“Europa deplânge trecerea în neființă a Papei Francisc”. Obituar al liderilor europeni pentru moștenirea pontificatului său către “o lume mai pașnică și mai plină de compasiune”

Șefi de state și de guvern din toată Europa au reacționat imediat după anunțul morții Papei Francisc, la vârsta de 88 de ani, în a doua zi de Paște, evocând personalitatea, vocația și valoarea spirituală și simbolică a pontificatului său, situat între compasiune, smerenie și progresism și considerat unul al apărării celor săraci și suferinzi.

“Astăzi, lumea deplânge moartea Papei Francisc. El a inspirat milioane de oameni, mult dincolo de Biserica Catolică, prin smerenia și dragostea sa atât de pură pentru cei mai puțin norocoși. Gândurile mele sunt alături de toți cei care simt această pierdere profundă. Fie ca ei să găsească alinare în ideea că moștenirea Papei Francisc va continua să ne ghideze pe toți către o lume mai dreaptă, mai pașnică și mai plină de compasiune”, a scris, pe X, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

