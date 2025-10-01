CONSILIUL EUROPEAN
Europa se află „în cea mai dificilă și periculoasă situație de la al Doilea Război Mondial încoace”, semnalează premierul Danemarcei: Trebuie să avem o abordare europeană a securității, nu una națională
Premierul danez Mette Frederiksen a atras atenția că Europa se află „în cea mai dificilă și periculoasă situație de la al Doilea Război Mondial încoace”, mai gravă decât în timpul Războiului Rece, și a făcut apel la unitate europeană, lăsând în spate optica națională, pentru a înfrunta Rusia.
„Cred că este grav. Cred că războiul din Ucraina este foarte grav. Când privesc Europa de astăzi, cred că ne aflăm în cea mai dificilă și periculoasă situație de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial – nu din timpul Războiului Rece”, a subliniat premierul Danemarcei, țară care deține președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene, înainte de summitul informal al Consiliului European organizat pentru a discuta, printre altele despre situația de securitate din Europa, în contextul războiului rus din Ucraina, și pe fondul intensificării acțiunilor destabilizatoare ale Moscovei, informează The Guardian.
Întrebată despre incursiunea dronelor, ea a arătat că este, în principiu, de acord cu doborârea lor, dar a adăugat că „trebuie făcută în mod corect”.
Făcând referire la reuniunea pe care o va găzdui, Frederiksen a transmis că sarcina principală a liderilor este „discutarea măsurilor de descurajare în materie de securitate și apărare, inclusiv a dronelor și a ajutorului acordat Ucrainei”, cu o discuție secundară privind migrația.
De asemenea, ea a susținut propunerea Comisiei Europene privind un împrumut de reparații pentru Ucraina, garantat cu activele rusești înghețate.
„Vreau să fiu foarte limpede: trebuie să existe un obiectiv european comun în această privință, altfel vom fi divizați, iar acesta nu este drumul corect pe care trebuie să îl urmeze Europa. Cred că trebuie să renunțăm la abordarea națională a securității în Europa și să privim imaginea de ansamblu. Având în vedere războiul hibrid în curs de desfășurare, priviți războiul din Ucraina nu ca pe un război într-o țară europeană, ci ca pe o încercare a Rusiei de a ne amenința pe toți. … Sper că toată lumea recunoaște acum că există un război hibrid și că într-o zi este Polonia, în altă zi este Danemarca, iar săptămâna viitoare probabil că vom vedea sabotaje sau drone zburând undeva în altă parte. Așadar, eu privesc acest lucru dintr-o perspectivă europeană. Există o singură țară care este dispusă să ne amenințe, și anume Rusia, și, prin urmare, avem nevoie de un răspuns foarte ferm”, a fost mesajul ferm transmis de premierul danez, o remarcă ce parte îndreptată către omologul său din Ungaria, Viktor Orban.
Ea a atras atenția asupra limitelor apărării în fața unui război hibrid.
„Vreau să ne reînarmăm. Vreau să cumpărăm mai multe capacități. Vreau să inovăm mai mult, de exemplu, în domeniul dronelor. Dar, în același timp, trebuie să fim foarte, foarte transparenți și sinceri. Într-un război hibrid, nu te poți apăra împotriva tuturor tipurilor de activități. Ideea unui război hibrid este tocmai aceea de a face multe lucruri diferite în același timp. Deci da, trebuie să facem mai mult, dar o vom face. Nu cred că vom ajunge vreodată la concluzia că nu vor mai zbura drone în Europa sau că nu vor mai avea loc sabotaje. Deci, da, trebuie să facem mai mult, dar trebuie să fim și sinceri, că acest război hibrid înseamnă, știți, să ne amenințe pe toți”, a mai spus Mette Frederiksen.
Zilele trecute, cancelarul german Friedrich Merz opina că „Europa „nu este în război, dar nici în timp de pace” cu Rusia.
Oficialul german semnala în septembrie că „un nou conflict sistemic a izbucnit deja între democrațiile liberale și o axă de autocrații”, iar „ceea ce numeam înainte ordinea mondială liberală este acum sub presiune din mai multe părți”.
Opinia sa este împărtășită la cel mai înalt nivel al Uniunii Europene.
Prezent la Adunarea Generală a ONU, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a pledat pentru multilateralism și a semnalat că „lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism”.
Președintele Consiliului European îi îndeamnă pe primari să opteze pentru soluții pe mai multe niveluri pentru criza locuințelor pentru a „consolida coeziunea socială, sistemele democratice și competitivitatea”
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a atras atenția asupra criza locuințelor, îndemnându-i pe primarii care au format o alianță în acest sector să recurgă la o abordare pe mai multe niveluri pentru a „consolida coeziunea noastră socială, sistemele noastre democratice și competitivitatea” europeană.
