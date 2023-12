“Europa se unește”, exclamă președinta Parlamentului European după decizia aderării României și Bulgariei la Schengen cu frontierele maritime și aeriene

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a felicitat sâmbătă seară cetățenii României și Bulgariei pentru aderarea la spațiul Schengen, odată cu ridicarea controalelor la frontierele maritime și aeriene, Consiliul Uniunii Europene a adoptat decizia privind aplicarea acquis-ului Schengen în România și în Bulgaria începând cu luna martie 2024.

“A fost un eveniment așteptat de mult timp. Acest lucru face ca Uniunea noastră să fie mai puternică și ca cetățenii noștri să fie mai în siguranță. Europa se unește“, a scris Metsola, pe platforma X.

Congratulations to the people of Romania and Bulgaria for joining the Schengen area with the lifting of maritime and air border controls.

It was a long time coming. It makes our Union stronger and our people safer.

Europe unites. 🇪🇺🇹🇩🇧🇬

