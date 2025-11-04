INTERNAȚIONAL
Europa readuce progresul social în centrul agendei globale. Vicepreședinta executivă a CE, Roxana Mînzatu, reprezintă UE la cel de-al doilea Summit Social Mondial
Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, reprezintă Uniunea Europeană la cel de-al doilea Summit Social Mondial, Organizat în cadrul ONU, reunind liderii a 154 de țări pentru a reafirma susținerea lor pentru obiective sociale criticile: combaterea sărăciei și a foametei, justiția socială, ocuparea și educația.
„Sunt trei decenii de când acest tip de reuniune nu a mai avut loc. Timp în care omenirea a văzut și evoluție dar și involuție în privința bunăstării și demnității umane. 800 milioane de oameni trăiesc în sărăcie extremă. 2 miliarde de persoane nu siguranță mesei zilnice”, a subliniat comisarul european pentru drepturi sociale și cosmpetențe.
De asemenea, aceasta a semnalat că schimbările climatice, conflictele, evoluțiile geostrategice vor înrăutăți această situație dacă țările nu acționează împreună, coordonat, intr-un cadru multilateral pentru a pune progresul social în centrul tuturor demersurilor politice și economice: „Era, deci, timpul să avem o astfel de reuniune la nivel inalt pe teme sociale.”
„La nivel mondial, Uniunea Europeană și statele sale membre sunt cel mai mare contributor al ONU – o cincime din cotizații și o treime din contribuțiile voluntarele. Europa este cel ai mare furnizor de asistență pentru dezvoltare – 90 miliarde Euro, anual.
Modelul social european, care echilibrează competitivitatea economică și echitatea social, concretizat în Pilonul European al Drepturilor Sociale, reprezintă viziunea pe care o propunem partenerilor internaționali”, a mai transmis Roxana Mînzatu.
INTERNAȚIONAL
SUA vor analiza o posibilă „flexibilitate” privind desfășurarea trupelor americane staționate în Coreea de Sud pentru a putea acționa împotriva amenințărilor regionale, afirmă Pete Hegseth
Statele Unite vor analiza o posibilă „flexibilitate” privind desfășurarea trupelor americane staționate în Coreea de Sud pentru a putea acționa împotriva amenințărilor regionale, însă esența alianței cu Seulul va rămâne axată pe descurajarea Coreei de Nord, a declarat marți secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, potrivit Reuters.
El a vorbit alături de omologul său sud-coreean în timpul unei vizite în Coreea de Sud, care a inclus anterior o excursie în zona demilitarizată de la granița cu Coreea de Nord.
Întrebat dacă cei 28.500 de militari americani staționați în Coreea de Sud ar putea fi folosiți în eventuale conflicte din afara peninsulei, inclusiv împotriva Chinei, Hegseth a declarat, în cadrul unui briefing, că obiectivul alianței este protejarea împotriva Coreei de Nord, care deține arme nucleare.
„Dar nu există nicio îndoială că vom analiza posibilitatea unei flexibilități în cazul unor situații regionale neprevăzute”, a spus el.
Ministrul sud-coreean al apărării, Ahn Gyu-back, l-a însoțit pe Hegseth luni în vizita la zona demilitarizată (DMZ), unde au asistat la exerciții militare comune.
„Am vizitat zona demilitarizată împreună cu omologul meu sud-coreean, ministrul Ahn, pentru a ne întâlni cu bravele trupe ale Statelor Unite, Coreei de Sud și Comandamentului ONU care mențin armistițiul militar în peninsulă. Forțele noastre rămân pregătite să sprijine eforturile președintelui Trump de a instaura o pace durabilă prin forță”, a scris Hegseth, pe X.
I visited the DMZ with my ROK counterpart, Minister Ahn, to meet the brave troops of the U.S., ROK, and UN Command that maintain the military armistice on the Peninsula.
Our forces remain ready to support President Trump’s efforts to bring lasting peace through strength. pic.twitter.com/Uy6gab0zwl
— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 3, 2025
Oficiali americani au semnalat intenția de a face forțele americane mai flexibile, pentru a putea acționa, la nevoie, în afara peninsulei coreene, ca răspuns la o gamă mai largă de amenințări – inclusiv pentru apărarea Taiwanului și pentru contracararea expansiunii militare a Chinei.
Coreea de Sud a respins ideea schimbării rolului trupelor americane, însă și-a consolidat considerabil capacitățile de apărare în ultimele două decenii, având ca obiectiv preluarea comenzii în timp de război asupra forțelor comune americano-sud-coreene. Armata sud-coreeană numără aproximativ 450.000 de militari.
Hegseth a declarat că cele două părți lucrează încă la un comunicat comun, care urmează să includă discuții privind costurile de apărare și alte aspecte, adăugând că a avut loc un dialog despre creșterea investițiilor militare ale Coreei de Sud.
De asemenea, aliații au convenit ca Seulul să asigure întreținerea și reparațiile navelor americane, pentru ca acestea să poată rămâne în zonă și să fie operaționale la nevoie, a precizat el.