„De la Dublin la Atena, ne confruntăm cu o criză pe mai multe niveluri – o criză a locuințelor. Un nivel reprezentat de persoanele fără adăpost, o criză pentru proprietarii de locuințe cu venituri mai mici, dar și o criză care afectează clasa de mijloc și, în special, generația tânără. Dacă doriți să consolidați coeziunea noastră socială, să consolidați sistemele noastre democratice și să stimulați competitivitatea noastră, trebuie să abordăm această criză a locuințelor pe mai multe niveluri”, și-a început discursul cu o constatare președintele Consiliului European.
Acesta a ținut să mulțumească liderilor regionali, primarilor, pentru că „problema crizei locuințelor este în primul rând o criză a orașelor și dacă există o contribuție care poate fi găsită la nivel european, ne bazăm în special pe oraș și pe primarii săi pentru a conduce și a găsi soluții concrete”.
„Nu există o soluție unică. Avem nevoie de diferite tipuri de soluții. Trebuie să intervenim la nivel de reglementare și competitivitate pentru a garanta că ajutoarele de stat sunt posibile. Trebuie, de asemenea, să abordăm problema locuințelor pe termen scurt și să găsim soluții de finanțare care să permită fie construirea, fie renovarea orașului nostru. Și este clar că trebuie să avem încredere în primarii noștri pentru a putea lucra împreună”, a mai spus Costa.
Acesta și-a exprimat convingerea că reuniunea șefilor de stat sau de guvern din octombrie va fi „politic foarte important, deoarece va permite liderilor europeni să ofere orientări politice Comisiei Europene, dar și Consiliului, pentru a avansa în politica în domeniul locuințelor”.
El a accentuat caracterul esențial al politicii în domeniul locuințelor.
„Fără o politică adecvată în domeniul locuințelor accesibile, nu va exista mobilitate, nu va exista capacitatea de a reține talentele. Nu va exista capacitatea de a crea perspective de viață pentru generațiile tinere”, a conchis președintele Consiliului European.
Alianța primarilor pentru locuințe este condusă de Barcelona și cu implicarea specială a primarului Romei, Roberto Gualtieri.
Alături de primarii altor orașe, precum Paris și Bologna, această alianță urmărește creionarea unui răspuns articulat și structurat la criza locuințelor. Această alianță are două obiective principale: să elaboreze o serie de cereri legate de locuințe care să fie prezentate instituțiilor europene și să reunească inițiativele politice ale diferitelor orașe într-o singură voce la nivel european.
Scopul este de a uni cererile diferitelor orașe – 16 primari sunt implicați în prezent în inițiativă – indiferent de orientarea lor politică, într-o singură voce și, astfel, de a contribui la promovarea rolului crucial al orașelor în identificarea de soluții la criza locuințelor, făcându-le interlocutori cheie ai UE.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat în cadrul discursului privind Starea Uniunii Europene că va prezentat un nou plan pentru locuințe la prețuri accesibile .
Această inițiativă ce va marca o premieră va include măsuri de limitare a speculațiilor imobiliare.
Antonio Costa, la New Economy Forum: Când aliații ne oferă mai puțină încredere și adversarii cresc amenințările, trebuie să fim capabili să ne apărăm singuri
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a subliniat la New Economy Forum că, în pofida dificultăților și dezamăgirilor inevitabile, obiectivul comun al statelor membre rămâne acela de a consolida în continuare Uniunea Europeană.
„Am spus ieri, în contextul victoriei pro-europene din Moldova: în ciuda tuturor problemelor și dezamăgirilor care apar, nu trebuie să pierdem din vedere că obiectivul nostru comun este să continuăm să consolidăm uniunea noastră. Desigur, toți vrem mai mult. Dar frustrarea este, de multe ori, o formă de ambiție și o sursă de inspirație pe care Europa ne-o oferă. Împreună vrem mai mult. Dar, în spatele progreselor, apar dificultăți care ne arată că încă nu am atins toate obiectivele. Această constantă tensiune între utopie și realitatea dificilă este ceea ce trebuie să gestionăm”, a declarat Antonio Costa.
Președintele Consiliului European a subliniat că este esențial să ne adresăm două întrebări fundamentale: putem oare realiza mai mult separat, renunțând la piața unică, la libera circulație sau la moneda euro? Am fi mai eficienți fără un model social european comun, fără capacitatea de negociere unită în fața Statelor Unite sau a Chinei, ori fără sprijinul reciproc în gestionarea situației din Ucraina? Am putea avea o voce mai puternică în fața atrocităților din Gaza, acționând fiecare de unul singur? Răspunsul său a fost tranșant: nu, acest lucru nu este posibil.
