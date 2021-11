Europa Digitală: Comisia Europeană anunță investiții de aproape 2 mld. de euro pentru realizarea de progrese pe calea tranziției digitale

Comisia Europeană a anunțat un nou angajament de finanțare de 100 de milioane de euro pentru Fondul de adaptare, în cadrul Conferinței ONU privind schimbările climatice, COP26, care se desfășoară la Glasgow în această săptămână, potrivit comunicatului oficial.

„Trebuie să creștem finanțarea internațională pentru a combate schimbările climatice și să oferim un cadru previzibil pentru furnizarea acesteia. Fondul de adaptare poate juca un rol esențial și de aceea sunt încântat să anunț că, pentru prima dată, Comisia Europeană alocă 100 de milioane de euro pentru acest fond, pentru a sprijini țările în curs de dezvoltare”, a transmis vicepreședintele executiv Frans Timmermans.

Această contribuție suplimentară de 100 de milioane de euro de la bugetul UE este de departe cea mai mare promisiune pentru Fondul de adaptare făcută de donatori la COP26, adăugându-se contribuțiilor semnificative deja anunțate de statele membre.

