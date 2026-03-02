U.E.
Europa se pregătește pentru creșterea prețurilor la energie, după atacurile asupra Iranului
Europa se pregătește pentru o creștere a prețurilor la energie ca urmare a unui conflict prelungit în Orientul Mijlociu, care ar putea exercita o presiune suplimentară asupra economiei europene și ar expune dependența aproape totală a acesteia de combustibilii fosili străini, informează Politico Europe.
Transporturile de petrol și gaze au încetat în mare parte să mai părăsească Golful Persic în weekend, în urma atacurilor SUA-Israel asupra Iranului, pe fondul informațiilor potrivit cărora forțele iraniene au avertizat navele să nu treacă prin strâmtoarea Hormuz.
Acest lucru nu va avea un impact imediat asupra Europei, deoarece cea mai mare parte a petrolului și gazelor care trec prin strâmtoarea Hormuz – care reprezintă aproximativ 20% din comerțul mondial cu petrol – sunt destinate Asiei.
Cu toate acestea, reducerea ofertei va continua să determine creșterea prețurilor la nivel mondial, au afirmat analiștii, iar acest lucru va avea un efect direct asupra Europei. Prețul de referință al țițeiului Brent a crescut cu peste 9% în prima parte a ședinței de tranzacționare de luni dimineață, ajungând la aproape 80 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din iunie anul trecut.
„Atât petrolul, cât și GNL sunt… piețe globale: orice perturbare în Strâmtoarea Hormuz ar declanșa creșteri imediate ale prețurilor, care ar afecta Europa, indiferent de importurile fizice limitate ale acesteia”, a declarat Simone Tagliapietra, cercetător senior la think tank-ul Bruegel din Bruxelles.
Riscul ca Iranul să închidă Strâmtoarea Hormuz a fost discutat în cadrul unei reuniuni a diplomaților UE, duminică, la Bruxelles.
Tagliapietra a afirmat că un conflict scurt, de câteva zile, ar „introduce un risc geopolitic suplimentar pe piețele petrolului și gazelor”, dar „o perturbare prelungită, de câteva săptămâni, ar începe să erodeze stocurile, să limiteze logistica și să restrângă în mod periculos echilibrul global al petrolului și gazelor, cu efecte mult mai grave asupra prețurilor energiei”.
Un risc pe termen lung al conflictului este că, dacă volumele mari de petrol și gaze care trec prin strâmtoarea Hormuz sunt grav perturbate, acest lucru va forța o reorganizare a relațiilor comerciale, așa cum s-a întâmplat în urma invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, acum patru ani.
„Criza se va agrava în funcție de durata acestui război. Dacă situația se va rezolva în una sau două săptămâni sau chiar într-o lună, repercusiunile vor fi mult mai mici”, a declarat Ana Maria Jaller-Makarewicz, analist principal în domeniul energiei la Institutul pentru Economie Energetică și Analiză Financiară. Dar dacă, la fel ca războiul din Ucraina, acesta va dura ani de zile, repercusiunile pentru Europa ar putea fi semnificative.
„Faptul este că Europa importă în continuare cea mai mare parte a energiei din alte țări. Și cred că evenimente precum acesta evidențiază cât de problematică, riscantă și nesustenabilă este această strategie”, a declarat Jan Rosenow, profesor de politică energetică și climatică la Universitatea Oxford.
„Soluția structurală trebuie să fie energia regenerabilă produsă în Europa, electrificarea și îmbunătățirea eficienței economiei. Cu cât consumăm mai puțin, cu atât suntem mai puțin expuși”, a afirmat Rosenow.
OPEC+, clubul țărilor producătoare și exportatoare de petrol, a declarat duminică că va crește producția de petrol cu 206.000 de barili pe zi în aprilie, reducând potențial riscul unei creșteri a prețurilor — deși Jorge León, șeful departamentului de analiză geopolitică la Rystad Energy, a spus că acest lucru nu va rezolva problema transportului petrolului din Golf.
„În acest moment există prea multe necunoscute”, a declarat ministrul leton al Energiei, Kaspars Melnis, pentru POLITICO. El a minimizat perspectiva creșterii prețurilor, invocând eforturile europene de diversificare de la invazia Ucrainei.