„A doua întrebare majoră este cum putem consolida proiectul european. Nu este suficient să protejăm ceea ce am obținut. Europa trebuie să avanseze, să se transforme, să îndrăznească să meargă mai departe, să își mobilizeze resursele pentru a recupera competitivitatea economiilor europene, să întărească securitatea și să se afirme într-o lume multipolară”, a adăugat Antonio Costa.
Es un gran honor para mí recibir el premio @NewEconomyForum de una institución tan importante de un país hermano como es España.
La preparación de este discurso me ha transportado al pasado, a mi infancia, a las clases de mi colegio en Lisboa… https://t.co/KPW433Pgwg
— António Costa (@eucopresident) September 29, 2025
În continuarea discursului său, președintele Consiliului European a evidențiat că Uniunea are nevoie să se sprijine pe trei principii fundamentale: unitate, solidaritate și imaginație: „Unitate, pentru că doar împreună putem fi puternici într-o lume a gigantilor. Solidaritate, pentru că nu putem lăsa pe nimeni în urmă. Iar imaginație, pentru că viitorul trebuie să fie construit cu viziune și curaj”, a spus el.
Referindu-se la Spania, Antonio Costa a subliniat că Europa are nevoie de ea nu doar ca parte a Uniunii, ci ca forță care construiește zi de zi proiectul european, prin dinamism, energie, ambiție și diversitate, fiind în același timp motor economic, lider al creșterii zonei euro și model de avangardă în materie de drepturi, libertate și egalitate.
„Spania a oferit idei care au transformat Europa: conceptul european al beneficiului comun, politica de coeziune care unește teritoriile și reduce inegalitățile, programul Erasmus care a îmbunătățit viața generațiilor tinere, și convingerea că Europa trebuie să privească mereu către America Latină, Africa și întreaga zonă mediteraneană. Lumea se schimbă rapid – climă, tehnologie, geopolitică. Dar nu putem fi paralizați sau copleșiți de aceste transformări. Avem în mâinile noastre un instrument unic în istorie: Uniunea Europeană. Trebuie să acționăm, și trebuie să o facem acum. Uniunea Europeană are ca ADN cooperarea, dialogul și multilateralismul, iar printre principiile sale se numără democrația, egalitatea și drepturile fundamentale ale oamenilor”, a punctat acesta.
În încheiere, Antonio Costa a subliniat că Uniunea Europeană nu va renunța la valorile sale fundamentale. El a arătat că Uniunea trebuie să rămână un aliat esențial pe scena globală, promovând multilateralismul, o ordine mondială bazată pe reguli și un sistem comercial echitabil și previzibil. În acest sens, el a precizat că vor fi consolidate relațiile comerciale cu parteneri precum Mercosur, Mexic, India și multe alte state, dar și legăturile cu organizații regionale precum Comunitatea Statelor Latino-Americane și Caraibe sau Uniunea Africană, alături de care sunt prevăzute noi parteneriate în luna noiembrie.
Totodată, Costa a evidențiat angajamentul Uniunii de a continua să fie cel mai mare donator de ajutor pentru dezvoltare și principalul susținător al ONU în eforturile de combatere a crizei climatice, a inegalităților și a provocărilor aduse de revoluția tehnologică.
„Nu suntem nici americani, nici ruși, nici chinezi. Suntem europeni, și ne mândrim cu asta. Dar a fi european presupune și provocări speciale, pentru că a fi european înseamnă diversitate. Modul în care privim lumea reflectă acest principiu. În diversitatea noastră culturală, în modelul social, în libertate, toleranță și democrație, trebuie să ne apărăm valorile chiar și în fața pericolelor emergente. Când aliații ne oferă mai puțină încredere și adversarii cresc amenințările, trebuie să fim capabili să ne apărăm singuri. Dacă vrem să fim liberi și autonomi, nu putem depinde militar de alte puteri. Dacă vrem să fim influenți, de exemplu în Orientul Mijlociu, nu este suficient să emitem declarații – trebuie să avem puterea economică și capacitatea de acțiune”, a punctat președintele Consiliului European.
Președintele Consiliului European încearcă să ocolească veto-ul lui Viktor Orban privind aderarea Ucrainei la UE (Politico)
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, intensifică eforturile pentru a sprijini aderarea Ucrainei la UE, în ciuda opoziției Ungariei, înaintea summitului crucial de la Copenhaga de săptămâna aceasta, relatează Politico Europe.
