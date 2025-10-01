Europa se află „în cea mai dificilă și periculoasă situație de la al Doilea Război Mondial încoace”, semnalează premierul Danemarcei: Trebuie să avem o abordare europeană a securității, nu una națională

Premierul danez Mette Frederiksen a atras atenția că Europa se află „în cea mai dificilă și periculoasă situație de la al Doilea Război Mondial încoace”, mai gravă decât în timpul Războiului Rece, și a făcut apel la unitate europeană, lăsând în spate optica națională, pentru a înfrunta Rusia.

„Cred că este grav. Cred că războiul din Ucraina este foarte grav. Când privesc Europa de astăzi, cred că ne aflăm în cea mai dificilă și periculoasă situație de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial – nu din timpul Războiului Rece”, a subliniat premierul Danemarcei, țară care deține președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene, înainte de summitul informal al Consiliului European organizat pentru a discuta, printre altele despre situația de securitate din Europa, în contextul războiului rus din Ucraina, și pe fondul intensificării acțiunilor destabilizatoare ale Moscovei, informează The Guardian.

Întrebată despre incursiunea dronelor, ea a arătat că este, în principiu, de acord cu doborârea lor, dar a adăugat că „trebuie făcută în mod corect”.

Făcând referire la reuniunea pe care o va găzdui, Frederiksen a transmis că sarcina principală a liderilor este „discutarea măsurilor de descurajare în materie de securitate și apărare, inclusiv a dronelor și a ajutorului acordat Ucrainei”, cu o discuție secundară privind migrația.

De asemenea, ea a susținut propunerea Comisiei Europene privind un împrumut de reparații pentru Ucraina, garantat cu activele rusești înghețate.

„Vreau să fiu foarte limpede: trebuie să existe un obiectiv european comun în această privință, altfel vom fi divizați, iar acesta nu este drumul corect pe care trebuie să îl urmeze Europa. Cred că trebuie să renunțăm la abordarea națională a securității în Europa și să privim imaginea de ansamblu. Având în vedere războiul hibrid în curs de desfășurare, priviți războiul din Ucraina nu ca pe un război într-o țară europeană, ci ca pe o încercare a Rusiei de a ne amenința pe toți. … Sper că toată lumea recunoaște acum că există un război hibrid și că într-o zi este Polonia, în altă zi este Danemarca, iar săptămâna viitoare probabil că vom vedea sabotaje sau drone zburând undeva în altă parte. Așadar, eu privesc acest lucru dintr-o perspectivă europeană. Există o singură țară care este dispusă să ne amenințe, și anume Rusia, și, prin urmare, avem nevoie de un răspuns foarte ferm”, a fost mesajul ferm transmis de premierul danez, o remarcă ce parte îndreptată către omologul său din Ungaria, Viktor Orban.

Ea a atras atenția asupra limitelor apărării în fața unui război hibrid.

„Vreau să ne reînarmăm. Vreau să cumpărăm mai multe capacități. Vreau să inovăm mai mult, de exemplu, în domeniul dronelor. Dar, în același timp, trebuie să fim foarte, foarte transparenți și sinceri. Într-un război hibrid, nu te poți apăra împotriva tuturor tipurilor de activități. Ideea unui război hibrid este tocmai aceea de a face multe lucruri diferite în același timp. Deci da, trebuie să facem mai mult, dar o vom face. Nu cred că vom ajunge vreodată la concluzia că nu vor mai zbura drone în Europa sau că nu vor mai avea loc sabotaje. Deci, da, trebuie să facem mai mult, dar trebuie să fim și sinceri, că acest război hibrid înseamnă, știți, să ne amenințe pe toți”, a mai spus Mette Frederiksen.

Zilele trecute, cancelarul german Friedrich Merz opina că „Europa „nu este în război, dar nici în timp de pace” cu Rusia.

Oficialul german semnala în septembrie că „un nou conflict sistemic a izbucnit deja între democrațiile liberale și o axă de autocrații”, iar „ceea ce numeam înainte ordinea mondială liberală este acum sub presiune din mai multe părți”.

Opinia sa este împărtășită la cel mai înalt nivel al Uniunii Europene.

Prezent la Adunarea Generală a ONU, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a pledat pentru multilateralism și a semnalat că „lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism”.