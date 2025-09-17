ROMÂNIA
Europa poate să rămână competitivă și să fie lider global, consideră vicepreședintele PE, Victor Negrescu: Pentru asta avem nevoie de politici inteligente, implementate cu adevărat
În cadrul Impact Bucharest, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a subliniat, printr-o metaforă sugestivă, cum competitivitatea Europei și a României se aseamănă cu un smartphone: poate funcționa doar atunci când toate componentele sunt conectate.
„Procesorul este inovația, memoria sunt competențele și educația, bateria este energia, iar senzorii sunt comunitățile și IMM-urile noastre”, a scris Victor Negrescu, pe Facebook.
În cadrul intervenției sale, Victor Negrescu a explicat cum această metaforă poate fi transpusă în realitate:
prin politici inteligente, capabile să anticipeze provocările;
prin investiții în educație și în competențe digitale;
prin implementarea concretă a proiectelor europene, nu doar prin anunțuri;
prin valorificarea resurselor existente în Europa și în România;
prin unitate și încredere
„Ca negociator-șef al bugetului UE pentru 2025, am reușit să obțin fonduri suplimentare pentru educație, sănătate, coeziune, digitalizare și energie. Dar miza reală este viitorul: să construim împreună „smartphone-ul” competitivității europene, inteligent, sustenabil și puternic”, a adăugat vicepreședintele Parlamentului European.
În final, Victor Negrescu a subliniat că Europa poate rămâne competitivă și să fie un lider global.
„Dar pentru asta avem nevoie de politici smart, implementate cu adevărat”, a conchis eurodeputatul.
SĂNĂTATE
OncoRCP, o nouă platformă pentru sprijinirea pacientului oncologic, dezvoltată cu implicarea mediului academic: Este esențial ca pacientul să devină ”partener în propriul proces de vindecare”
Un nou proiect dedicat pacienților oncologici și comunicării medic-pacient a fost lansat astăzi, 17 septembrie, sub numele OncoRCP-Resurse, Consiliere, Parteneriat. Evenimentul, organizat la UMF „Carol Davila” București, a reunit reprezentanți ai autorităților, ai mediului academic, ai organizațiilor de pacienți și ai industriei farmaceutice, care au discutat despre importanta comunicării în relația pacient-medic.
Platforma OncoRCP își propune să devină un instrument de sprijin pentru pacienți și care să fie alături de ei pe tot parcursul tratamentului, de la stabilirea diagnosticului și până la finalizarea terapiei. Proiectul vizează consolidarea comunicării, facilitatea accesului la informații și îmbunătățirea experienței în cadrul traseului oncologic. OncoRCP oferă pacienților oncologici acces facil la informații esențiale și, în același timp, cu sprijinul inteligenței artificiale, aceștia își realizează un jurnal personal de sănătate. Acest jurnal digital poate fi consultat în orice moment de către pacient și îl ajută să-și urmărească parcursul medical, să revină la informațiile primite și să se simtă sprijinit pe tot traseul oncologic.
Mediul academic, promotor al comunicării medic-pacient
Discursul rectorului Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” a pus accent pe rolul esențial al educației medicale în formarea unei comunicări autentice între medici și pacienți. Acesta a subliniat că universitățile nu trebuie să ofere doar cunoștințe științifice și pregătire clinică, ci și abilități de comunicare, care devin parte integrantă a actului medical.
„Comunicarea nu înseamnă doar transmiterea de informații, ea înseamnă ascultare activă, empatie, disponibilitate și capacitatea de a traduce limbajul științific într-un limbaj accesibil, prin care pacientul să înțeleagă, să-și regăsească încrederea și să devină partener în propriul proces de vindecare”, a transmis Prof. Dr. Viorel Jinga – Rector, UMF „Carol Davila”.
Experiența personală și rolul navigatorului de pacient
Andi Cârlan a subliniat dimensiunea umană a luptei cu cancerul și rolul esențial al suportului pe care pacienții îl primesc. Pornind de la propria experiență, el a explicat cum frica , deznădejdea și izolarea pot fi depășite prin sprijinul unor persoane dedicate și cum această descoperire l-a determinat să devină el însuși un ghid pentru alți pacienți.