Țările membre ale UE dispun de rezerve de petrol de urgență care pot fi utilizate timp de 90 de zile. Cu toate acestea, unele țări europene vecine, în special din Balcani și Europa de Est, au întâmpinat dificultăți în atingerea acestui obiectiv, potrivit a două persoane familiarizate cu această chestiune.
„Moment de panică”
În prezent, UE importă cea mai mare parte a petrolului din SUA, Norvegia, Kazahstan și Libia, potrivit datelor oficiale ale UE, niciuna dintre aceste țări nefolosind strâmtoarea Hormuz pentru transportul petrolului. Arabia Saudită și Irakul, care exportă prin această rută, au reprezentat doar aproximativ 7 % și, respectiv, 5 % din importurile de petrol ale Europei în al treilea trimestru al anului 2025.
Blocul importă 60% din gazul natural lichefiat din SUA, iar restul din Algeria și Rusia. Qatar, al doilea exportator mondial de GNL, a furnizat doar aproximativ 6% din GNL-ul Europei în al treilea trimestru al anului 2025.
Dar este probabil ca acest lucru să se schimbe. UE este deja în proces de renunțare la petrolul și gazul rusesc și este din ce în ce mai îngrijorată de faptul că dependența sa crescândă de Statele Unite pentru GNL este riscantă, având în vedere că relațiile dintre UE și SUA au atins un minim istoric la începutul acestui an.
Qatarul este al doilea producător mondial de GNL. Dar dacă transporturile din Qatar sunt restricționate, Rusia ar putea fi marele beneficiar, a adăugat Jaller-Makarewicz.
Polonia depinde deja de Qatar pentru 20% din aprovizionarea sa cu GNL, dar a minimizat riscurile
COMISIA EUROPEANA
Trebuie să „împiedicăm extinderea” conflictului din Orientul Mijlociu, subliniază Ursula von der Leyen. Președinta Comisiei Europene face apel la o soluție „diplomatică” durabilă
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a solicitat o soluție „diplomatică” durabilă la criza din Iran, afirmând că blocul va depune eforturi susținute pentru a se pregăti „pentru consecințele acestor evenimente recente”, informează The Guardian și Deutsche Welle.
În cadrul unei conferințe de presă privind comerțul cu Elveția, ea a declarat că situația rămâne „instabilă”, dar a salutat „o nouă speranță pentru poporul oprimant din Iran”, subliniind că UE „susține cu tărie dreptul acestuia de a-și decide propriul viitor”.
„Trebuie să depunem eforturi susținute pentru a dezescalada conflictul și a împiedica extinderea acestuia. În ultimele ore, am asistat la numeroase atacuri, inclusiv un atac cu drone asupra bazei aeriene britanice din Cipru. De asemenea, am asistat la un atac asupra instalației petroliere Saudi Aramco și condamn cu cea mai mare fermitate aceste atacuri imprudente și nediscriminatorii ale Iranului și ale aliaților săi împotriva teritoriilor suverane din regiune”, a menționat von der Leyen în conferința de presă susținută alături de Guy Parmelin.
Citiți și: Ursula von der Leyen îl asigură pe președintele Ciprului de sprijinul „ferm, fără echivoc și colectiv” al UE după „incidentul izolat” în care o dronă a vizat baza britanică din Akrotiri
Von der Leyen a insistat că „singura soluție durabilă este una diplomatică”, solicitând „o tranziție credibilă pentru Iran, suspendarea definitivă a programelor nucleare și balistice și încetarea activităților destabilizatoare din regiune”.
„În această după-amiază vom discuta situația generală în cadrul unei reuniuni a Colegiului de Securitate aici, la Comisia Europeană. Pentru că, de la energie la nuclear, de la transport la migrație și securitate, trebuie să fim pregătiți pentru consecințele acestor evenimente recente”, a afirmat ea.
O reuniune a miniștrilor afacerilor europene din UE, care era programată să aibă loc luni și marți în Cipru, țară care deține președinția semestrială a Consiliului UE, a fost amânată după ce o dronă a lovit o bază aeriană britanică de pe insulă în timpul nopții, a declarat un purtător de cuvânt al președinției cipriote, potrivit Politico Europe.
