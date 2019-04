Europa în primul rând

La 4 aprilie 1949, 12 state de pe cele două maluri ale Atlanticului de Nord, acompaniate de valori democratice, de amintirea fragedă a sângeroasei conflagrații mondiale de la începutul deceniului și de tendința de balansare a amenințării totalitariste sovietice, semnau Tratatul de la Washington punând bazele a ceea astăzi numim ”cea mai puternică alianță politico-militară din istorie”.

Factual, sintagma de mai sus poate fi probată printr-o cronologie abundentă în detalii și evoluții, de la prima membrană a unității transatlantice la dezacorduri între aliați așa cum asistăm și în prezent sau de la sfârșitul Războiului Rece și justificarea existenței și extinderii NATO ca o promisiune a democrației liberale și pentru întărirea cooperării între America de Nord și o Europă mai mare și unită. O promisiune care, din 2004, a cuprins și România, parte a celui mai mare val de aderare din istoria septuagenară a Alianței.

Momentul celor 70 de ani de la înființarea NATO coincide în spiritul internațional cu o senzație cronică că edificiul transatlantic este mai fragil ca oricând, în pofida faptului că Alianța Nord-Atlantică este cel din urmă ring de dans în care europenii și americanii își mai potrivesc pașii, nu la fel de natural și fără efort ca în alte perioade ale istoriei septuagenare a NATO, dar conștienți că principiul apărării colective trebuie să posede o indivizibilitate mai mare decât tensiunile, sperăm noi, vremelnice.

Pare, de asemenea, că argumentăm contra-istoriei atunci când analizăm temători riscul unei rupturi și disoluții transatlantice la 70 de ani de NATO, contribuind involuntar sau intenționat la propagarea unui curent anti-euro-atlantic. Așa cum aliații au depășit divergențele privind Criza Suezului în 1956, momentul dificil al retragerii Franței din structurile militare aliate în 1966 sau ”coalițiile de voință” în războiul din Irak în 2003, așa putem cumpăni asupra ideii că dezacordurile majore privind chestiunea cheltuielilor militare nu va provoca un clivaj care să meargă până la dispariția NATO. Sub aceleași considerente, tensiunile euro-atlantice ce au prins avânt între Statele Unite și Germania pe fondul partajării echitabile a responsabilităților, divergențe ce au împins summitul de la Bruxelles de la anul trecut într-o reuniune cu scântei între Donald Trump și câțiva aliați europeni strânși în jurul Angelei Merkel, nu sunt nici pe departe comparabile cu semnalul dat de Franța în anii ’60, în plin Război Rece și în anii sensibili post-criza rachetelor din Cuba, prin retragerea din structurile militare aliate.

Diminuarea apetitului SUA de a garanta securitatea europeană, dublat de dorința europenilor de a pune bazele unei apărări comune, este o reașezare firească într-o nouă paradigmă a competiției globale în care revenirea la competiția dintre marile puteri ocupă arena politică a lumii. Dar această reașezare nu trebuie privită cu o greutate echivalentă cu trecerea în anexă a rolului providențial pe care SUA l-au avut în refacerea Europei sau a solidarității care a oferit puterea exemplului că principiul ”că un atac împotriva unui aliat este un atac împotriva tuturor” din Articolul V al Tratatului NATO privind apărarea colectivă nu este doar o frază într-un text de drept internațional fără o forță juridică și practică probată.

La fix șapte decenii de la apariția NATO – o alianță politico-militară creată ”to keep the Americans in, the Germans down and the Soviets out” – întrunește 29 de state membre și a trecut printr-o serie de provocări și clipe de răscruce care i-au atestat ceea ce putem numi ”flexibilitate în adaptare” pentru a putea răspunde amenințărilor pe care aliații le-au avut de înfruntat, de la balansarea ideologică împotriva Uniunii Sovietice la dilema existenței NATO post-Război Rece, un capitol care nu a însemnat ”sfârșitul istoriei”, ci 30 de ani mai târziu regăsește Alianța Nord-Atlantice într-o dublă postură de apărare și descurajare în raport cu Federația Rusă, în același timp în care câmpul de amenințări s-a extins considerabil.

La Washington, 29 de state membre, cu 17 mai mult decât acum 70 de ani și cu România între ele, sunt reprezentate de miniștrii lor de Externe la o reuniune specială cu caracter aniversar, simbolic și istoric.

