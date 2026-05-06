Europa trebuie să aloce până în 2030 cel puțin 5% din PIB pentru apărare, altfel „ar putea fi prea târziu”, avertizează ministrul polonez al apărării

Europa trebuie să aloce până în 2030 cel puțin 5% din PIB pentru apărare, altfel „ar putea fi prea târziu”, a avertizat ministrul polonez al apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, care a făcut totodată apel la statele membre NATO să își majoreze cheltuielile militare cât mai rapid posibil, relatează .

„Europa este capabilă să-și dezvolte potențialul economic la o scară inimaginabilă, dar trebuie să afirme clar: aceasta este prioritatea de astăzi. Aceasta este cea mai importantă sarcină a noastră în prezent. Nu are rost să așteptăm până în 2035 cu un procent de 5%. Obiectivul trebuie atins până în 2030, pentru că altfel ar putea fi prea târziu”, a declarat acesta în cadrul conferinței „Defence24 Days” de la Varșovia.

El a avertizat în mod special țările din sudul Europei că „amenințarea nu se referă doar la granița cu Federația Rusă sau cu Belarus – amenințarea este pretutindeni și în spațiul cibernetic”.

Kosiniak-Kamysz a afirmat că Europa trebuie să-și asume o mai mare responsabilitate pentru propria securitate, „nu pentru a înlocui trupele americane, deoarece rolul, capacitățile strategice și puterea de descurajare nucleară a acestora sunt de neînlocuit, ci pentru a menține trupele americane și a salva alianța transatlantică”.

În mod curios, el a făcut aluzie și la o posibilă creștere a efectivelor militare americane staționate în Polonia, față de cele 10.000 de soldați actuali.

„Indiferent de deciziile luate astăzi între Statele Unite și Germania, prezența trupelor americane și consolidarea acestei prezențe reprezintă obiectivul nostru strategic. Și suntem pregătiți pentru asta, să primim și mai mulți soldați americani. Ne pregătim pentru acest lucru de mult timp, nu doar de astăzi”, a spus Kosiniak-Kamysz.

El a afirmat că Polonia își propune să aibă cea mai mare armată din Europa, cu un efectiv de 500.000 de soldați până în 2030, dintre care 200.000 de soldați profesioniști.

Statele Unite vor retrage aproximativ 5.000 de militari din Germania în următoarele șase până la 12 luni, a anunțat vineri Pentagonul, punând în aplicare amenințarea președintelui Donald Trump, în contextul tensiunilor cu liderul german Friedrich Merz pe tema războiului SUA cu Iranul.

Trump amenințase anterior că va retrage o parte dintre trupele din aliatul NATO, după ce cancelarul Friedrich Merz a declarat că Statele Unite sunt „umilite” de conducerea iraniană și a criticat lipsa unei strategii a Washingtonului în conflict.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a transmis într-un comunicat că „decizia urmează unei analize aprofundate a poziționării forțelor Departamentului în Europa și reflectă cerințele teatrului de operațiuni și condițiile din teren”.