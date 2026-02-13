NATO
“Europa s-a întors dintr-o vacanță de la istorie”, decretează Merz la München: “Ordinea mondială nu mai există. În epoca rivalității marilor puteri, nici măcar SUA nu va fi atât de puternică pe cont propriu”
Cancelarul german Friedrich Merz a deschis Conferința de Securitate de la München cu un mesaj dur despre mediul de securitate global, afirmând că evenimentele recente au pus capăt ceea ce el a numit „o lungă vacanță din istoria mondială”, schimbare ce semnalează o revenire la politica puterii și la conflicte drept cadru definitoriu pentru politica europeană – axată pe descurajare, cheltuieli de apărare și competiție geopolitică.
La prima sa conferință în calitate de cancelar, Merz și-a început discursul cu amabilități, definind Conferința de Securitate drept „un seismograf pentru situația politică”, bazându-se pe experiența sa de a veni aici de ani de zile pentru a „cultiva relațiile cu prietenii noștri americani”. În același timp, cancelarul a apreciat că tema ediției din acest an – o ordine internațională aflată în curs de destrămare – este un motto „sumbru”.
„Trebuie să-l formulăm în termeni și mai duri. Această ordine mondială nu mai există. Europa tocmai s-a întors dintr-o vacanță de la istorie”, a afirmat el.
În opinia lui Merz, Europa și lumea întreagă se confruntă o eră „marcată de politica marilor puteri”, inclusiv „revizionismul violent” al Rusiei prin agresiunea sa împotriva Ucrainei și o Chină care „dorește să fie un lider în modelarea lumii”, dar „folosește în mod sistematic dependențele altora și redefinește ordinea internațională în favoarea sa”.
În același timp, rolul Statelor Unite de leadership global este „contestat și, probabil, pierdut”, a arătat cancelarul german
Merz a trecut apoi la limba engleză și s-a adresat direct delegației americane cu o mustrare foarte puternică la adresa SUA.
De generații întregi, „încrederea dintre aliați, parteneri și prieteni a făcut din NATO cea mai puternică alianță din toate timpurile. Europa știe foarte bine cât de prețioasă este aceasta. În era rivalității marilor puteri, nici măcar Statele Unite nu vor fi suficient de puternice pentru a acționa singure. Dragi prieteni, apartenența la NATO nu este doar un avantaj competitiv pentru Europa, ci și pentru Statele Unite. Așadar, să reparăm și să reînnoim împreună încrederea transatlantică. Noi, europenii, ne facem partea noastră”, a afirmat cancelarul german, în aplauzele sălii.
La conferință se află peste 50 de membri ai Congresului SUA, cea mai mare delegație parlamentară americană prezentă vreodată la München.
At #MSC2026, 🇩🇪 @bundeskanzler Merz emphasizes that the advantage of NATO membership applies to both sides. pic.twitter.com/jF7urOrOdy
— Munich Security Conference (@MunSecConf) February 13, 2026
Revenind la limba germană, Merz recunoaște și unele erori europene, afirmând că „nimeni nu ne-a forțat să ajungem în această dependență excesivă față de Statele Unite în care ne-am aflat recent”.
„Această dependență a fost autoimpusă, dar acum renunțăm la această stare cât mai repede posibil”, a mai spus el.
În același timp, Friedrich Merz a respins „politica marilor puteri” în Europa, precizând că aceasta nu este o opțiune pentru Germania. Cu toate acestea, el a subliniat că este important „să schimbăm comutatorul din mintea noastră” pentru a face din Europa o superputere și a face față haosului noii ordini mondiale.
„Dacă Europa este sfâșiată, și noi suntem sfâșiați”, a mai punctat Merz, referindu-se la alianțele din UE, formatul E3 cu Franța și Regatul Unit și formatul extins cu Italia și cu Polonia.
„Pe termen lung, vom avea succes doar dacă îi aducem și pe ceilalți europeni alături de noi, iar pentru noi, germanii, nu există alternativă. Suntem în inima Europei. Dacă Europa este sfâșiată, și noi suntem sfâșiați. Germania este sfâșiată”, a mai afirmat el.
Punctul de plecare al ediției din acest an este raportul Conferinței, care avertizează că cea mai mare provocare la adresa ordinii internaționale liberale „vine din interior”, prin schimbarea dramatică a modului în care actuala administrație americană își privește alianțele, cu sentimentul de insecuritate al Europei care o plasează între negare și acceptare că epoca de securitate garantată de americani s-a sfârșit.