Acesta este și momentul de debut al călătoriei spre cea de-a 100-a aniversare a Alianței Nord-Atlantice. De ce 100? Pentru că dă un caracter imuabil aserțiunii că ne referim la cea mai puternică alianță politico-militară din istorie” De ce această călătorie? Pentru că supraviețuirea NATO, dincolo de setul de valori și de istoria comună pe care se bazează relația transatlantică, revendică o condiție: ca cei din jurul mesei euro-atlantice să nu piardă niciodată sensul acestei Alianțe și să nu-i perturbe silueta, una capabilă să se regenereze prin flexibilitate în adaptare pentru a face față amenințărilor. Acele tipuri de amenințări care, de pildă, sunt suficient de abile pentru a ocoli angajamentul ”blindat” al Articolului V și pentru care NATO dezvoltă noi seturi de măsuri.

Căderea regimurilor comuniste și sfârșitul Războiului Rece în urmă cu trei decenii sau periclitarea liniei de stabilitate militară și strategică dintre NATO și Rusia în acest deceniu au arătat că abilitatea strategică de a anticipa necesită o continuă upgradare.

Conceptul strategic de la Lisabona din 2010, creat într-o lume în care Rusia juca (sau mima) rolul de partener sau în care amenințările cibernetice și potențialul malign al tehnologiei nu erau alarmante și nu creau dificultatea în a defini cine este agresorul, are nevoie de o revizuire.

Suspendarea de către SUA a obligațiilor ce decurg din Tratatul privind forțele nucleare intermediare ca urmare a încălcării repetate de către Rusia a acestui acord refac o parte din decupajul strategic al anilor Războiului Rece în care riscul unei noi curse a înarmărilor cu Europa la intersecția declarativă a ”mușchilor strategici” are nevoie de răspunsuri și evaluări. Vom asista la un repeat al competiției care a dus Uniunea Sovietică în colaps? Avem un adversar rațional la Moscova? Va fi această teamă de tipul unei distrugeri reciproc asigurată un catalizator pentru a frâna divergențele între aliați pe chestiuni ce țin de energie, climă sau comerț de dragul binelui comun și al supraviețuirii? Trebuie ca Alianța să se repoziționeze și să își articuleze postura spre noi actori – China – sau regiuni – Oceanul Arctic?

Toate acestea, inclusiv călătoria al cărei start îl dau cele 29 de țări aliate (în curând 30), au un răspuns cuprinzător, el fiind o prefață memorabilă a acestei aniversări:

”America a fost coloana vertebrală a alianței noastre și a fost fundamentală pentru securitatea europeană și pentru libertatea noastră. Nu am avea o Europă pașnică și prosperă pe care o vedem astăzi, fără sacrificiul și angajamentul Statelor Unite. NATO a fost bună pentru Europa. Și NATO a fost bună pentru Statele Unite. Puterea unei națiuni nu este măsurată doar prin dimensiunea economiei sale. Sau numărul soldaților săi. Dar și prin numărul prietenilor săi. Și prin NATO, Statele Unite au mai mulți prieteni și aliați decât orice altă putere. (…) Se pun întrebări de pe ambele părți ale Atlanticului despre puterea parteneriatului nostru. Ne-am depășit dezacordurile în trecut și trebuie să ne depășim și acum diferențele, pentru că vom avea nevoie și mai mult de Alianța noastră în viitor”.

(Jens Stoltenberg, primul secretar general al NATO care s-a adresat Congresului SUA, 3.04.2019, la 70 de ani de la crearea ”edificiului” transatlantic)

Reînnoirea jurămintelor transatlantice trebuie să înceapă la Washington. Ce punct de reînnoire mai potrivit pentru o Alianță care are de partea sa puterea istorică a simbolurilor? Acel simbol de a se întoarce la origini, întrucât miniștrii de Externe se reunesc în aceeași sală în care a fost semnat Tratatul Nord-Atlantic din 4 aprilie 1949. Același simbol, întrucât în decembrie șefii de stat sau de guvern se vor întruni la Londra, gazda primului sediu al Alianței. Un simbol recent precum organizarea summitului din 2016 la Varșovia, capitala unde cu 25 de ani era dizolvat Pactul de la Varșovia, organizația politico-militară controlată de Uniunea Sovietică pentru a se opune NATO. Și o serie de simboluri care stau alături aliaților, zi de zi, în incinta sediului NATO: un fragment din Zidul Berlinului, care a căzut în 1989 dând semnalul sfârșitului Războiului Rece, și un memorial dedicat victimelor atacurilor teroriste de la 11 septembrie în urma cărora a fost activat pentru prima și singura dată Articolul V al Tratatului NATO privind apărarea colectivă, bazat pe principiul ”toți pentru unul și unul pentru toți”.

La mulți ani, NATO!