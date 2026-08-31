Europa trebuie să accepte costuri mai mari pe termen scurt pentru a-și reduce dependența de China în ceea ce privește tehnologiile de energie curată, subliniază comisarul european pentru climă

Europa trebuie să accepte costuri mai mari pe termen scurt pentru a-și reduce dependența de China în ceea ce privește tehnologiile de energie curată, a declarat pentru Euronews comisarul european pentru acțiuni climatice, Wopke Hoekstra, avertizând că amânarea luării de măsuri va face ca vulnerabilitatea strategică să fie mai greu de remediat și mai costisitoare.

UE ar fi trebuit să abordeze problema dependenței sale de China „acum cinci-zece ani” a afirmat Hoekstra, susținând că o așteptare mai îndelungată ar genera perturbări și costuri mai mari.

„Însă va fi mult mai ieftin și mult mai avantajos pentru noi să facem acest lucru acum, decât să fim indeciși și să mai așteptăm încă cinci-zece ani”, a declarat comisarul olandez.

Europa trebuie să implementeze rapid tehnologii solare, eoliene, baterii și alte tehnologii curate pentru a atinge neutralitatea climatică până în 2050. Hoekstra a avertizat însă că dependența puternică de producătorii chinezi în ceea ce privește vehiculele electrice, bateriile, panourile solare și stocarea energiei riscă să înlocuiască o dependență strategică cu alta — o situație care amintește de fosta dependență a Europei de Rusia pentru energie ieftină.

„Această situație va persista în anii următori, deoarece dependențele din multe domenii au devenit pur și simplu prea mari”, a afirmat el, descriind situația ca pe o vulnerabilitate „periculoasă și incomodă” atât pentru ambițiile climatice ale Europei, cât și pentru securitatea sa economică.

Companiile chineze domină deja segmente cheie ale lanțului de aprovizionare cu baterii din Europa. Acestea reprezintă peste 80 % din piața de stocare a energiei în baterii rezidențiale a blocului și aproape 88 % din importurile de baterii litiu-ion, potrivit Wood Mackenzie.

Dependența UE de China în ceea ce privește materialele critice este, de asemenea, profund înrădăcinată.

Problema a urcat pe agenda politică a UE, pe măsură ce expansiunea rapidă a energiei eoliene și solare depășește ritmul de dezvoltare a infrastructurii de stocare. Miniștrii energiei din UE au discutat recent despre dependența blocului de sistemele de stocare fabricate în China în cadrul unei reuniuni organizate sub președinția cipriotă a UE.

Relațiile comerciale în ansamblu se află, de asemenea, sub presiune. Deficitul comercial al UE față de China a atins un nivel record de 1 miliard de euro pe zi în 2025, determinând liderii europeni să solicite o reechilibrare a ceea ce ei descriu drept relații economice „nesustenabile”.

„Dialogul cu China rămâne necesar. Dar acesta trebuie să producă rezultate. Iar atunci când dialogul nu este suficient, trebuie să fim pregătiți să ne folosim pe deplin instrumentele de care dispunem”, a declarat președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, pe 27 august.

Tensiunile s-au intensificat pe măsură ce Bruxelles a luat măsuri pentru a proteja piața europeană, vizând companiile chineze în legătură cu probleme precum produsele ilegale, subvențiile de stat și investițiile străine. Beijingul a amenințat cu represalii.

Hoekstra a dat ca exemplu industria solară europeană, ca avertisment cu privire la ceea ce se poate întâmpla atunci când producția internă este învinsă de importurile chineze puternic subvenționate.

Însă comisarul a mers mai departe, exprimându-și îngrijorarea cu privire la presupusa interferență chineză și la riscurile de securitate care vizează infrastructura critică din Europa.

„În morile de vânt se instalează dispozitive de oprire de urgență. Spionajul se desfășoară la un nivel foarte ridicat pe teritoriul european. Furtul de proprietate intelectuală din cadrul celor mai avansate companii ale noastre are loc săptămânal, iar situația continuă la nesfârșit — acesta este un lucru pe care niciun guvern și nici UE nu îl pot permite pur și simplu”, a afirmat el.

Aceste declarații vin într-un moment în care Bruxelles-ul urmărește să înregistreze progrese concrete în relațiile sale economice cu Beijingul.

Se preconizează că discuțiile tehnice dintre UE și China vor avansa în luna octombrie, când comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, urmează să se deplaseze în China.