Potrivit mai multor diplomați și oficiali care au cerut anonimatul, Costa discută cu capitalele europene pentru a simplifica procesul de aderare și a debloca impasul privind perspectivele de aderare ale Ucrainei și și Republicii Moldova.
Ofensiva diplomatică reprezintă o încercare de a îl ocoli pe premierul Ungariei, Viktor Orban, care și-a folosit dreptul de veto pentru a bloca parcursul Ucrainei spre aderarea la Uniune. Regulile existente cer ca toate cele 27 de state membre UE să aprobe fiecare etapă a procesului de aderare.
Republica Moldova, care este și ea candidat oficial la aderarea la UE, este legată de Ucraina în procesul de aderare și nu poate avansa atâta timp cât impasul persistă.
Potrivit propunerii lui Costa, așa-numitele „clustere de negociere” — etape juridice-cheie pe drumul spre aderare — ar putea fi deschise cu acordul unei majorități calificate de statele UE, și nu prin consens unanim. Închiderea unui cluster ar necesita în continuare sprijinul tuturor capitalelor europene, dar standardul mai redus pentru deschiderea negocierilor le-ar permite Ucrainei și Moldovei să înceapă reformele necesare pentru a demonstra progresul către standardele UE în anumite domenii de politică. Astfel, cererile lor de aderare ar putea avansa chiar dacă unul sau două state se opun, potrivit unei persoane familiarizate cu planul.
Diplomații spun că Antonio Costa a făcut lobby direct pe lângă liderii UE în cadrul unui recent „tur al capitalelor”, unde s-a întâlnit cu mai mulți lideri europeni, precum și în cadrul discuțiilor bilaterale de la Adunarea Generală a ONU de săptămâna trecută, la New York.
Extinderea reprezintă, de departe, cea mai importantă investiție geostrategică pe care o putem face în propria noastră securitate, a evidențiat, președintele Consiliului European, Antonio Costa, în Croația, la începutul lunii septembrie, într-o oprire din turneul său în capitalele europene.
Marta Kos, comisarul european pentru extindere, se va deplasa luni în Ucraina, în timp ce țara finalizează procesul de evaluare a legislației necesare pentru a-și putea continua candidatura.
„Toate clusterele au fost evaluate, într-un timp record. Ucraina și-a îndeplinit sarcinile. Ucraina este pregătită pentru următorul pas. Acum este rândul statelor membre să acorde undă verde. Nici Ucraina, nici Europa nu își permit ca impulsul reformelor din Ucraina să încetinească. Acum este momentul să accelerăm”, a declarat Kos pentru Politico.
Liderii Uniunii Europene se vor reuni miercuri, 1 octombrie, la Copenhaga. Întâlnirea se va concentra pe două obiective principale: consolidarea pregătirii comune europene în domeniul apărării și întărirea sprijinului pentru Ucraina.
Amintim că Ucraina a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană în luna februarie a anului 2022, la câteva zile după ce Rusia a declanșat războiul.
În același an, Consiliul European a acordat Ucrainei statutul de țară candidată, urmând ca în decembrie 2023 liderii UE să decidă deschiderea negocierilor de aderare, demarate formal în iunie 2024.
Topul Național al Firmelor 2025. Cifra de afaceri a celor mai performante companii din România depășește 287 miliarde euro
Ucraina primește încă 4 miliarde de euro din contribuția UE la împrumutul G7
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Macron pledează pentru aprofundarea pieței unice a UE: „Pretutindeni avem încă bariere, ceea ce limitează potențialul unei piețe interne de 450 de milioane de cetățeni”
Ministrul Apărării, discuții cu reprezentanții Raytheon, Airbus și MBDA despre oportunitățile de cooperare industrială în cadrul programelor de înzestrare a Armatei României cu armament și tehnică de ultimă generație
Grupurile Renew Europe și S&D din Parlamentul European nu vor sprijini cele două moțiuni de cenzură depuse împotriva Ursulei von der Leyen
Senatul american reafirmă rolul României ca aliat-cheie: O strategie SUA pentru regiunea Mării Negre este imperativă în contracararea agresiunii Rusiei
Președintele Consiliului European îi îndeamnă pe primari să opteze pentru soluții pe mai multe niveluri pentru criza locuințelor pentru a „consolida coeziunea socială, sistemele democratice și competitivitatea”
Orbotix obține o investiție de 6,5 milioane € – Impulsionând noua generație de sisteme autonome de apărare ale Europei
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
