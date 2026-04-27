Europa își redefinește prioritățile, subliniază ministrul Finanțelor: Stabilitatea nu este doar un obiectiv politic, ci o miză strategică, cu impact asupra locului pe care România îl merită la masa marilor decizii europene

Europa se repoziționează, iar statele care exploatează acest moment și acționează coerent devin centre reale de influență, a subliniat ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, făcând referire la discuțiile dintre premierul elen Kyriakos Mitsotakis și președintele francez Emmanuel Macron, din Agoră Romană din Atena.

„Imaginea momentului și relevanța sa pentru România. Dialog despre viitorul Europei între președintele francez Emmanuel Macron, în vizita sa recentă în Grecia și premierul elen Kyriakos Mitsotakis, în Agora romană din Atena. Această imagine a făcut înconjurul presei internaționale în ultimele zile, iar dincolo de simbolistică, mesajul fotografiei este unul strategic: Europa se repoziționează, iar statele care exploatează acest moment și acționează coerent devin centre reale de influență. La doar câteva sute de km de România, Grecia este un exemplu relevant. O țară care, după o criză economică profundă și ani de ajustări fiscale dure, a revenit pe creștere, și-a recâștigat credibilitatea în fața investitorilor și a reușit să transforme un context complicat într-o oportunitate de poziționare – atrăgând dialoguri esențiale despre securitate, energie și economie și plasându-se în centrul unor decizii care vor modela viitorul european”, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, atașând o fotografie în care cei doi lideri dezbat viitorul Europei în Agoră Antică a Atenei.

Făcând o comparație, Alexandru Nazare a subliniat că „România nu are doar mize similare, ci și un potențial uriaș – prin poziția strategică la Marea Neagră, prin rolul esențial pe flancul estic al NATO, resursele energetice semnificative, conectivitatea în creștere și dimensiunea pieței interne, care ne oferă oportunitatea reală de a deveni un pol regional de stabilitate, securitate și dezvoltare economică.”

„România a făcut pași concreți, în ultimele luni, pentru a se poziționa ca un hub regional de interes, prin reluarea și consolidarea parteneriatului strategic cu SUA, inclusiv pe dimensiunea de securitate și investiții, prin accelerarea proiectelor energetice din Marea Neagră sau prin avansarea proiectelor de conectivitate strategică (transport, infrastructură, coridoare logistice)”, a mai arătat ministrul Finanțelor.

Toate acestea, a reliefat Alexandru Nazare, „nu sunt întâmplătoare și arată că România poate deveni relevantă atunci când acționează coordonat și strategic.”

„Aceste oportunități nu se consolidează de la sine și depind de un element esențial: stabilitatea politică internă. Într-un moment în care Europa își redefinește prioritățile — de la apărare la economie și energie — România nu își poate permite să alunece pe panta crizelor politice interne”, atrage atenția ministrul Finanțelor.

Potrivit acestuia, România are nevoie de „decizii coerente și predictibile, continuarea disciplinei fiscale și a reformelor reale, continuitate în proiectele strategice și o voce clară și credibilă în plan european și transatlantic – acestea sunt adevăratele priorități ale României.”

„Stabilitatea nu este doar un obiectiv politic. Este o miză strategică, cu impact în dezvoltarea economică și în locul pe care România îl merită la masa marilor decizii europene”, a conchis Alexandru Nazare.