U.E.
Europa „nu este în război, dar nici în timp de pace”, subliniază Friedrich Merz: Ordinea internațională bazată pe reguli este înlocuită de politica forței brutale
Cancelarul german Friedrich Merz a subliniat luni că Europa „nu este în război, dar nici în timp de pace” cu Rusia, informează Reuters.
„Permiteți-mi să o spun într-o frază care poate părea puțin șocantă la prima vedere… nu suntem în război, dar nici nu mai suntem în pace”, a declarat Merz în cadrul unui eveniment media organizat la Düsseldorf.
Războiul Rusiei este „un război împotriva democrației noastre și un război împotriva libertății noastre”, a afirmat Merz, adăugând că intenția Moscovei era de a submina unitatea blocului.
Acesta a afirmat că ordinea internațională bazată pe reguli este înlocuită de politica forței brutale, adeseori fiind însoțită de forța militară. „Trăim într-o lume complet diferită”, a spus el, conform DPA, citat de Agerpres.
El s-a referit, de asemenea, la recentul său sprijin acordat unui plan al UE de deblocare a activelor rusești înghețate pentru a finanța efortul de război al Ucrainei, afirmând că această măsură ar putea oferi sprijin militar Ucrainei pentru o perioadă de trei până la cinci ani.
Merz a declarat că, în această perioadă, ar putea deveni insuportabil din punct de vedere economic pentru Rusia să continue războiul împotriva Ucrainei.
La începutul acestei luni, Merz semnala că „un nou conflict sistemic a izbucnit deja între democrațiile liberale și o axă de autocrații”, iar „ceea ce numeam înainte ordinea mondială liberală este acum sub presiune din mai multe părți”.
Opinia sa este împărtășită la cel mai înalt nivel al Uniunii Europene.
Prezent la Adunarea Generală a ONU, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a pledat pentru multilateralism și a semnalat că „lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism”.
U.E.
Nicușor Dan a deschis la Timișoara primul summit european al orașelor din UE și din țările candidate: Voi susține un rol mai mare al orașelor. Relația lor de putere cu statele este dezechilibrată
Președintele Nicușor Dan a pledat luni, la deschiderea primei ediții a „Timișoara Cities Summit”, pentru un rol mai puternic al marilor orașe europene în procesul decizional al Uniunii Europene, subliniind totodată importanța extinderii Uniunii și experiența României în acest domeniu.
„Încă trăim din bucuria de alaltăieri după rezultatele din Republica Moldova. Evident că ne dorim o Europă în care și în nord-estul României, și în sudul României să avem țări care sunt membre ale Uniunii Europene”, a declarat șeful statului, inaugurând primul summit european dedicat orașelor din UE și din țările candidate.
El a adăugat că România, prin experiența acumulată în procesul de aderare la UE, poate sprijini țările candidate cu expertiză și specialiști, în special în programarea fondurilor europene pre și post-aderare.
Referindu-se la standardele de aderare, Nicușor Dan a susținut că „poate că exigențele nu ar trebui să fie atât de înalte”.
El a amintit că, în urmă cu 20 de ani, „România nu era pregătită pentru a intra în Uniunea Europeană. Și cred că nici Bulgaria. Dar decizia de a intra a fost o decizie corectă pe care Uniunea Europeană a luat-o, și vedem azi progresele pe care România le-a făcut”.
O parte centrală a intervenției sale a vizat rolul marilor orașe europene.
„Relația dintre marile orașe europene, relația de putere dintre marile orașe europene și statele europene (…) este o relație dezechilibrată. Marile orașe europene sunt cele care produc dezvoltarea de fapt, cele care aduc valoarea economică, și, în relația cu autoritățile naționale, acest fapt nu este recunoscut”, a spus președintele, evocând dificultățile întâlnite ca primar al Capitalei, inclusiv în negocierile pentru includerea unor proiecte de transport în Planul Național de Redresare și Reziliență.
În opinia sa, este esențial ca orașele europene să își facă vocea auzită la nivel european și a promis că va susține în cadrul Consiliului European un rol mai mare al orașelor europene.
„E lăudabil ca marile orașe europene să creeze o rețea în care să încerce să-și impună la nivel european punctul de vedere. Eu o să fiu printre cei care o să susțină în interiorul Consiliului European un rol mai mare în procesul de decizie al asociațiilor reprezentative ale orașelor. Dar adevărul este că punctul lor de vedere nu se aude în momentul acesta”, a continuat șeful statului.
În încheiere, Nicușor Dan a vorbit despre solidaritatea dintre primari și despre importanța schimbului de bune practici între orașele europene.
