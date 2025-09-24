ONU
Europa nu-și poate permite să lase Moldova să revină pe orbita Rusiei, afirmă Zelenski de la tribuna ONU
Europa nu-și poate permite să lase Republica Moldova să revină pe orbita Rusiei, a afirmat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în discursul pe care l-a susținut la Adunarea Generală a ONU.
“Rusia încearcă să facă din Moldova ceea ce Iranul a făcut odinioară în Liban, iar acum, la fel ca atunci, răspunsul internațional este insuficient’, a susținut președintele ucrainean despre alegerile legislative care au loc duminică în Republica Moldova.
“Am pierdut deja Georgia în Europa (…) și Belarusul se orientează de mulți ani către o dependență față de Rusia. Europa nu-și poate permite să piardă și Moldova”, a indicat Zelenski.
Formațiunea de guvernământ a susținătoarei sale de la Chișinău, președinta Maia Sandu, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), abia depășește 20% din intențiile de vot în sondaje, deși își menține șansele de a forma o majoritate pro-UE, relatează Agerpres.
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova sunt chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului. Unii experți atrag atenția că Rusia se implică activ în procesul electoral, recurgând la campanii de dezinformare, propagandă și, potrivit unor investigații, chiar tentative de cumpărare a voturilor. În aceste condiții, miza scrutinului nu este doar una internă, legată de competiția dintre partidele politice autohtone, ci și una geopolitică, ce vizează menținerea Republicii Moldova pe cursul european sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
Pe acest fond, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un avertisment ferm privind pericolele la care este expusă țara în contextul implicării Federației Ruse în alegerile parlamentare ce vor avea loc duminică. Șefa statului a subliniat că independența și parcursul european al Republicii Moldova sunt „în pericol”, acuzând Kremlinul că încearcă să influențeze scrutinul prin „sute de milioane de euro” investiți în cumpărarea voturilor, campanii de dezinformare și acțiuni de intimidare.
Forțele de securitate din Republica Moldova au arestat luni 74 de persoane după efectuarea a peste 250 de percheziții, inclusiv în închisori, acțiuni în urma cărora, potrivit unui consilier al președintei Maia Sandu, a fost destructurată o rețea de sabotaj instruită în Serbia de serviciul rus de informații militare GRU pentru desfășurarea unor operațiuni de destabilizare odată cu alegerile parlamentare din 28 septembrie.
Și premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a acuzat miercuri Rusia că încearcă să preia controlul asupra Chișinăului, încălcând voința suverană a moldovenilor. În cadrul unei conferințe de presă, el a afirmat că presiunea Moscovei „devine tot mai mare”, dar a dat asigurări că Republica Moldova va rezista și va împiedica „planul rusesc de ocupație”.
În același siaj, Guvernul Republicii Moldova a respins marți acuzațiile lansate de Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse (SVR), potrivit cărora Uniunea Europeană ar pregăti o „intervenție militară” în țară cu sprijinul statelor NATO.
Potrivit Executivului de la Chișinău, aceste „alerte” nu sunt decât „o reacție isterică fabricată de serviciile ruse” la mesajul președintei Maia Sandu din 22 septembrie. Șefa statului avertizase atunci că Rusia „aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi pe ambele maluri ale Nistrului, dar și în afara R. Moldova”.
În comunicatul său, SVR a afirmat că „Uniunea Europeană ar pregăti o intervenție militară în R. Moldova, cu sprijinul statelor membre NATO”, susținând că „în această etapă are loc concentrarea unităților forțelor armate ale statelor NATO în România, în apropierea granițelor Moldovei” și că s-ar „pregăti un desant NATO în regiunea Odesa a Ucrainei pentru intimidarea Transnistriei”.
CONSILIUL DE SECURITATE
La reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, Antonio Costa a făcut apel la Rusia să vină la masa negocierilor și să înceteze amenințările la adresa țărilor vecine
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a făcut apel la Rusia, la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU dedicată Ucrainei, să vină la masa negocierilor, să oprească crimele și distrugerile și să înceteze amenințările la adresa țărilor vecine.