Acesta este în cadrul în care delegația Statelor Unite va fi condusă de secretarul de stat Marco Rubio, care promite că mesajul său va fi bine primit de europeni, după discursul furibund și critic al lui JD Vance de anul trecut la adresa Europei, întrebuințând România ca exemplu. Participarea șefului diplomației americane la München va reprezenta cel mai înalt nivel de reprezentare pe care Washington-ul îl trimite la Conferința de Securitate în acest an. Wolfgang Ischinger, veteranul diplomat care prezidează Conferința Securitate de la München, a precizat că prezența lui Rubio va sublinia importanța relațiilor transatlantice în ciuda unei “crize de încredere”.
Raportul Conferinței de Securitate, a cărui copertă ilustrează un elefant, pune pe masa dezbaterilor una dintre cele mai incerte perspective globale din ultimele opt decenii, și anume că „la mai bine de 80 de ani de la începutul construcției, ordinea internațională postbelică condusă de SUA după 1945 se află acum în curs de destrămare". Totodată, potrivit raportului, cea mai proeminentă dintre cei care promit să elibereze țara lor de constrângerile ordinii existente și să reconstruiască o națiune mai puternică și mai prosperă este actuala administrație americană, cu președintele Donald Trump portretizat în rolul de „demolator" și cu Statele Unite considerate „elefantul din cameră" când vine vorba de destrămarea ordinii.
Această optică a fost invalidată luni, la Berlin, de ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker. Invitat să vorbească la evenimentul de lansare al raportului Conferinței de Securitate de la München, Whitaker a „respins complet tot ce tocmai am auzit", subliniind că Statele Unite nu doresc destrămarea NATO sau subminarea alianțelor existente și a ordinii mondiale, ci doar să „echilibreze" modul în care este împărțită povara apărării între aliați.
Astfel, reuniunea miniștrilor apărării din țările NATO, desfășurată joi la Bruxelles, a fost marcată de un discurs strategic dur al subsecretarului pentru politică al Departamentului de Război al SUA, Elbridge Colby, care a prezentat o viziune clară de restructurare a Alianței, împărțind evoluția acesteia în trei etape: „NATO 1.0”, „NATO 2.0” și ceea ce el a numit „NATO 3.0”. Arhitect al strategiei de apărare a SUA, Colby a confirmat o schimbare majoră de ton din partea Washingtonului, afirmând explicit că „Europa trebuie să își asume responsabilitatea principală pentru propria sa apărare convențională” și că aceasta „nu este o viziune anti-europeană”.
NATO
Merz a discutat cu Macron despre “o forță nucleară europeană de descurajare” în contextul incertitudinii privind securitatea garantată de SUA
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri, la Conferința de Securitate de la München, că a discutat cu președintele francez Emmanuel Macron despre posibilitatea unei forțe nucleare europene de descurajare.
„Am discutat cu Emmanuel Macron despre o forță nucleară europeană de descurajare”, a declarat Merz în dialogul cu președintele Conferinței, Wolfgang Ischinger, abordând unul dintre cele mai sensibile subiecte din arhitectura de securitate a Europei.
Comentariul face referire la discuțiile în curs despre modul în care Europa ar putea să-și consolideze protecția strategică în contextul incertitudinii privind garanțiile de securitate pe termen lung ale SUA.
Franța deține singurul arsenal nuclear complet independent din Europa.
De altfel, cancelarul german și președintele francez au convenit în vara anului trecut că Franța și Germania vor purta un “dialog strategic” legat de umbrela nucleară franceză în Europa. În martie anul trecut, Emmanuel Macron a anunțat „o nouă eră” în care Franța este dispusă să extindă umbrela nucleară către aliații europeni, lucru care a generat reacții din partea unor țări precum Danemarca, Polonia, Norvegia și Germania.
În prezent, descurajarea nucleară a Europei este asigurată în principal de Statele Unite, care dispun de arme nucleare pe continent și de zeci de mii de militari staționați în baze europene.