„În primele ore ale dimineții, am avut un singur incident izolat în care o dronă a lovit baza britanică din Akrotiri, Cipru”, a declarat purtătorul de cuvânt luni dimineață.
„Având în vedere această situație neprevăzută, care a afectat din păcate zborurile de astăzi către Cipru, președinția cipriotă a decis să amâne” reuniunea informală a Consiliului Afaceri Generale, a declarat purtătorul de cuvânt.
„Originea exactă a vehiculului aerian fără pilot este în prezent în curs de verificare, dar s-a confirmat că Republica nu a fost ținta unui atac”, a adăugat purtătorul de cuvânt.
Luni, un purtător de cuvânt al guvernului cipriot a confirmat că alte două aeronave fără pilot care se îndreptau către baza RAF Akrotiri au fost interceptate înainte de a ajunge la destinație.
Cipru, țară membră a UE, găzduiește două baze aeriene britanice, considerate teritoriu suveran britanic. Cipru deține în prezent președinția rotativă a Consiliului UE.
Atacul nocturn asupra bazei din Akrotiri, care a provocat pagube limitate și nu a făcut victime, a avut loc la scurt timp după ce premierul britanic Keir Starmer a anunțat că va permite Statelor Unite să utilizeze bazele militare britanice pentru a „distruge rachete (iraniene) la sursă”.
Citiți și: Franța, Germania și Marea Britanie sunt gata să faciliteze „măsuri defensive, necesare și proporționale pentru a neutraliza la sursă capacitatea Iranului de a lansa rachete și drone”
Israelul a lansat sâmbătă dimineața ceea ce a calificat dept un „atac preventiv” asupra Iranului.
Președintele american Donald Trump a anunțat ulterior declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi.
Drept răspuns, Iranul a lansat valuri de atacuri cu rachete și drone împotriva țintelor din Israel, Bahrain, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Irak.
INTERNAȚIONAL
Germania nu se va alătura operațiunii Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului, spune ministrul german de externe
Germania nu se va alătura operațiunii SUA și a Israelului împotriva Iranului, a declarat luni ministrul german de externe Johann Wadephul, în timp ce conflictul din Orientul Mijlociu continuă să se extindă, relatează dpa, potrivit Agerpres.
Guvernul german „nu are intenția de a participa”, a insistat Wadephul într-o declarație pentru stația de radio Deutschlandfunk, la două zile după ofensiva declanșată de SUA și Israel sâmbătă împotriva Iranului.
Spre deosebire de Regatul Unit, care a decis să permită SUA să folosească bazele sale din regiune pentru a distruge rachete și platforme de lansare a rachetelor iraniene, Germania nu are baze similare în zonă.
„De asemenea, nu avem resursele militare necesare”, a explicat șeful diplomației germane. Cu toate acestea, ministrul a declarat că soldații germani „s-ar apăra dacă ar fi atacați”.
Unități ale Bundeswehr-ului (armata Germaniei) staționează în prezent în Iordania și Irak. „Din perspectiva germană, nu vor exista alte măsuri dincolo de acestea”, a adăugat el.
Întrebat dacă atacul asupra Iranului contravine dreptului internațional, Wadephul a spus „desigur, există îndoieli în legătură cu asta, nu există nicio îndoială în această privință”, notează dpa.
Totuși, ministrul german de externe a insistat că „Iranul reprezintă o amenințare considerabilă, nu doar pentru Israel și regiunea respectivă, ci și pentru Germania și Europa”.
Evocând „programul de rachete balistice semnificativ al Teheranului”, Wadephul a spus că „acestea sunt rachete cu o rază care amenință de asemenea Europa”.
Regimul iranian a „fost întotdeauna hotărât” să „acționeze împotriva Europei și a intereselor europene” și amenință Germania cu „acțiuni teroriste”, a argumentat el.
Ministrul a subliniat amenințarea reprezentată de Iran, care „lansează atacuri cibernetice împotriva Germaniei”, indicând că Teheranul sprijină războiul Rusiei în Ucraina.
Citiți și: Șeful diplomației germane spune că există un interes comun de a se găsi o soluție la criza actuală, însă aceasta este posibilă „doar dacă Iranul renunță la armamentul nuclear”
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat că atacurile asupra Iranului riscă să ducă la o altă situație problematică, similară cu cea din Irak sau Afganistan, dar a afirmat că Berlinul nu va da lecții Washingtonului, întrucât solicită ajutorul SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina.
Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce a descris drept un „atac preventiv” asupra Iranului, în timp ce explozii au fost auzite în mai multe zone din Teheran.
Ulterior, președintele american Donald Trump a anunțat declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi.
Drept ripostă, Iranul a lansat mai multe atacuri cu rachete și drone împotriva Israelului și a facilităților americane din regiune, lovind baze din Bahrein și Qatar, precum și zone civile din Doha și din Emiratele Arabe Unite, îndeosebi Dubai.
Franța, Germania și Marea Britanie au declarat duminică că sunt gata să-și apere interesele și pe cele ale aliaților lor din Golf, dacă va fi necesar, prin lfacilitarea de „măsuri defensive” împotriva Iranului.
INTERNAȚIONAL
Franța este „pregătită să participe” la apărarea țărilor din Golf și a Iordaniei, spune ministrul francez de externe
Franța este „pregătită să participe” la apărarea țărilor din Golf și a Iordaniei, vizate de lovituri iraniene, „în conformitate cu acordurile încheiate cu partenerii săi și cu principiul apărării colective legitime”, a declarat luni ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, citat de AFP, potrivit Agerpres.
„Franța își exprimă toată susținerea și deplina solidaritate cu țările prietene, care au fost ținte deliberate ale rachetelor și dronelor Gardienilor Revoluției și care au fost antrenate într-un război pe care nu ele l-au ales – Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Irak, Bahrain, Kuweit, Oman și Iordania”, a declarat Jean-Noel Barrot într-o conferință de presă.
Șeful diplomației franceze a declarat că atacurile „unilaterale” ale Israelului și SUA asupra Iranului ar fi trebuit să fi fost dezbătute în organismele multilaterale înființate exact în acest scop, cum ar fi Organizația Națiunilor Unite, notează Reuters.
„Toată lumea ar fi putut să-și asume responsabilitățile pentru că doar prin prezentarea în fața Consiliului de Securitate al ONU utilizarea forței poate dobândi legitimitatea necesară”, a declarat Barrot presei după o reuniune la MAE francez.
Ministrul francez de externe a declarat că aproximativ 400.000 de cetățeni francezi locuiesc sau se află temporar în 12 state din regiune, precizând că, până în acest moment, nu au fost raportate victime în rândul francezilor din zona Golfului și din Orientul Mijlociu.
În acest context, șeful diplomației franceze a făcut apel la „detensionare”. „Escaladarea militară trebuie să înceteze cât mai repede posibil’, a reiterat el. ‘Prelungirea nelimitată a operațiunilor militare fără un scop precis implică riscul declanșării unui proces care ar putea antrena Iranul și regiunea într-o perioadă lungă de instabilitate”, a insistat ministrul francez de externe.
„În Liban, Hezbollah a comis o mare greșeală, pentru care populația a plătit în această dimineață prețul cu zeci de morți și zeci de mii de persoane strămutate, angrenând-o într-un conflict în care autoritățile, la fel ca poporul libanez, refuză să fie atrase”, a continuat el, făcând apel la Hezbollah „să pun capăt imediat acestor operațiuni” împotriva Israelului.
După ce un contraatac iranian a lovit o bază navală franceză din regiune, președintele Emmanuel Macron a declarat că Franța „își va consolida poziția militară și sprijinul defensiv pentru a fi alături de statele cu care are tratate de apărare și pentru a-și adapta postura la evoluțiile din ultimele ore”.
De asemenea, Franța, Germania și Marea Britanie au declarat duminică că sunt gata să-și apere interesele și pe cele ale aliaților lor din Golf, dacă va fi necesar, prin facilitarea de „măsuri defensive” împotriva Iranului.
Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce a descris drept un „atac preventiv” asupra Iranului, în timp ce explozii au fost auzite în mai multe zone din Teheran.
Ulterior, președintele american Donald Trump a anunțat declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi.
Drept ripostă, Iranul a lansat mai multe atacuri cu rachete și drone împotriva Israelului și a facilităților americane din regiune, lovind baze din Bahrein și Qatar, precum și zone civile din Doha și din Emiratele Arabe Unite, îndeosebi Dubai.