„Ucraina luptă pentru însăși principiile Cartei Națiunilor Unite: suveranitatea, integritatea teritorială, respectul față de granițele recunoscute internațional și dreptul de a-și alege propriul destin. Nu putem rescrie istoria. Acest război a început printr-un atac nejustificat și ilegal al Rusiei”, a punctat Costa în discursul său.
Antonio Costa a subliniat că există o singură cauză a acestui război – refuzul Rusiei de a recunoaște dreptul Ucrainei de a-și decide propriul viitor – și a precizat că pacea în Ucraina nu este doar în interesul Kievului sau al Europei, ci reprezintă interesul comunității globale.
„Dacă acceptăm invazia Rusiei în Ucraina, nicio țară nu va mai fi vreodată în siguranță. Pacea trebuie să fie prioritatea principală a comunității internaționale. Uniunea Europeană va continua să lucreze pentru a pune capăt acestui război de agresiune și pentru a sprijini Ucraina în toate modurile posibile. Un armistițiu, la care Ucraina și-a exprimat deja acordul, este primul pas”, a adăugat președintele Consiliului European.
El a făcut apel la comunitatea internațională să se implice activ în eforturile de pace, cu respect deplin față de Carta Națiunilor Unite și a subliniat că Uniunea Europeană susține eforturile președintelui american Donald Trump pentru pace.
„Și mi-ar plăcea să văd China, de asemenea membru permanent al acestui Consiliu, contribuind la realizarea unei păci juste și durabile în Ucraina. Pentru a pune capăt agresiunii, UE va continua să exercite presiuni asupra Rusiei prin sancțiuni. Pentru a asigura o pace durabilă, UE, în cadrul Coaliției celor Dispuși, este pregătită să contribuie cu garanții de securitate concrete pentru Ucraina”, a punctat Antonio Costa.
În încheiere, președintele Consiliului European a subliniat că sprijinul acordat Ucrainei în parcursul său spre aderarea deplină la Uniunea Europeană va continua, pentru a răspunde aspirațiilor poporului său.
„Momentul pentru pace este acum. Și acum este timpul ca Rusia să pună capăt acestei agresiuni”, a concluzionat Antonio Costa.
ONU
“Ghici ce?”: Macron l-a sunat pe Trump de pe o stradă din New York unde a fost blocat de convoiul președintelui american
Președintele francez Emmanuel Macron, venit la New York pentru Adunarea Generală a ONU, i-a telefonat luni omologului său american Donald Trump pentru a protesta după ce nu i s-a permis să traverseze strada din cauza trecerii convoiului celui din urmă, discuție transformată într-o ocazie de abordare și a unor teme politice, relatează Reuters.
“Îmi pare rău, domnule președinte, îmi pare foarte rău”, îi spune un polițist președintelui francez, conform imaginilor unui clip video distribuit pe social media, conform Agerpres.
“Pur și simplu totul este înghețat acum. Se apropie un convoi”, explică polițistul.
“Dacă nu vezi convoiul, lasă-mă să trec! Negociez cu tine”, insistă Macron. Forțat să aștepte în continuare până la trecerea convoiului președintelui SUA, președintele francez decide să-i telefoneze direct lui Trump de pe stradă.
🇫🇷🇺🇸 INSOLITE | Emmanuel Macron a appelé Donald Trump car le convoi du président des États-Unis le bloquait dans les rues de New York. (Brut) pic.twitter.com/YL0EqY9RPY
— AlertesInfos (@AlertesInfos) September 23, 2025
“Ghici ce! Aștept în stradă pentru că totul este blocat din cauza ta”, îi spune Macron lui Trump, adăugând că dorește să aibă cu el și cu Qatarul o scurtă discuție despre situația din Fâșia Gaza.
O sursă guvernamentală franceză a confirmat că scena acestei convorbiri neprevăzute este una reală. Discuția a fost caldă și prietenoasă și le-a permis celor doi președinți să abordeze de asemenea mai multe chestiuni internaționale, a adăugat aceeași sursă.
