Miniștrii statelor membre ale Agenției Spațiale Europene (ESA) se vor reuni pe 15 decembrie, la Roma, pentru a decide dacă vor susține pregătirea unui program european propriu de zboruri spațiale cu echipaj, al cărui cost total ar putea ajunge la 10 miliarde de euro, relatează The Guardian. Inițiativa urmărește reducerea dependenței Europei de SUA pentru transportul astronauților și consolidarea industriei spațiale europene.

Potrivit publicației britanice, proiectul ar presupune dezvoltarea unei navete spațiale europene și a infrastructurii de lansare și aterizare, care ar urma să fie amplasată, cel mai probabil, în Guyana Franceză.

„Dacă decizia este pozitivă, ar fi un moment cu adevărat istoric pentru Europa”, a declarat directorul general al ESA, Josef Aschbacher.

În prezentarea oficială a reuniunii, agenția susține că Europa dispune deja de expertiza științifică, tehnologică și industrială necesară. Următorul pas ar fi reunirea acestor capacități, inclusiv pentru transportul sigur și regulat al astronauților către și de pe orbita joasă a Pământului, precum și pentru deplasarea pe orbită.

O asemenea capacitate ar oferi Europei mai multă libertate de acțiune și o poziție mai puternică în parteneriatele internaționale, într-un moment în care Stația Spațială Internațională se apropie de sfârșitul vieții operaționale, subliniază ESA.

Aschbacher a legat nevoia de autonomie și de incertitudinile geopolitice, precizând însă că obiectivul este completarea cooperării cu NASA, nu renunțarea la aceasta. Ambiția este ca Europa să devină o putere spațială capabilă să își transporte propriii astronauți, alături de SUA, China și Rusia.

„De ce este important să avem controlul asupra propriului program spațial? Pentru că am deveni, alături de China, Rusia și SUA, capabili să ne trimitem propriii astronauți în spațiu”, a explicat directorul ESA.

El a descris relațiile cu NASA drept bune și solide, dar a avertizat că schimbările politice de la Washington ar putea afecta prioritățile agenției americane sau accesul partenerilor străini la zborurile spațiale.

„Dorința de a avea mai multă autonomie are cu siguranță legătură și cu circumstanțele geopolitice. Există în prezent incertitudini cu privire la modul în care vor continua zborurile spațiale cu echipaj în Statele Unite”, a afirmat el pentru The Guardian.

Publicația britanică menționează și preocupările privind posibilele planuri ale Rusiei de a desfășura o armă nucleară în spațiu, precum și relatările despre apropierea satelitului rusesc Kosmos 2612 de un satelit comercial de observare a Pământului.

Aschbacher a precizat că intențiile din spatele acestei manevre nu sunt cunoscute, dar că demonstrarea unei asemenea capacități este îngrijorătoare. El a avertizat că distrugerea sateliților sau utilizarea unor astfel de arme ar putea face orbitele inutilizabile pentru toți, inclusiv pentru agresor.

Directorul ESA a invocat și miza economică, explicând că achiziționarea serviciilor de transport din SUA finanțează companiile americane, în timp ce dezvoltarea unei capacități proprii ar crea oportunități pentru industria și tehnologiile europene.

Cu toate acestea, reuniunea din decembrie nu reprezintă aprobarea integrală a finanțării. Conform ESA, miniștrii vor stabili direcția strategică și vor iniția activitățile pregătitoare pentru prezentarea unor propuneri concrete în 2028.

The Guardian scrie că, în cazul unui acord, agenția ar putea începe pregătirile folosind 280 de milioane de euro disponibilizate în urma suspendării unor proiecte NASA. Solicitarea finanțării integrale ar urma să fie prezentată la reuniunea ministerială bugetară a ESA din 2028.

Discuțiile de la Roma vor aborda și consolidarea explorării științifice și robotice pe Lună, precum și pregătirea unor misiuni mai ambițioase către Marte.