La finalul zilei, liderul de la Casa Albă a confirmat moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ca urmare a operațiunii „Epic Fury” și a precizat faptul că operațiunile americano-israeliene vor continua în regiune.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Trebuie să „împiedicăm extinderea” conflictului din Orientul Mijlociu, subliniază Ursula von der Leyen. Președinta Comisiei Europene face apel la o soluție „diplomatică” durabilă
Germania nu se va alătura operațiunii Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului, spune ministrul german de externe
Europa se pregătește pentru creșterea prețurilor la energie, după atacurile asupra Iranului
Franța este „pregătită să participe” la apărarea țărilor din Golf și a Iordaniei, spune ministrul francez de externe
Iran: România va activa, alături de alte țări UE, mecanismul european de protecție civilă pentru repatrierea românilor blocați în Orientul Mijlociu
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, solicită „clarificări și acțiuni clare” pentru siguranța și protecția cetățenilor europeni aflați în Orientul Mijlociu
Cancelarul german Friedrich Merz avertizează că atacurile asupra Iranului riscă să ducă la o situație problematică precum cea din Irak sau Afganistan, dar completează că nu va „da lecții” Statelor Unite
Crypto Expo Europe. Directorul general al ICI București subliniază nevoia consolidării infrastructurii digitale, a cercetării aplicate și a cooperării dintre instituții publice, mediul academic și sectorul privat
UE ia în calcul activarea Mecanismului de Protecție Civilă pentru a asigura siguranța cetățenilor europeni din Orientul Mijlociu, spune Kaja Kallas
Franța, Germania și Marea Britanie sunt gata să faciliteze „măsuri defensive, necesare și proporționale pentru a neutraliza la sursă capacitatea Iranului de a lansa rachete și drone”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Laurian Lungu, cofondatorul think tank-ului CPAG, a prezentat în Comisia ITRE din PE trei priorități pentru o economie UE competitivă: consolidarea capacității de apărare, a pieței unice și abordarea prețurilor la energie
Roberta Metsola face trimitere la „arta posibilului” pentru a sublinia nevoia unei resetări pragmatice a relațiilor dintre UE și Marea Britanie: Într-o lume care pare în flăcări, este mai înțelept să navigăm în formație
Ilie Bolojan a discutat cu Roxana Mînzatu despre accelerarea PNRR și atragerea de fonduri suplimentare prin Fondul Social European Plus
PE reiterează sprijinul ferm pentru Ucraina, la patru ani de la invazia rusă. Într-o rezoluție, eurodeputații cer mai multe sancțiuni împotriva Moscovei și reafirmă că viitorul Ucrainei se află în UE
România sprijină cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, subliniază Oana Țoiu înainte de împlinirea a patru ani de război rus în Ucraina: Moscova trebuie să plătească
Kallas: Europa trebuie să-și consolideze puterea militară fără a concura cu NATO, ci întărind pilonul european al Alianței
Guvernatorul BNR reliefează că procesul de aderare la OCDE reprezintă „cel mai important program de reformă” al României
Ilie Bolojan salută decizia CCR privind pensiile magistraților și anunță demersuri pentru recuperarea fondurilor din PNRR: Reușim un pas mare spre echitate
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Trending
-
SĂNĂTATE1 week ago
IOCN lansează cel mai amplu program de screening pentru cancerul de sân, cofinanțat din fonduri europene. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite în întreaga țară
-
ROMÂNIA3 days ago
BRACE-MY: Consolidarea poziției INCAS în rețeaua europeană de cercetare atmosferică
-
SĂNĂTATE1 week ago
Comisia Europeană investește 225 de milioane de euro pentru dezvoltarea vaccinurilor antigripale de nouă generație
-
COMISIA EUROPEANA4 days ago
România va produce medicamente critice, vaccinuri și antibiotice inovatoare la Iași, afirmă Ursula von der Leyen cu ocazia lansării la Bruxelles a mecanismului EastInvest
-
ENGLISH1 week ago
Nicușor Dan’s visit to the US – “an independence of mind in Romania”, says James Carafano (Heritage): Trump is “an old man in a hurry” who needs a capable Europe in the race with China and Russia