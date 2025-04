Europa și Asia Centrală au stabilit un nou parteneriat strategic. Von der Leyen: ”Partenerii de încredere sunt mai importanți ca niciodată”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat ferm la anunțul președintelui american Donald Trump privind impunerea unor tarife universale, care afectează inclusiv Uniunea Europeană și a făcut apel la unitatea europenilor care se simt “dezamăgiți de decizia celui mai vechi aliat al nostru”.

“Anunțul președintelui Trump privind tarife universale impuse întregii lumi, inclusiv Uniunii Europene, este o lovitură majoră pentru economia mondială”, a declarat von der Leyen, înainte de a se deplasa la Samarkand, în Uzbekistan, pentru primul summit UE – Asia Centrală.

The universal tariffs announced by the US are a major blow to businesses and consumers worldwide.

Europe is prepared to respond.

We’ll always protect our interests and values.

We’re also ready to engage.

And to go from confrontation to negotiation ↓ https://t.co/WbXqsN4ZX7

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 3, 2025