CONSILIUL DE SECURITATE
Revenit la tribuna lumii, Trump critică ONU pentru “cuvinte goale” și pe europeni că finanțează războiul Rusiei “împotriva lor înșiși”: Energia verde și imigrația duc la “moartea Europei Occidentale”
Într-un discurs de aproape o oră, de peste trei ori mai lung decât timpul alocat, președintele american Donald Trump a lansat un atac dur asupra imigrației din Europa, proiectelor de energie curată și eficienței Organizației Națiunilor Unite, notează The Guardian și Deutsche Welle.
Fără teleprompter funcțional la începutul discursului, Trump a improvizat frecvent, și-a atacat adversarii politici, inclusiv politica internă și externă moștenită de la administrația Biden, și a criticat îndelung Europa și ONU.
El și-a început discursul criticând ONU pentru că nu l-ar fi ajutat în procesul de „încheiere a șapte războaie” de când s-a întors la Casa Albă, referindu-se la disputele dintre Cambogdia și Thailanda, Rwanda și Congo, Egipt și Etiopia, India și Pakistan, Israel și Iran, Serbia și Kosovo și Armenia și Azerbaidjan.
„Tot ce par să facă este să scrie o scrisoare foarte dură și apoi să nu mai urmeze nimic. Sunt cuvinte goale, iar cuvintele goale nu rezolvă războiul. Singurul lucru care rezolvă războiul și războaiele este acțiunea”, a spus el.
„Un viitor considerabil mai bun este la îndemâna noastră”, a adăugat Trump, dar a insistat că lumea trebuie să lase în urmă „eșecurile trecutului”.
El a reiterat criticile la adresa ONU, spunând că organizația are „atât de mult potențial” pe care nu l-a realizat, și a acuzat-o, fără dovezi, că ar finanța „migrația necontrolată”.
Trump a atacat țările care cumpără petrol rusesc, inclusiv India, China și mai mulți aliați NATO.
„Ei finanțează războiul împotriva lor înșiși”, a declarat el, referindu-se la aliații europeni.
Pe fondul slabei perspective de încetare a focului în Ucraina, președintele a avertizat că „în cazul în care Rusia nu este pregătită să facă o înțelegere pentru a pune capăt războiului, atunci Statele Unite sunt pe deplin pregătite să impună un nou val de tarife puternice.”
El a cerut Europei să „se alăture” SUA prin „adoptarea exact a acelorași măsuri”.
Trump a dedicat o mare parte a discursului imigrației, folosindu-și politica internă ca exemplu de „acțiune îndrăzneață” pentru a „opri rapid migrația necontrolată”.
El a lansat un avertisment dur la adresa țărilor europene: „se duc dracului”, acuzând rata generală a imigrației ca parte a unei „agende globaliste de migrație” și îndemnând aliații să „pună capăt experimentului eșuat al frontierelor deschise”.
„Imigrația și costul ridicat al așa-numitei energii verzi, regenerabile, distrug o mare parte din lumea liberă și o mare parte din planeta noastră. Țările care prețuiesc libertatea dispar rapid”, a mai spus el.
Președintele a legat imigrația de energia verde, două probleme care, în opinia sa, ar duce la „moartea Europei Occidentale”.
El a ridiculizat proiectele de energie regenerabilă, spunând că schimbările climatice sunt „cea mai mare escrocherie pusă vreodată în practică pe lume” și că nu se poate „scăpa de această înșelătorie verde”.
„Țara voastră va eșua. Și sunt foarte bun la a prezice lucruri”, a avertizat el.
În alt pasaj, Trump a spus că energia regenerabilă este o „glumă” și schimbările climatice provocate de om „cea mai mare escrocherie pusă vreodată la cale”.
Trump a acuzat și alte state de încălcarea regulilor privind poluarea, deși SUA rămân printre cei mai mari poluatori la nivel global. „Avem nevoie de granițe puternice și de surse tradiționale de energie dacă vrem să fim din nou măreți”, a concluzionat el.