Raportul Conferinței de Securitate, a cărui copertă ilustrează un elefant, pune pe masa dezbaterilor una dintre cele mai incerte perspective globale din ultimele opt decenii, și anume că „la mai bine de 80 de ani de la începutul construcției, ordinea internațională postbelică condusă de SUA după 1945 se află acum în curs de destrămare”. Totodată, potrivit raportului, cea mai proeminentă dintre cei care promit să elibereze țara lor de constrângerile ordinii existente și să reconstruiască o națiune mai puternică și mai prosperă este actuala administrație americană, cu președintele Donald Trump portretizat în rolul de „demolator” și cu Statele Unite considerate „elefantul din cameră” când vine vorba de destrămarea ordinii.
Această optică a fost invalidată luni, la Berlin, de ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker. Invitat să vorbească la evenimentul de lansare al raportului Conferinței de Securitate de la München, Whitaker a „respins complet tot ce tocmai am auzit”, subliniind că Statele Unite nu doresc destrămarea NATO sau subminarea alianțelor existente și a ordinii mondiale, ci doar să „echilibreze” modul în care este împărțită povara apărării între aliați. SUA cer Europei să preia “apărarea convențională sub umbrela nucleară americană”, a spus Whitaker.
Astfel, reuniunea miniștrilor apărării din țările NATO, desfășurată joi la Bruxelles, a fost marcată de un discurs strategic dur al subsecretarului pentru politică al Departamentului de Război al SUA, Elbridge Colby, care a prezentat o viziune clară de restructurare a Alianței, împărțind evoluția acesteia în trei etape: „NATO 1.0”, „NATO 2.0” și ceea ce el a numit „NATO 3.0”. Arhitect al strategiei de apărare a SUA, Colby a confirmat o schimbare majoră de ton din partea Washingtonului, afirmând explicit că „Europa trebuie să își asume responsabilitatea principală pentru propria sa apărare convențională” și că aceasta „nu este o viziune anti-europeană”. Într-un “NATO 3.0”, Europa ar trebui să fie apărătorul convențional al teatrului european, susținută de puterea strategică americană.
NATO
NATO: Danemarca va contribui cu patru avioane F-35 la misiunea Santinela Arctică. Copenhaga așteaptă o contribuție și din partea SUA
Danemarca va contribui la misiunea NATO Santinela Arctică (Arctic Sentry) cu patru avioane de luptă multirol F-35, a anunțat vineri ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, citat de Reuters, preluat de Agerpres.
Decizia vine după ce NATO a anunțat miercuri lansarea noii activități de vigilență sporită, menită să consolideze prezența aliată în Arctica și în Nordul Îndepărtat, într-un context de securitate tot mai tensionat în regiune. Inițiativa face parte din eforturile Alianței de a întări coordonarea militară și de a menține coeziunea între aliați, în urma dezbaterilor generate de declarațiile președintelui american Donald Trump privind intenția de a achiziționa Groenlanda, teritoriu autonom aparținând Danemarcei.
„Contribuția noastră cu F-35 întărește prezența generală în regiune și subliniază rolul Danemarcii ca aliată activă în Arctica și Atlanticul de Nord”, a declarat Poulsen.
Ministrul danez a precizat că se așteaptă și la o contribuție din partea Statelor Unite la misiune. Declarațiile au fost făcute înaintea participării sale la Conferința de Securitate de la München, unde intenționează să discute tema Groenlandei cu secretarul de stat american Marco Rubio.
NATO are o prezență în regiunea arctică încă de la înființarea sa, în 1949, cinci dintre membrii fondatori (Canada, Danemarca, Islanda, Norvegia și Statele Unite) fiind state arctice. În ultimii ani, Alianța și-a consolidat prezența militară în Arctica și în Nordul Îndepărtat, iar aderarea recentă a Finlandei și Suediei a întărit semnificativ postura NATO și capacitatea de operare în regiune.
Misiunea Santinela Arctică reprezintă o activitate militară multidomeniu menită să întărească descurajarea și apărarea aliată în regiune. Activitatea permite coordonarea și integrarea activităților naționale ale statelor membre într-o abordare operațională comună, oferind o imagine completă asupra prezenței și acțiunilor aliaților în Arctica și Nordul Îndepărtat.
