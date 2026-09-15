„Europa s-a trezit din nou în fața unui comportament iresponsabil și periculos din partea Rusiei”, avertizează Ursula von der Leyen după incidentele din Danemarca și Lituania

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a denunțat miercuri comportamentul „iresponsabil și periculos” al Rusiei, după ce o fregată rusă a lansat rachete de semnalizare în direcția unui elicopter danez, iar o dronă a pătruns în spațiul aerian al Lituaniei.

„Din nou, Europa s-a trezit în fața unui comportament iresponsabil și periculos din partea Rusiei. O navă de război rusă a lansat rachete de semnalizare de urgență la o distanță periculoasă de un elicopter danez. O dronă a pătruns în spațiul aerian lituanian înainte de a fi distrusă de avioane de vânătoare ale NATO”, a scris Ursula von der Leyen, pe X.

Once again, Europe woke up to reckless and dangerous Russian behaviour. A Russian warship fired emergency flares dangerously close to a Danish helicopter. A drone entered Lithuanian airspace before being destroyed by NATO fighter jets. These are not isolated incidents. They… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 15, 2026

Von der Leyen a subliniat că incidentele nu sunt cazuri izolate, ci fac parte dintr-un tipar mai amplu de agresiune și provocare din partea Rusiei la adresa Europei, menit să testeze gradul de pregătire și hotărârea statelor europene.

„Rusia va constata că hotărârea noastră devine din ce în ce mai puternică. Ne consolidăm capacitatea colectivă de descurajare și apărare, împreună cu NATO. Și intensificăm presiunea asupra Rusiei”, a adăugat președinta Comisiei Europene.

O fregată rusă a lansat două rachete de semnalizare de urgență în direcția unui elicopter militar danez în Marea Baltică, iar ambasadorul rus a fost convocat în legătură cu acest incident.

„Unul dintre elicopterele Fennec ale forțelor aeriene a fost ținta unor rachete luminoase astăzi, în timpul unei operațiuni de fotografiere de rutină a unei fregate ruse, care se afla în apele internaționale din largul orașului Gedser”, au declarat forțele armate daneze într-un comunicat.

Fregata a tras „două rachete de semnalizare în direcția elicopterului. Una dintre rachete a trecut la mică distanță de elicopter.”

Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a condamnat incidentul, calificându-l drept „nesăbuit”.

„Face parte din tendința pe care o observăm în întreaga Europă”, a avertizat marți dimineață prim-ministrul danez Mette Frederiksen, în urma incidentului maritim.

Țările europene au acuzat Moscova că desfășoară o campanie de război hibrid menită să destabilizeze continentul, în timp ce aceasta continuă invazia pe scară largă în Ucraina — însă capitalele statelor membre și NATO au ezitat să adopte o reacție care să ducă la o escaladare a conflictului cu Rusia.

Ministrul de externe al Lituaniei a declarat marți că NATO rămâne „vigilentă, hotărâtă și pregătită”, după ce un avion de vânătoare al Alianței a distrus o dronă care a pătruns în spațiul aerian al țării dinspre Belarus — cel mai recent incident dintr-o serie de incursiuni aeriene care pun la încercare granița de est a Alianței cu Rusia.

Potrivit lui Budrys, interceptarea în timp util a fost posibilă datorită eficienței apărării colective. În context, a mulțumit aliaților a căror prezență aeriană, a spus el, protejează spațiul aerian al țărilor baltice și consolidează securitatea regională.