Referindu-se la Orientul Mijlociu, Trump a spus foarte puțin despre criza umanitară din Gaza, concentrându-se în schimb pe ostaticii israelieni rămași.
„Vrem toți cei 20 înapoi. Nu vrem doi sau patru”, a spus el, adăugând: „Din păcate, Hamas a respins în repetate rânduri oferte rezonabile de pace.”
Trump s-a opus recunoașterii unui stat palestinian, susținând că „acest lucru ar fi o recompensă pentru aceste atrocități oribile, inclusiv 7 octombrie”. El a subliniat, totodată, că „războiul din Gaza trebuie să se oprească”.
În privința Iranului, Trump a numit Teheranul „sponsorul numărul unu al terorismului de stat din lume” și a dat vina pe acesta pentru sfârșitul acordului nuclear, deși SUA s-au retras din înțelegere în primul său mandat.
Pe final, președintele a anunțat intenția SUA de a crea o forță internațională împotriva armelor biologice, menționând că aceasta ar putea fi un exemplu de utilizare benefică a inteligenței artificiale.
Discursul, în care Trump a vorbit și despre condiția sa fizică, a soției sale și despre achizițiile imobiliare, a durat aproape o oră — mult peste cele 15 minute alocate fiecărui vorbitor.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Industria de apărare a României trebuie să joace un rol activ în Europa, le-a transmis Nicușor Dan reprezentanților Airbus și ambasadorilor Franței, Germaniei și Spaniei
Europa nu-și poate permite să lase Moldova să revină pe orbita Rusiei, afirmă Zelenski de la tribuna ONU
R. Moldova a încheiat screening-ul pentru aderarea la UE în timp record, de două ori mai repede decât alte state candidate. Maia Sandu: Ca să reușim e nevoie și de susținere politică în următorul parlament
Riscul “nostalgiei false” a comunismului în România, sub lupa unei experte din SUA: Trebuie să vorbim despre lucrurile rele și costurile imense ale oportunităților pierdute. Să ne asigurăm că oamenii înțeleg istoria, care nu moare niciodată
Premierul Republicii Moldova acuză Rusia că vrea să preia puterea la Chișinău: „Ripostăm ferm și vom împiedica planul rusesc de ocupație”
Raport Vodafone: Patru direcții strategice pentru UE și România – Incluziunea digitală este cheia abordării decalajul digital european de 1,3 trilioane de euro
Raport Comisia Europeană: Comerțul agroalimentar al UE rămâne stabil în iunie 2025. Importurile din Rusia au scăzut cu 73%
Banca Centrală Europeană vizează anul 2029 ca termen realist pentru lansarea euro digital
Bulgaria va opri tranzitul gazelor rusești spre Serbia și Ungaria din 2026 și și va exclude complet gazul rusesc din piață până în 2028
Eurodeputatul Dan Motreanu cere intervenția Comisiei Europene pentru sprijinirea cetățenilor afectați de creșterea extremă a prețurilor la energie
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
Trending
- U.E.1 week ago
Premierul suedez îl acuză pe Viktor Orban că răspândește „minciuni scandaloase” despre sistemul judiciar al Suediei
- ROMÂNIA1 week ago
Ministerul Energiei salvează 1984 MW din proiecte de energie curată prin extinderea termenului de finalizare a investițiilor până în 2026
- U.E.1 week ago
Friedrich Merz: Incursiunile Rusiei în spațiul aerian al Poloniei și României fac parte dintr-un sabotaj al lui Putin și tendință lungă de a ne testa limitele
- INTERNAȚIONAL5 days ago
Israelul pregătește represalii împotriva Franței dacă Macron va anunța recunoașterea statului palestinian la Adunarea Generală a ONU (Politico)
- INTERNAȚIONAL5 days ago
Emmanuel Macron își apără decizia de a recunoaște statul Palestina: „Este cea mai bună modalitate de a izola Hamas”