Potrivit lui Hegseth, decizia președintelui american Donald Trump de a sprijini planurile Coreei de Sud de a construi submarine cu propulsie nucleară a fost motivată de dorința acestuia de a avea aliați puternici.
„El își dorește ca aliații noștri să dispună de cele mai bune capabilități”, a afirmat secretarul american al Apărării. „Iar pentru că Coreea este un aliat-model, el este deschis unor astfel de oportunități, care să le asigure cele mai bune mijloace de apărare — atât pe cont propriu, cât și alături de noi, ca parteneri.”
Hegseth a declarat că nu poate oferi detalii cu privire la ceea ce a aprobat exact președintele Trump.
Oficialii sud-coreeni au declarat că ar putea lansa un submarin cu propulsie nucleară până la jumătatea anilor 2030, dacă vor primi combustibil din partea Statelor Unite.
Întrebat despre îngrijorările privind posibilitatea ca Seulul să dezvolte propriile arme nucleare, ministrul Ahn a subliniat că țara sa este semnatară a Tratatului de Neproliferare Nucleară.
„Prin urmare, nu vor fi dezvoltate arme nucleare în Republica Coreea”, a afirmat el.
INDIA
România a deblocat Comisia Economică cu India, a patra economie a lumii. Oana Țoiu: Suntem sincronizați cu negocierile unui acord UE-India, dar nu putem aștepta în a ne urmări propriile interese
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a anunțat luni că a fost deblocată Comisia Mixtă Economică România – India, după o pauză de opt ani, subliniind că ambiția Bucureștiului este a crește schimburile comerciale cu India, a patra economie globală.
Șefa diplomației române a făcut acest anunț cu ocazia întâlnirii, la sediul MAE, cu ministrul de stat indian pentru comerț și industrie Hotin Prasada, care a venit însoțit de o delegație de afaceri.
“Astăzi deblocăm după o pauză de opt ani, la București, Comisia Mixtă Economică România – India alături de ministrul de stat pentru comerț și industrie, Jitin Prasada, care a venit însoțit de o delegație de afaceri. L-am primit astăzi, la sediul MAE, pe oficialul indian care se află în România pentru a coprezida Comisia Mixtă Interguvernamentală de Cooperare Economică România-India alături de ministrul Radu Miruță, desemnat de România pentru a coprezida comisia. Ne asigurăm că oprim scăderea volumului din relațiile comerciale, anul trecut acestea au scăzut de la 1,7 miliarde de USD în 2023 la doar 1 miliard în 2024. Mai ales că avem un ministru al economiei axat și pe parteneriatul în relațiile externe și cu rezultate vizibile”, a transmis Țoiu.
Ea a precizat că discuțiile urmează dialogului pe care l-a avut la New York cu Subrahmanyam Jaishankar, ministrul afacerilor externe al Indiei, în marja Adunării Generale a ONU.
Ministrul de externe a subliniat că în timp ce UE continuă negocierile cu India pentru un amplu acord comercial, România nu trebuie să aștepte acest lucru pentru a crește relațiile economice cu New Delhi
“Suntem sincronizați cu agenda UE, unde în aceste zile o delegație continuă negocierile în India pentru acordul comercial, dar nu sunt adepta așteptării unor decizii UE pentru a ne urmări propriile interese, aliniate cu cele comune. Nu ne permitem să așteptăm ca să creștem relațiile economice și investițiile comune, toți suntem mai câștigați când avansează și dialogul bilateral. Atât vizita cât și discuțiile cu oficialul indian arată interesul comun de a impulsiona schimburile comerciale dintre cele două țări și de a extinde cooperarea și investițiile în energie regenerabilă, tehnologii avansate, IT&C și conectivitate“, a adăugat Oana Țoiu.
Ea a adăugat că a discutat cu înaltul oficial indian despre importanța portului Constanța ca hub la Marea Neagră și punct de tranzit pentru produsele indiene, mai ales în contextul semnării iminente a acordului de liber schimb UE-India, dar și despre îngrijorările României privind finanțarea Rusiei prin legăturile sale cu economia globală prin contactele de energie.
“Dorința noastră este de a crește schimburile economice cu India, a patra economie globală și legăturile culturale și personale cu țara care are cea mai numeroasă populație din lume”, a conchis ministrul român de externe.
COMISIA EUROPEANA
Maia Sandu, vizită la Bruxelles pentru a avansa procesul de aderare a R. Moldova la UE: Comisia Europeană prezintă marți raportul anual pentru extindere
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează marți o vizită de lucru de la Bruxelles pentru întrevederi cu înalți oficiali europeni privind procesul de aderare a Republicii Moldova la UE, vizita coincizând și cu prezentarea raportului anual privind extinderea de către Comisia Europeană.
Potrivit unui comunicat al președinției de la Chișinău, pe agenda vizitei sunt prevăzute întrevederi cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, cu comisarul european pentru extindere, Marta Kos, precum și cu alți oficiali de rang înalt.
Discuțiile se vor concentra pe avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Președinta Sandu va participa, de asemenea, la o conferință organizată de Euronews, unde va vorbi despre importanța extinderii UE și contribuția acestui proces la consolidarea păcii și securității pe continent.