NATO
SUA propun oficial un “NATO 3.0” în care Europa să fie apărătorul convențional al teatrului european, susținută de puterea strategică americană. Discurs epocal al arhitectului strategiei de apărare a SUA
Reuniunea miniștrilor apărării din țările NATO, desfășurată joi la Bruxelles, a fost marcată de un discurs strategic dur al subsecretarului pentru politică al Departamentului de Război al SUA, Elbridge Colby, care a prezentat o viziune clară de restructurare a Alianței, împărțind evoluția acesteia în trei etape: „NATO 1.0”, „NATO 2.0” și ceea ce el a numit „NATO 3.0”. Arhitect al strategiei de apărare a SUA, Colby a confirmat o schimbare majoră de ton din partea Washingtonului, afirmând explicit că „Europa trebuie să își asume responsabilitatea principală pentru propria sa apărare convențională” și că aceasta „nu este o viziune anti-europeană”.
Mesajul central al oficialului american, care l-a înlocuit la reuniune pe secretarul de război Pete Hegseth, a fost că lumea „momentului unipolar” a dispărut și că NATO trebuie să revină la realismul strategic al Războiului Rece.
„Lumea care a modelat obiceiurile, presupunerile și postura de forțe ale NATO în timpul așa-numitului moment unipolar de după Războiul Rece nu mai există. Politica de putere a revenit, iar forța militară este din nou utilizată pe scară largă”, a spus Elbridge Colby, cel considerat arhitectul strategiei de apărare a SUA, dată publicității de Pentagon luna trecută. În documentul transformator se afirmă că Statele Unite rămân angajate în NATO și Europa, prioritizând însă apărarea teritoriului național și descurajarea Chinei, în timp ce Rusia rămâne o amenințare persistentă și gestionabilă în flancul estic, fără a putea aspira la hegemonie europeană.
Teza unui NATO 3.0 a fost evocată și de președintele finlandez Alexander Stubb în cadrul unei dezbateri la Forumul Economic Mondial de la Davos. Cu toate acestea, intervenția lui Colbridge vine în avanpremiera Conferinței de Securitate de la München, care își va deschide cortina vineri sub semnalul de alarmă al unei ordinii mondiale aflate „în curs de destrămare”. Potrivit raportului Conferinței, a cărui copertă ilustrează un elefant, cea mai proeminentă dintre cei care promit să elibereze țara lor de constrângerile ordinii existente și să reconstruiască o națiune mai puternică și mai prosperă este actuala administrație americană, cu președintele Donald Trump portretizat în rolul de „demolator” și cu Statele Unite considerate „elefantul din cameră” când vine vorba de destrămarea ordinii. Ideea unei astfel de accepțiuni americane asupra restructurării ordinii globale a fost respinsă de ambasadorul SUA la NATO , care a solicitat Europei să preia “apărarea convențională sub umbrela nucleară americană”.
„NATO 1.0”: realism dur și responsabilitate împărțită
Colby a descris prima etapă a Alianței drept un model de echilibru strategic și responsabilitate colectivă. „Pe parcursul Războiului Rece, NATO 1.0, cum am putea să o descriem, a fost definită de o abordare realistă, fermă și lucidă a descurajării și apărării”, a remarcat acesta.
El a subliniat că, încă de la început, aliații erau așteptați „să-și asume partea lor de responsabilitate”, invocând Articolul III al Tratatului de la Washington și Angajamentele de la Lisabona din 1951. „Discuțiile dificile despre împărțirea poverii au fost norma”, a subliniat Colby.
Colby l-a invocat explicit pe Dwight Eisenhower, „unul dintre oamenii cărora li se datorează victoria aliată în Al Doilea Război Mondial și primul SACEUR”, care „a fost foarte clar că succesul NATO depinde de asumarea de către aliați a conducerii în propria lor apărare”.
Modelul „NATO 1.0” a fost, în opinia sa, „de mare succes” și „a asigurat că URSS nu a considerat niciodată agresiunea militară împotriva Alianței Occidentale drept o strategie viabilă”.
„NATO 2.0”: dezarmare, operațiuni externe și dependență de SUA
După prăbușirea Uniunii Sovietice, NATO „s-a transformat în altceva”, a amintit oficialul american, precizând că „această versiune a Alianței a fost caracterizată de o deplasare a efortului și atenției de la apărarea Europei către operațiuni în afara ariei, dezarmare substanțială pe continent.”
În plus, a existat „o schimbare de paradigmă de la realismul ferm și flexibil al NATO 1.0 către o mentalitate mult mai liberal-internaționalistă a ordinii internaționale bazate pe reguli”.
Colby a fost explicit: „Este clar însă că această abordare a NATO 2.0 nu mai este adecvată scopului — cu siguranță nu pentru Statele Unite și, susținem noi, nici pentru aliații noștri.”
