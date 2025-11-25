Europa își pune în pericol propriul viitor pierzând trenul în ceea ce privește inteligența artificială, avertizează președinta BCE: Trebuie să elimine rapid obstacolele care împiedică răspândirea acestei noi tehnologii

Europa își pune în pericol propriul viitor pierzând trenul în ceea ce privește inteligența artificială și trebuie să elimine rapid obstacolele care împiedică răspândirea acestei noi tehnologii, a avertizat luni președinta Băncii Centrale Europene Christine Lagarde, anunță Reuters, citat de Agerpres.

„Cu Statele Unite și China în frunte, Europa a ratat deja oportunitatea de a fi un pionier în domeniul IA. Încă suportăm costurile faptului că am adoptat cu încetineală în timpul ultimei revoluții digitale. Riscăm să lăsăm valul de adoptare a AI să treacă pe lângă noi și să pună în pericol viitorul Europei”, a declarat Lagarde într-un discurs ținut la Bratislava, Slovacia.

Președinta BCE a semnalat că simpla achiziție de soluții AI de la furnizori consacrați nu este suficientă pentru că Europa va deveni și mai dependentă de entități străine.

La începutul lunii octombrie, Comisia Europeană a prezentat două strategii menite să asigure menținerea Europei în fruntea clasamentului, stimulând adoptarea IA în industriile cheie și plasând Europa în avangarda științei bazate pe IA.

Strategia „Aplicați IA” stabilește modalitățile de accelerare a utilizării IA în industriile cheie și în sectorul public din Europa. Strategia „IA în știință” se concentrează pe plasarea Europei în avangarda cercetării bazate pe IA și a excelenței științifice.

Aplicarea strategiei privind IA

Strategia privind aplicarea IA vizează valorificarea potențialului transformator al IA prin promovarea adoptării IA în sectoarele strategice și publice, inclusiv sănătate, produse farmaceutice, energie, mobilitate, producție, construcții, agroalimentar, apărare, comunicații și cultură. De asemenea, strategia va sprijini întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) în funcție de nevoile lor specifice și va ajuta industriile să integreze IA în operațiunile lor.

Măsurile concrete includ înființarea de centre avansate de screening bazate pe IA pentru sănătate și sprijinirea dezvoltării de modele de frontieră și IA de tip agent adaptate sectoarelor precum producția, mediul și industria farmaceutică.

Pentru a stimula adoptarea IA și a sprijini aceste măsuri, Comisia mobilizează aproximativ 1 miliard de euro. În viitor, noi inițiative în domenii precum finanțele, turismul și comerțul electronic ar putea completa aceste sectoare.

Strategia va contribui la consolidarea capacităților UE de a genera beneficii pentru societate, de la facilitarea unor diagnostice medicale mai precise până la îmbunătățirea eficienței și accesibilității serviciilor publice. Aceasta încurajează o politică care acordă prioritate IA, astfel încât mai multe întreprinderi să considere IA ca parte a soluției pentru a face față provocărilor, luând în considerare în același timp beneficiile și riscurile acestei tehnologii.

Strategia abordează, de asemenea, provocări transversale: accelerarea timpului de comercializare prin conectarea infrastructurii, a datelor și a instalațiilor de testare; consolidarea forței de muncă din UE pentru a fi pregătită pentru IA în toate sectoarele; și lansarea unei inițiative Frontier AI pentru a sprijini inovarea prin reunirea actorilor europeni de frunte din domeniul IA.

Reînnoirea și desfășurarea rețelei de centre europene de inovare digitală, transformate în centre de experiență pentru IA, va oferi companiilor acces privilegiat la ecosistemul de inovare al UE în domeniul IA.

Pentru a coordona acțiunile, Comisia lansează Alianța „Aplicați IA”, un forum care reunește industria, sectorul public, mediul academic, partenerii sociali și societatea civilă. Un observator al IA va monitoriza tendințele în domeniul IA și va evalua impactul sectorial.

În paralel, Comisia a lansat Serviciul de asistență pentru Legea privind IA, pentru a contribui la asigurarea unei puneri în aplicare fără probleme a Legii privind IA.

Strategia privind IA în știință

Alături de „Aplicați IA”, Strategia privind IA în știință poziționează UE ca un centru pentru inovarea științifică bazată pe IA. În centrul acesteia se află RAISE – Resursa pentru știința IA în Europa, un institut european virtual care are rolul de a reuni și coordona resursele IA pentru dezvoltarea IA și aplicarea acesteia în știință.

Acțiunile strategice includ:

Excelență și talent : măsuri pentru a atrage talente științifice globale și profesioniști cu înaltă calificare să „aleagă Europa”. Aceasta include 58 de milioane de euro în cadrul proiectului-pilot RAISE pentru rețele de excelență și rețele doctorale, cu scopul de a forma, reține și atrage cele mai bune talente din domeniul IA și științific.

Calcul : 600 de milioane de euro din programul Orizont Europa pentru a îmbunătăți și extinde accesul la puterea de calcul pentru știință. Această investiție va asigura accesul dedicat la gigafabricile de IA pentru cercetătorii și start-up-urile din UE.

Finanțarea cercetării : obiectivul de a dubla investițiile anuale ale programului Orizont Europa în IA la peste 3 miliarde de euro, inclusiv dublarea finanțării pentru IA în știință.

Date: sprijin pentru oamenii de știință în identificarea lacunelor strategice în materie de date și în colectarea, gestionarea și integrarea seturilor de date necesare pentru IA în știință.

Centrul Comun de Cercetare al Comisiei contribuie la ambele strategii, realizând evaluări tehnice, studii sectoriale și un nou raport privind impactul IA asupra științei și practicilor de cercetare.