Tot pe 4 noiembrie, la Bruxelles, va fi prezentat raportul de extindere, document care va reflecta progresele din ultimul an ale Republicii Moldova în parcursul său european.
Potrivit unui comunicat al Euronews, Volodimir Zelenski, Maia Sandu, Aleksandar Vučić sunt doar câțiva dintre șefii de state europene care au confirmat prezența marți, 4 noiembrie, la Summitul Euronews de la Bruxelles, privind extinderea Uniunii Europene.
Summitul marchează un moment decisiv pentru politica de extindere a Uniunii Europene, într-un context geopolitic în continuă schimbare. Lideri ai Uniunii Europene și ai țărilor candidate vor fi față în față, într-o dezbatere deschisă despre perspectivele extinderii către estul și sud-estul continentului.
Printre liderii confirmați se numără: Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei; Maia Sandu, președinta Republicii Moldova; Aleksandar Vučić, președintele Serbiei; Edi Rama, premierul Albaniei; Milojko Spajić, premierul Muntenegrului; Hristijan Mickoski, premierul Macedoniei de Nord; Antonio Costa, președintele Consiliului European; Marta Kos, comisarul european pentru extindere.
În ceea ce privește Republica Moldova, Chișinăul așteaptă avansarea procesului de integrare europeană, mai ales după instalarea unui nou guvern rezultat din alegerile parlamentare câștigate cu majoritate absolută de formațiunea pro-europeană a președintei Maia Sandu. Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”, a declarat Sandu, sâmbătă, cu ocazia ceremoniei de învestitură a noului guvern de la Chișinău.
Liderii Uniunii Europene au reconfirmat, în concluziile Consiliului European de toamnă desfășurat la Bruxelles, calea de urmat pentru Republica Moldova în parcursul de aderare la Uniunea Europeană, reafirmând sprijinul ferm în acest sens și încurajând instituțiile UE să continue demersurile.
Potrivit concluziilor, primul cluster de negocieri – cel privind elementele fundamentale – va fi deschis primul și închis ultimul, în conformitate cu metodologia de extindere, iar alte clustere vor fi deschise „atunci când condițiile vor fi îndeplinite”. Documentul menționează și faptul că evaluarea Comisiei Europene confirmă pregătirea Republicii Moldova pentru deschiderea clusterelor privind elementele fundamentale, piața internă și relațiile externe.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
SUA vor analiza o posibilă „flexibilitate” privind desfășurarea trupelor americane staționate în Coreea de Sud pentru a putea acționa împotriva amenințărilor regionale, afirmă Pete Hegseth
Europa readuce progresul social în centrul agendei globale. Vicepreședinta executivă a CE, Roxana Mînzatu, reprezintă UE la cel de-al doilea Summit Social Mondial
MApN „condamnă cu fermitate” noile atacuri ale Rusiei asupra „infrastructurii civile ucrainene” de pe Dunăre. Avioane militare, ridicate de la sol pentru supravegherea spațiului aerian național
România a deblocat Comisia Economică cu India, a patra economie a lumii. Oana Țoiu: Suntem sincronizați cu negocierile unui acord UE-India, dar nu putem aștepta în a ne urmări propriile interese
Maia Sandu, vizită la Bruxelles pentru a avansa procesul de aderare a R. Moldova la UE: Comisia Europeană prezintă marți raportul anual pentru extindere
Un român a murit după prăbușirea unui turn în centrul Romei. Președintele Nicușor Dan transmite condoleanțe familiei
Luminița Odobescu, fost ministru de externe și ex-consilier prezidențial, a fost numită consilier de stat în cadrul Cancelariei premierului Ilie Bolojan
Dan Motreanu anunță „o direcție clară” în cadrul negocierilor „dificile” dintre PE și țările UE privind simplificarea PAC: Ne dorim o Politică Agricolă Comună mai aproape de nevoile reale ale fermierilor
Aeronavele F-16 de la Centrul European de Instruire de la Fetești au trecut în proprietatea României. Acordul româno-olandez a fost semnat la București
Eurostat: România, pe locul patru în UE la riscul de sărăcie în rândul persoanelor care muncesc
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
România își asumă „rolul de integrator și lider regional” pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4: România merge mai departe cu un plan realist, construit pe rezultate și care aduce investiții concrete
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Trending
- ROMÂNIA1 week ago
Nicușor Dan și Maia Sandu, la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale a României, alături de Patriarhul Constantinopolului și Patriarhul Daniel
- EDITORIALE1 week ago
Iulian Chifu: SUA în Venezuela. Invazie, schimbare de regim, descurajarea credibilă a traficanților și migranților
- U.E.1 week ago
Mario Draghi propune o “doctrină a federalismului pragmatic” pentru a salva proiectul european, cu “coaliții ale celor dispuși să acționeze”: Este singura cale viabilă înainte
- NATO6 days ago
Oficial: România și aliații NATO au fost informați de decizia SUA de redimensionare a trupelor în Europa. În jur de 1.000 soldați americani vor rămâne în România
- COMISIA EUROPEANA7 days ago
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro