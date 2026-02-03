Europa se află “într-un punct de cotitură”, avertizează Trump: Iubesc Europa, dar problemele enorme legate de migrație și energie sunt o combinație nefavorabilă

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că Europa se află într-un „moment de cotitură” din cauza problemelor legate de imigrație și energie, aceasta fiind cea mai recentă critică dintr-o serie de atacuri pe care Trump le-a îndreptat împotriva continentului, în încercarea sa de a consolida poziția SUA în relația cu europenii.

„Iubesc Europa – iubesc oamenii din Europa, iar aceștia trebuie să fie foarte atenți. Se află într-un punct de cotitură. Aveți probleme enorme legate de imigrație și aveți probleme enorme legate de energie, iar aceasta este o combinație nefavorabilă”, a declarat Trump, în cadrul unei reuniuni a cabinetului, conform unei postări pe contul de X al Departamentului de Stat.

Noua strategia de securitate națională a Statelor Unite, dată publicității la finele anului trecut, marchează una dintre cele mai radicale repoziționări ale Washingtonului față de aliații săi tradiționali. Administrația Trump descrie Europa ca fiind sub riscul unei „dispariții civilizaționale”, și acuză Uniunea Europeană, migrația și guvernele de pe continent pentru un declin cultural, politic și demografic considerat iminent și care va face continentul de nerecunoscut în următorii 20 de ani.

Potrivit strategiei, politica generală pentru Europa a Statelor Unite ar trebui să prioritizeze sprijinirea Europei pentru a se putea baza pe propriile forțe și pentru a funcționa ca un grup de națiuni suverane aliniate, inclusiv prin asumarea responsabilității principale pentru propria apărare, fără a fi dominată de vreo putere adversă. Strategia de securitate americană are ca obiectiv “cultivarea rezistenței față de traiectoria actuală a Europei în interiorul statelor europene”.

Trump a făcut o remarcă usturătoare la adresa liderilor europeni în decembrie, sugerând că aceștia sunt „slabi” și că țările de pe continent sunt „în declin”.

Prima reacție europeană la noua strategie americană a venit din partea Berlinului, prin vocea ministrului de externe Johann Wadephul, din partidul conservator al cancelarului Friedrich Merz, care a respins ferm aceste “sfaturi externe”. Mai mult reacții critice dinspre continentul european au venit și din partea președintelui Consiliului European, Antonio Costa, a șefei diplomației UE, Kaja Kallas, și a premierului polonez Donald Tusk. UE trebuie să „devină mult mai independentă” față de SUA cu privire la securitate, a declarat atunci și cancelarul Germaniei, subliniind că „nu este nevoie ca americanii să vrea să salveze democrația în Europa”.

Noul comentariu al liderului de la Casa Albă la adresa Europei vine în timp ce aproximativ 20 de țări, inclusiv state membre ale G7, vor purta discuții privind pământurile rare, în contextul unor apeluri ca Statele Unite să garanteze un preț minim.

Astfel, miniștri din Statele Unite, Uniunea Europeană, Regatul Unit, Japonia, Australia și Noua Zeelandă se reunesc în această săptămână la Washington pentru a discuta formarea unei alianțe strategice în domeniul mineralelor critice.

Reuniunea, convocată de șeful diplomației americane Marco Rubio, este percepută ca un pas pentru repararea relațiilor transatlantice, afectate de un an de conflicte politice și tarifare cu Donald Trump, și pentru a deschide calea altor alianțe menite să ajute statele să își reducă riscurile legate de dependența de China, inclusiv o inițiativă centrată pe sectorul oțelului.