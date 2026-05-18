Europa probabil că nu va fi niciodată pe deplin independentă de tehnologiile străine, apreciază șeful Serviciului de Securitate și Informații din Finlanda

Europa probabil că nu va fi niciodată pe deplin independentă de tehnologiile străine, deoarece depinde prea mult de software-ul din Statele Unite și de hardware-ul din China, a declarat pentru Politico Juha Martelius, șeful Serviciului de Securitate și Informații din Finlanda.

„Mă tem că suntem un organism afectat de două tipuri de cancer. Probabil că este imposibil să funcționezi, dar poți trăi cu asta”, a spus el, referindu-se la continentul european, în contextul Conferinței de securitate Lennart Meri de la Tallinn, sâmbătă.

Avertismentul său vine într-un moment în care oficialii europeni au reiterat apelurile la o mai mare autonomie strategică, în special în domeniul tehnologiilor critice, al apărării și al infrastructurii digitale.

Se așteaptă ca, în următoarele săptămâni, Comisia Europeană să prezinte un pachet de măsuri privind suveranitatea tehnologică, care ar putea restricționa utilizarea de către guvernele UE a furnizorilor americani de servicii cloud pentru gestionarea datelor sensibile.

Serviciile cloud au fost menționate în recentul raport anual al agenției finlandeze, care a subliniat că adoptarea acestora poate pune în pericol independența digitală a statelor. Martelius a declarat că în Finlanda au avut loc discuții privind stocarea informațiilor electorale într-un serviciu cloud, dar, având în vedere că sistemul electoral finlandez funcționează „extrem de bine”, ideea a fost în cele din urmă abandonată.

„Tipul de informații care sunt esențiale pentru asigurarea securității naționale, cum ar fi, de exemplu, datele legate de alegeri, este un aspect care cu siguranță nu ar trebui gestionat de nicio firmă străină”, a spus el.

În ceea ce privește inovarea europeană, Martelius a afirmat că Finlanda dispune de o cercetare și dezvoltare excelentă în domeniile cuanticii și spațiului, dar, la fel ca alte părți ale Europei, nu dispune de capital suficient.

Șeful serviciilor de informații, care a preluat funcția în 2024, s-a întrebat dacă Europa ar putea dezvolta servicii cloud europene la fel de eficiente ca cele ale marilor furnizori americani sau dacă ar putea să câștige războiul împotriva Rusiei fără tehnologie străină.

„În prezent, nu”, a spus el. „Dar este, de asemenea, o chestiune de cât de mult dorește Europa să câștige războiul pe cont propriu și cât de mult dorește să se bazeze în continuare, în viitor, pe asistența aliaților noștri americani.”