„În momentul în care am fost diagnosticat, am fost complet rătăcit, am avut norocul să găsesc două persoane minunate, doi navigatori pentru pacienți care m-au ghidat și care m-au scos din zona sumbră în care intrasem. Și atunci a fost momentul în care mi-am făcut prima promisiune că voi face tot ceea ce ține de mine ca niciun pacient oncologic să nu mai treacă prin ce am trecut eu.”
Pacientul oncologic, o responsabilitate comună a întregii echipe medicale
Prof. Dr. Carmen Orban, senator și membru al Comisiei pentru Sănătate din Senat, a subliniat în intervenția sa importanța colaborării între instituții, profesioniști și mediul academic pentru a garanta siguranța și sprijinul pacienților. Aceasta a salutat implicarea Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” în proiecte destinate pacienților, precum cel de astăzi, devenind un partener de încredere al acestora.
„Pacientul ars și pacientul oncologic sunt pacienții cei mai complexi. Și când vorbești de un astfel de pacient nu poți să vorbești decât de echipe medicale. Trebuie să fim deschiși atunci când asociațiile de pacienți ne trag de mânecă și trebuie să fim alături de ei și să le ascultăm nevoile și împreună să gândim strategii. Împreună cu partenerul nostru academic și cu dumneavoastră putem face proiecte ca acesta de astăzi.”
Empatia, timpul acordat pacientului și educația personalului medical, trei elemente cheie în relația medic-pacient
Prof. Dr. Alexandru Rafila, președinte al Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților, a pus accentul pe importanța comunicării medic-pacient, recunoscând că aceasta a fost de multe ori privită într-un registru negativ și are nevoie de îmbunătățiri reale. Fostul ministru al sănătății a subliniat că este necesat ca parcursul oncologic al pacientului să fie clarificat și simplificat. Acesta susține că pacientul trebuie să știe din timp unde trebuie să meargă, ce servicii are la dispoziție și cum poate accesa rețele de centre oncologice coordonate la nivel regional.
„Cred că sunt trei elemente importante atunci când discutăm despre comunicarea dintre medic și pacient: disponibilitatea emoțională și empatia, disponibilitatea timpului, dar și educația pe care trebuie să o oferim personalului medical, pentru ca aceste lucruri să se întâmple în cât mai multe locuri din țara noastră.”
Ce presupune mai exact OncoRCP-Resurse, Consiliere, Parteneriat:
- Oferă acces rapid la informații esențiale pentru pacienții oncologici.
- Integrează, prin inteligență artificială, un jurnal digital al pacientului, care poate fi consultat oricând pe parcursul tratamentului.
- Include materiale video introductive și conținut care nu doar informează, ci și atrage pacientul prin mesaje și povești empatice.
- Permite pacienților să înțeleagă experiențele altor bolnavi și să își formuleze mai bine întrebările pentru echipa medicală.
- Ajută la anticiparea unor nevoi frecvent neglijate (nutriție, mișcare, suport psihologic), prin exemple și recomandări clare.
- Poate integra informații privind parcursul pacientului oncologic, inclusiv rețelele regionale de centre de tratament.
- Este gândită ca un partener public–privat, cu posibilitatea de a fi testată prin proiecte pilot și extinsă ulterior la nivel național.
- Contribuie la crearea unei relații de parteneriat între pacient, aparținători și medici, oferind sprijin constant și reciprocitate empatică.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Președintele Senatului: Statutul de stat candidat la OCDE a adus României beneficii majore – investiții străine directe de aproape 11 miliarde de euro, cel mai ridicat nivel din istorie
Parlamentul joacă un rol esențial în procesul de aderare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, prin adoptarea modificărilor legislative necesare alinierii la standardele internaționale, a transmis miercuri președintele Senatului, Mircea Abrudean.
„Un exemplu de bună practică este Grecia, care în 2014 a solicitat OCDE o evaluare detaliată a cadrului legislativ. Rezultatul? A eliminat sau modificat sute de reglementări inutile, ceea ce a dus la: un mediu de afaceri mai competitiv, creșterea atractivității pentru investiții și consolidarea economiei într-o perioadă dificilă”, a explicat Mircea Abrudean, într-o postare pe pagina sa de Facebook.
Președintele Senatului a amintit că România a început parcursul de aderare la OCDE în ianuarie 2022, iar doar statutul de stat candidat i-a adus deja beneficii majore, precum investiții străine directe de aproape 11 miliarde de euro – „cel mai ridicat nivel din istorie, depășind chiar anul de vârf 2008”.
„Asta înseamnă OCDE: credibilitate externă, dobânzi mai mici la împrumuturi, rating de țară mai bun, investiții, locuri de muncă și, în final, un trai mai bun pentru români”, a punctat Mircea Abrudean.
Citiți și: Președintele Senatului reconfirmă angajamentul politic la nivelul Parlamentului pentru aderarea României la OCDE în primele șase luni ale lui 2026
România și-a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE cu ocazia exercițiilor anterioare de extindere, respectiv în aprilie 2004 şi noiembrie 2012, şi a reînnoit-o anual începând cu 2016. La 25 ianuarie 2022, Consiliul OCDE a decis demararea discuțiilor de aderare cu toate cele 6 țări aspirante: Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croația, Peru și România. În iunie 2022, Consiliul OCDE a adoptat Foaia de Parcurs pentru țara noastră, odată cu cele patru state candidate. Ulterior, în decembrie 2022, țara noastră a depus memorandumul inițial privind aderarea României la această organizație.
În prezent, România se află în etapa tehnică a procesului de evaluare, care constă în transmiterea de informații suplimentare, organizarea de misiuni tematice și susținerea de prezentări în cele 25 de Comitete sectoriale OCDE esențiale pentru acest proces.
România a parcurs mai bine de jumătate din drumul către OCDE, având drept obiectiv să devină membră a acestei organizații până în 2026.
ROMÂNIA
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat marți, la Viena, că România are șansa să devină hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est prin investiții masive în energie nucleară, gaz și hidro, cu sprijinul partenerilor internaționali. Oficialul român s-a aflat la sediul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), unde a avut întâlniri cu președintele agenției, Rafael Grossi, și cu secretarul american pentru Energie, Chris Wright, pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii care pot fi dezvoltate în România.
„România este astăzi într-o situație foarte dificilă din punct de vedere energetic: energie insuficientă și foarte scumpă. De aceea am venit la Viena, la Agenția Internațională pentru Energie Atomică, unde am avut o întâlnire crucială pentru România. Planul meu este clar: o Românie care nu depinde de importuri de energie scumpă!”, a transmis Bogdan Ivan într-o postare pe Facebook.
Citiți și Bogdan Ivan a discutat cu omologul din SUA despre consolidarea rolului României ca lider energetic regional: Aprecierea partenerilor americani confirmă direcția strategică a Bucureștiului
El a adăugat că, în perspectiva sa, „nuclearul nu este despre fizică, este despre economie, este despre speranță, este despre viitor”.
Ministrul a precizat că România își propune să implementeze tehnologia reactoarelor nucleare modulare de ultimă generație (SMR), să valorifice resursele din Marea Neagră prin proiectul Neptun Deep și să atragă investiții care să transforme țara într-un exportator net de energie.
„Este singura modalitate prin care România poate deveni campion energetic și exportator de energie! Acesta este planul meu, iar ținta realistă este ca, în 2032, România să producă energie ieftină și să exporte surplusul. Putem reuși doar în parteneriat cu cei mai puternici actori mondiali din domeniul energiei, iar pentru asta mă lupt!”, a subliniat Ivan.
El a adăugat că a fost „mândru” să prezinte la Viena reușitele specialiștilor români în domeniul nuclear, amintind contribuțiile acestora de la Cernavodă și RATEN Pitești, care au transformat România „într-un punct de referință în energia nucleară la nivel mondial.”