„Învățăm unii de la alții cum să rezolvăm diverse probleme care îi preocupă pe cetățeni – transport public, diferite facilități publice, cum să facem orașele noastre atractive – și tot timpul acesta de întâlniri este foarte util pentru ca primarii să învețe unii de la alții”, a spus președintele.
SUA
Lideri europeni și din Orientul Mijlociu salută planul de pace al SUA pentru Gaza. Trump avertizează Hamas să-l accepte
Uniunea Europeană și mai mulți lideri europeni și din Orientul Mijlociu au salutat planul de pace al Statelor Unite pentru Fâșia Gaza, în timp ce președintele american Donald Trump a avertizat Hamas să-l accepte, informează BBC.
Planul, convenit de Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu, prevede încetarea imediată a ostilităților, eliberarea în 72 de ore a 20 de ostatici israelieni în viață deținuți de Hamas, precum și predarea rămășițelor celor peste două zeci de ostatici despre care se crede că sunt morți — în schimbul eliberării a sute de palestinieni reținuți în Gaza. Potrivit unei surse palestiniene citate de BBC, oficialilor Hamas le-a fost transmis un document în 20 de puncte.
Planul stipulează că Hamas nu va avea niciun rol în guvernarea Gazei și „lasă deschisă” posibilitatea unui stat palestinian — perspectivă respinsă ulterior, din nou, de Benjamin Netanyahu.
La conferința de presă de luni, la Casa Albă, Donald Trump a numit planul „o zi istorică pentru pace”. Totuși, el a precizat că premierul israelian va avea sprijinul SUA pentru a „duce la capăt distrugerea amenințării reprezentate de Hamas” dacă gruparea nu va accepta acordul. Netanyahu a declarat la rândul său că Israelul „va duce treaba la bun sfârșit” dacă Hamas respinge planul sau nu îl pune în aplicare.
Într-un mesaj video transmis la scurt timp, Netanyahu și-a reafirmat opoziția îndelungată față de un stat palestinian: „Nu este scris în acord. Am spus că ne vom opune ferm unui stat palestinian.” El a adăugat că planul ar permite Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF) să rămână în Gaza — contrar textului publicat de Casa Albă.
Președintele Consiliului European, António Costa, a transmis că este „încurajat de răspunsul pozitiv al premierului Netanyahu” la propunere, adăugând că „toate părțile trebuie să profite de acest moment pentru a da păcii o șansă reală”.
În Regatul Unit, premierul Keir Starmer a salutat planul, făcând apel „la toate părțile să se reunească și să lucreze cu administrația SUA pentru a finaliza acest acord și a-l transforma în realitate”. „Hamas ar trebui acum să accepte planul și să pună capăt suferinței, depunând armele și eliberând toți ostaticii rămași”, a transmis liderul britanic.
Din Franța, președintele Emmanuel Macron a transmis că țara sa „este pregătită să contribuie” la eforturile de a pune capăt războiului și de a elibera ostaticii. „Aceste elemente trebuie să deschidă calea către discuții aprofundate cu toți partenerii relevanți pentru a construi o pace durabilă în regiune, bazată pe soluția celor două state”, a punctat el.
La rândul ei, șefa guvernului italian, Giorgia Meloni, a declarat că propunerea „ar putea reprezenta un punct de cotitură în acest proces”, iar Italia „îndeamnă toate părțile să profite de această oportunitate și să accepte planul”.
Miniștrii de externe ai Emiratelor Arabe Unite, Arabiei Saudite, Qatarului, Egiptului, Iordaniei, Turciei, Indoneziei și Pakistanului au emis o declarație comună în care au salutat „leadership-ul lui Trump și eforturile sale sincere de a pune capăt războiului din Gaza”. Ei și-au exprimat disponibilitatea de a lucra cu SUA pentru finalizarea și implementarea acordului, care „ar trebui să conducă la o soluție cu două state, în care Gaza este pe deplin integrată cu Cisiordania într-un stat palestinian”.
Autoritatea Palestiniană (AP), care guvernează părți din Cisiordania ocupată de Israel, a calificat eforturile președintelui SUA drept „sincere și determinate” și a afirmat, prin agenția Wafa, că „își reînnoiește angajamentul comun de a lucra cu Statele Unite, statele din regiune și partenerii” pentru a pune capăt războiului din Gaza, a asigura livrarea suficientă de ajutor umanitar și eliberarea ostaticilor și deținuților.
Ce prevede planul american
Propunerea ar începe cu încetarea imediată a operațiunilor militare și „înghețarea” liniilor actuale de contact până când sunt îndeplinite condițiile pentru o retragere etapizată. Hamas ar urma să depune armele, iar tunelurile și facilitățile de producție de armament să fie distruse.
Pentru fiecare ostatic israelian decedat al cărui corp este predat, Israelul ar elibera rămășițele a 15 palestinieni morți, prevede documentul. De îndată ce ambele părți cad de acord, „ajutorul umanitar complet va fi trimis imediat în Fâșia Gaza”.
