente își afirmă tot mai puternic rolul pe scena internațională.

„Așadar, care ar trebui să fie rolul UE în acest context? Răspunsul vine prin ceea ce aș numi cele trei „P”-uri: Principii, Parteneriate și Putere. Începând cu principiile: UE trebuie să continue să susțină o ordine internațională bazată pe reguli, ancorată în principiile consacrate în Carta Națiunilor Unite. Este în interesul nostru să ne asigurăm că lumea rămâne una bazată pe reguli și cooperare. Este în interesul nostru să evităm o fragmentare globală și mai accentuată. Opusul cooperării este conflictul, opusul regulilor este haosul — iar aceasta este realitatea de astăzi. Pentru că alternativa la reguli și cooperare este războiul din Ucraina, alternativa este războiul din Orientul Mijlociu, inclusiv situația umanitară dramatică din Gaza, alternativa este războiul din Sudan și din alte părți ale lumii. Iar alternativa înseamnă, de asemenea, perturbarea comerțului internațional și amenințări la adresa prosperității cetățenilor noștri”, a explicat Costa.

Today’s multipolar world requires multilateral solutions. And Europe must and will be at the centre, with an answer based on principles, partnerships and power. Follow live my speech at @sciencespo Paris https://t.co/MHJHhzJUq6 — António Costa (@eucopresident) March 24, 2026

Referindu-se la al doilea „P” – parteneriatele, Costa a subliniat că, pentru ca Europa să apere în mod eficient dreptul internațional și să consolideze multilateralismul, este esențială construirea și extinderea alianțelor. În acest sens, el a evidențiat necesitatea consolidării rețelei de parteneriate a UE, ca instrument-cheie pentru întărirea cooperării internaționale.

„UE este o superputere economică și rămâne un pol de atracție puternic: atrage parteneri, modelează standarde și îi implică pe ceilalți prin cooperare, nu prin forță. Iar pe măsură ce Uniunea Europeană construiește tot mai multe parteneriate, ea întărește țesătura multilateralismului — consolidând cooperarea la nivelul întregului sistem, în toate direcțiile”, a adăugat președintele Consiliului European.

În ceea ce privește al treilea „P” – puterea, António Costa a arătat că obiectivul strategic este crearea unui nou echilibru internațional prin parteneriate, însă pentru a fi puternică și respectată și pentru a-și juca pe deplin rolul în această nouă ordine globală, Europa trebuie să accelereze măsurile interne. În acest context, el a explicat că puterea se sprijină pe doi piloni esențiali: competitivitatea, menită să stimuleze și să consolideze economia, și apărarea, ca fundament al capacității de acțiune și securitate.

„Liderii europeni au convenit, în cadrul reuniunii de săptămâna trecută, asupra unei agende „O Europă, o piață”. Este un plan de acțiune ambițios în domeniul competitivității, cu termene clar definite, care urmează să fie implementate până la sfârșitul anului 2027, dar în mare parte chiar în acest an. Ambele domenii – competitivitatea și apărarea – vor spori reziliența și autonomia noastră strategică. Fără acestea, Europa nu va putea fi un actor autonom, un furnizor eficient de stabilitate, un susținător solid al multilateralismului. Răspunsul rapid al Greciei, Spaniei, Franței, Italiei și Țărilor de Jos, prin trimiterea de forțe militare pentru a proteja Ciprul în urma atacurilor din ultimele zile, este un exemplu clar al puterii Europei și al solidarității europene bazate pe principii, pusă în practică. La fel cum a fost și apărarea europeană a integrității teritoriale a Regatului Danemarcei în fața amenințărilor la adresa Groenlandei”, a detaliat acesta.

În finalul discursului său, António Costa a subliniat că trăim într-o lume multipolară, care necesită soluții multilaterale și parteneriate solide.

„Trăim într-o lume multipolară, în care atât Nordul, cât și Sudul sunt pluraliste. Iar această lume multipolară necesită soluții și parteneriate multipolare. Iar Europa trebuie să se afle și se va afla în centrul acestor soluți. Pentru aceasta, are nevoie de trei „P”-uri: În primul rând, principii – pentru a rămâne un actor internațional coerent, previzibil, de încredere și respectat. În al doilea rând, parteneriate – pentru a consolida rețeaua globală a UE și pentru a o pune în slujba unui multilateralism eficient. Și, în al treilea rând, putere – pentru a dezvolta instrumentele necesare unei acțiuni mai autonome și mai eficiente pe scena internațională”, a conchis Costa.