El a criticat implicit modelul în care „Statele Unite au furnizat partea covârșitoare a puterii militare de înalt nivel pentru apărarea Europei, în timp ce aliații europeni, în ansamblu, au cheltuit relativ puțin pentru apărare”.
Mai mult, a avertizat că o „continuare a proclamării clișeelor NATO 2.0 fără o strategie credibilă pentru a le susține nu ar ajuta Europa — ar dăuna-o, perpetuând așteptări care nu pot fi îndeplinite în mod realist”. „Aceasta nu este prietenie. Adevărata prietenie înseamnă să vorbești sincer, direct și credibil”, a mai afirmat Colby.
„NATO 3.0”: revenire la realism și Europa ca apărător principal al continentului
Soluția propusă este „NATO 3.0”. „Ceea ce este necesar este un NATO 3.0 — ceva mult mai apropiat de NATO 1.0 decât de abordarea ultimilor treizeci și cinci de ani”, a afirmat subsecretarului american pentru politică al Departamentului de Război.
Acest nou model presupune ca Europa „să-și asume responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a Europei”.
Colby a subliniat că nu este vorba doar de creșteri bugetare.
„Nivelurile de cheltuieli pentru apărare contează. Dar ceea ce contează la final este ce produc aceste resurse: forțe pregătite, muniții utilizabile, logistică rezilientă și structuri de comandă integrate care funcționează la scară sub presiune”, a afirmat acesta.
Noua abordare presupune și disciplină strategică. „Nu fiecare misiune poate fi prioritatea principală. Nu fiecare capabilitate poate fi aurită”, a mai adăugat oficialul american.
Viziunea americană pentru viitor este clară, potrivit subsecretarului american de război. „O NATO în care Europa este principalul apărător convențional al teatrului european, susținută de puterea strategică și anvergura globală americană; o Alianță credibilă militar, durabilă politic și realistă strategic”, a declarat acesta.
Intervenția lui Colbridge prelungește acțiuni recente ale Statelor Unite, potrivit cărora forțele americane vor preda două dintre principalele posturi de comandă ale NATO – din Napoli, Italia, și Norfolk, Virginia – aliaților europeni. Comandamentul Forțelor Întrunite de la Napoli urmează să fie condus de Italia, iar Comandamentul Forțelor Comune de la Norfolk va fi preluat de Marea Britanie.
Măsura este în conformitate cu cerințele președintelui american Donald Trump ca țările europene să își asume mai multă responsabilitate pentru propria securitate. Administrația sa a solicitat ca alianța militară, dominată de mult timp de Statele Unite, să devină o „NATO condusă de Europa”.
Mesajul către Europa: „Parteneriate, nu dependențe”
Colby a respins orice interpretare potrivit căreia noua doctrină ar fi anti-europeană. „Nu este nimic anti-european în această viziune. Dimpotrivă, reflectă speranță și încredere în capacitatea Europei de a acționa substanțial și energic. Vrem parteneriate, nu dependențe”, a mai punctat el.
Potrivit oficialului american, summitul de la Haga din 2025 a marcat deja un „moment istoric”, prin angajamentele de creștere a cheltuielilor la 3,5% și 5% din PIB pentru apărare.
„Valul s-a întors”, a spus el, dar a avertizat că 2026 trebuie să transforme angajamentele în rezultate durabile.
El a avertizat că alianțele slăbesc atunci când responsabilitățile devin dezechilibrate. „Când aceste alinieri se îndepărtează prea mult de echilibru, alianțele slăbesc — nu din rea voință, ci din cauza tensiunii structurale”, a adăugat Elbridge Colby.
O schimbare strategică cu implicații pe termen lung
Discursul marchează una dintre cele mai explicite formulări ale unei repoziționări strategice americane față de NATO din ultimele decenii. Washingtonul anunță că va continua descurajarea nucleară extinsă și contribuții convenționale limitate, dar insistă asupra „rebalansării rolurilor și poverilor în cadrul Alianței”.
„Parteneriatul, prin definiție, înseamnă să mergem împreună – fiecare purtând o parte echitabilă din povară”, a mai afirmat acesta.
Dacă Europa „își asumă cu adevărat responsabilitatea principală pentru propria apărare”, atunci, potrivit lui Colby, legătura transatlantică „nu va slăbi – se va maturiza”.