În privința guvernanței, SUA propun ca Gaza să fie administrată temporar de un „comitet palestinian tehnocrat, apolitic”, sub supravegherea unui nou organism internațional de tranziție — „Consiliul Păcii” (Board of Peace), condus de Donald Trump. Fostul premier britanic Sir Tony Blair ar urma să facă parte din acest organism, alături de alți lideri „ce urmează a fi anunțați”. Sir Tony a numit planul „curajos și inteligent”.
Documentul accentuează un „plan de dezvoltare economică” pentru reconstrucția Gazei și prevede că „Israelul nu va ocupa și nu va anexa Gaza”, iar retragerea forțelor militare va avea loc în etape. Într-o schimbare față de declarațiile anterioare, planul prevede că palestinienii nu vor fi forțați să părăsească Gaza: „Vom încuraja oamenii să rămână și le vom oferi oportunitatea de a construi o Gaza mai bună”, a menționat Trump.
Anunțul planului vine la câteva zile după ce Netanyahu a atacat recunoașterea statului palestinian de către mai multe țări occidentale, într-un discurs combativ la Adunarea Generală a ONU. Premierul israelian a numit mișcările de recunoaștere o „pată rușinoasă” care transmite mesajul că „uciderea evreilor dă roade”, remarcă ce a determinat zeci de oficiali și diplomați să părăsească sala.
Deși Donald Trump l-a susținut ferm pe Netanyahu după revenirea sa la Casa Albă pentru un al doilea mandat, frustrarea față de unele acțiuni recente ale Israelului a crescut. Trump și-a exprimat nemulțumirea față de recenta lovitură israeliană asupra unor membri Hamas aflați în Qatar, aliat-cheie al SUA. Înaintea conferinței de presă de luni, Netanyahu l-a sunat pe premierul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani, din Casa Albă, pentru a-și exprima regretul că o lovitură cu rachetă a Israelului a ucis din greșeală un militar qatarez.
Armata israeliană a declanșat campania din Gaza ca răspuns la atacul condus de Hamas asupra sudului Israelului, la 7 octombrie 2023, în care aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise și 251 luate ostatice. Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, controlat de Hamas, cel puțin 66.055 de oameni au fost uciși în atacurile israeliene de atunci. Un organism sprijinit de ONU a confirmat recent că foametea a pus stăpânire pe orașul Gaza, iar la începutul lunii o comisie de anchetă a ONU a concluzionat că Israelul a comis genocid în Gaza — acuzații pe care Israelul le respinge ferm.
CONSILIUL UE
Statele membre cer implementare rapidă a Fondului European pentru Competitivitate: Poate contribui la reducerea deficitului actual de investiții și la sprijinirea companiilor
Miniștrii responsabili de piața internă și industrie din statele membre ale Uniunii Europene au purtat luni, 29 septembrie, o dezbatere de politică publică privind Fondul European pentru Competitivitate, unul dintre principalele instrumente prevăzute în bugetul pe termen lung al UE pentru perioada 2028-2034 (viitorul cadru financiar multianual – CFM).
Potrivit comunicatului oficial, statele membre au salutat Fondul European pentru Competitivitate ca pe un instrument esențial pentru reducerea deficitului actual de investiții, sprijinirea companiilor, atragerea capitalului privat și limitarea riscurilor asociate investițiilor.
Majoritatea delegațiilor au cerut o implementare rapidă a fondului și au insistat ca statele membre să fie implicate pe deplin în procesul decizional și în guvernanța acestuia. Delegațiile au subliniat, de asemenea, importanța luării în considerare a nevoilor atât ale companiilor, cât și ale investitorilor, ceea ce presupune proceduri simplificate, transparente și eficiente, cu o reducere la minimum a poverii administrative.
Măsuri de simplificare și abordarea „omnibus”
Miniștrii au discutat despre măsurile de simplificare, în urma prezentării primului raport de progres de către vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Stéphane Séjourné. Deși sunt făcute eforturi pentru reducerea poverii administrative – în special prin așa-numitele pachete „omnibus” –, noile propuneri legislative continuă să aducă costuri semnificative pentru companii.
Discuțiile s-au concentrat pe găsirea unui echilibru între necesitatea unor noi reglementări și evitarea unor sarcini administrative inutile pentru mediul de afaceri, precum și pe rolul Consiliului Competitivitate de a se asigura că noile reguli sunt proporționale cu obiectivele urmărite.
Majoritatea miniștrilor au salutat raportul privind simplificarea și abordarea „omnibus” ca mijloc de reducere a poverii existente, subliniind însă că simplificarea nu trebuie confundată cu deregularea.
