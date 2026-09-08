”Europa nu-și poate permite să normalizeze extrema dreaptă”, avertizează Partidul Socialiștilor Europeni

U.E.
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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© PES

Partidul Socialiștilor Europeni (PES) subliniază că rezultatul din Saxonia-Anhalt reprezintă un alt semnal de alarmă pentru proiectul european.

„Europa nu-și poate permite să normalizeze extrema dreaptă. În întreaga Europă, partidele de extremă dreaptă devin tot mai puternice și se apropie de putere – sau, în unele locuri, sunt deja la guvernare, cu sprijinul conservatorilor și al liberalilor”, a transmis PES într-o poziție oficială.

Socialiștii europeni anunță că vor apărea în continuare valorile europene atunci când partidele extremiste le vor submina: „Când extrema dreaptă le spune copiilor că nu au ce căuta aici din cauza locului de naștere al părinților lor, social-democrații le vor apăra locul egal în societate. Când oamenii sunt vizați din cauza identității lor sau a persoanelor pe care le iubesc, noi vom apăra libertatea și drepturile lor egale. Când vecinii sunt ațâțați unii împotriva celorlalți, noi vom alege solidaritatea în locul divizării.”

„Extrema dreaptă oferă țapi ispășitori acolo unde oamenii au nevoie de soluții. Răspunsul nostru constă în locuri de muncă decente, locuințe și costuri de trai accesibile, servicii publice solide și comunități sigure. Aceasta nu este problema altcuiva. Este vorba despre societatea în care vrem să trăim – și despre Europa pe care vrem ca copiii noștri să o moștenească. Alegem speranța în locul fricii. Împreună, vom apăra o societate în care toată lumea își găsește locul”, conchide PES.

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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