Pentru viitoarele propuneri legislative, numeroase delegații au cerut aplicarea principiilor unei mai bune reglementări, precum utilizarea sistematică a evaluărilor de impact (inclusiv teste pentru IMM-uri și verificări privind competitivitatea), evaluări ex-post, consultări cu părțile interesate sau verificări ale aplicabilității în practică. Mai multe delegații au subliniat și necesitatea digitalizării implicite a proceselor, precum și generalizarea principiului „one-in-one-out”, prin care orice nouă reglementare ar trebui să elimine una existentă (unele state au sugerat chiar trecerea la „one-in-two-out”).
A existat un consens general ca rolul Consiliului Competitivitate să fie acela de a monitoriza în continuare eforturile de simplificare și de a preveni introducerea unor poveri suplimentare în viitor.
„Președinția daneză este hotărâtă să reducă birocrația și povara asupra companiilor europene. În același timp, trebuie să ne asigurăm că noile reglementări ale UE nu introduc sarcini inutile. Mă bucur că vicepreședintele executiv Séjourné și-a prezentat astăzi viziunea asupra acestei misiuni importante. Vom continua cooperarea strânsă pentru o Europă mai puternică și mai competitivă”, a declarat Morten Bødskov, ministrul pentru industrie, afaceri și servicii financiare al Danemarcei.
Strategia pentru Piața Unică
Miniștrii au avut un schimb de opinii și pe tema strategiei pentru piața unică. La discuții a participat și Enrico Letta, fost prim-ministru al Italiei, președinte al Institutului Jacques Delors și autor al raportului „Much more than a market”.
Miniștrii și-au exprimat punctele de vedere cu privire la inițiativele digitale menite să faciliteze o tranziție digitală care să reducă povara administrativă și să fie adaptată nevoilor companiilor, precum și la implementarea unor proiecte digitale ambițioase la nivelul statelor membre și al mediului de afaceri.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Europa „nu este în război, dar nici în timp de pace”, subliniază Friedrich Merz: Ordinea internațională bazată pe reguli este înlocuită de politica forței brutale
Alexandru Nazare: Prin rectificarea bugetară, Guvernul își propune să mențină încrederea partenerilor europeni și internaționali în capacitatea României de a lua decizii fiscal-bugetare responsabile
Nicușor Dan a deschis la Timișoara primul summit european al orașelor din UE și din țările candidate: Voi susține un rol mai mare al orașelor. Relația lor de putere cu statele este dezechilibrată
Lideri europeni și din Orientul Mijlociu salută planul de pace al SUA pentru Gaza. Trump avertizează Hamas să-l accepte
Statele membre cer implementare rapidă a Fondului European pentru Competitivitate: Poate contribui la reducerea deficitului actual de investiții și la sprijinirea companiilor
Viktor Orban minimalizează incursiunea dronelor de recunoaștere în Ucraina și neagă suveranitatea acestei țări: „Și ce dacă? Ucraina nu este o țară independentă, suverană”
Miniștrii apărării din România și Polonia au discutat la Varșovia despre apărarea flancului estic prin inițiativele Eastern Sentry și Eastern Flank Watch
România promite să rămână “cel mai puternic și statornic partener al R. Moldova” pentru integrarea în UE: Forțele pro-europene au înalta responsabilitate ca acest obiectiv să devină realitate
Șefa diplomației UE afirmă că votul din R. Moldova oferă “un mandat clar și puternic” în direcția aderării la UE în ciuda ingerințelor Rusiei
Președintele ASF a discutat la Bruxelles cu omologi și reprezentanți ai sectorului bancar și financiar din Europa despre modalități de integrare a piețelor de capital europene pentru consolidarea competitivității
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
Trending
- NATO4 days ago
Secretarul general al NATO îl ironizează pe Lavrov: Să nu acordăm prea multă atenție ministrului din vremea lui Iisus Hristos
- SECURITATE6 days ago
Trump compară puterea militară a Rusiei cu “un tigru de hârtie”: Cu sprijinul UE și NATO, Ucraina poate recâștiga teritoriile ocupate. Putin și Rusia sunt într-o mare problemă economică, iar acesta este momentul ca Ucraina să acționeze
- ROMÂNIA4 days ago
Ministrul Finanțelor, discuție cu premierul Bolojan: Accelerarea digitalizării ANAF și a Autorității Vamale Române va aduce mai multă transparență și trasabilitate a informațiilor și activităților
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Marea Britanie și Portugalia vor recunoaște oficial statul Palestina, duminică, înaintea unei săptămâni decisive la ONU
- U.E.7 days ago
Premierul Danemarcei: Incidentul cu drone de la aeroportul din Copenhaga, „cel mai grav atac asupra infrastructurii critice daneze de până acum”