Europa trebuie să depună eforturi pentru a valorifica potențialul neexploatat al pieței unice, subliniază președinta BCE: Lumea nu stă în loc pentru noi
Europa trebuie să depună eforturi pentru a valorifica potențialul neexploatat al pieței sale interne, a declarat președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, menționând că a transmis același mesaj și în 2019, înainte de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și înainte de al doilea mandat tumultuos al președintelui american Donald Trump, informează Politico Europe.
În cadrul discursului susținut la Congresul bancar european anual de la Frankfurt, Lagarde a afirmat că BCE estimează că barierele interne de pe piețele de servicii și bunuri sunt echivalente cu tarife de aproximativ 100 % și, respectiv, 65 %.
„Lumea din jurul nostru nu stă pe loc. În ultimii ani, mediul global s-a transformat într-un mod pe care niciunul dintre noi nu și l-ar fi putut imagina. Am asistat la destrămarea ordinii mondiale postbelice, la ascensiunea unor noi puteri – și a unor vechi puteri –, la schimbări rapide în domeniul tehnologiei și la perspective incerte pentru comerțul și finanțele mondiale. Incertitudinea abundă, iar înțelepciunea convențională este pusă la încercare în politică, diplomație și economie. Și, inevitabil, acest lucru impune Europei să își reconsidere locul în lume și să își redefinească ambițiile. Acest fragment poate părea similar cu multe discursuri pe care le-ați auzit în acest an. Însă, de fapt, este extras din primul discurs pe care l-am ținut în calitate de președinte al BCE, chiar la această conferință, în noiembrie 2019. În acel discurs, am îndemnat Europa să recunoască faptul că vechiul său model de creștere economică, bazat pe exporturi, era pus la încercare. Și am solicitat o schimbare: să ne concentrăm în schimb pe dezvoltarea economiei interne ca sursă de reziliență într-o lume incertă. Nu am vrut să pledez pentru protecționism sau politici introvertite. Era vorba despre realism: recunoașterea lumii așa cum este. Și era vorba despre recunoașterea faptului că soluția era deja în fața noastră: potențialul neexploatat al pieței noastre interne”, a declarat Lagarde într-un discurs intitulat „De la reziliență la a putere: descătușarea pieței interne a Europei”.
Aceasta a semnalat că „Europa a devenit mai vulnerabilă, inclusiv din cauza dependenței noastre de țări terțe în ceea ce privește securitatea și aprovizionarea cu materii prime esențiale”.
„Șocurile globale s-au intensificat, odată cu creșterea tarifelor vamale americane, invazia Rusiei în Ucraina și concurența tot mai acerbă din partea Chinei. În același timp, piața noastră internă a stagnat, în special în domeniile care vor determina creșterea economică viitoare, precum tehnologia digitală și inteligența artificială, precum și în domeniile care o vor finanța, cum ar fi piețele de capital. Și totuși – după cum spunea Galileo – „ea se mișcă”. Europa continuă să dea dovadă de reziliență, dezvăluind surse de putere care ar putea crește dacă le-am permite acest lucru. Așadar, întrebarea pe care aș dori să o adresez astăzi este: cum trecem de la a fi rezilienți, dar vulnerabili, la a fi cu adevărat puternici? Și ce este necesar pentru a face acest lucru?”, a întrebat președinta Băncii Centrale Europene.
Deși a recunoscut că barierele nu pot fi eliminate în totalitate, ea a subliniat trei pași cheie pentru stimularea potențialului.
Aceștia includ o revizuire a guvernanței UE pentru ca blocul să treacă la votul cu majoritate calificată, astfel încât legislația să nu mai fie blocată de veto-urile individuale.
UE ar trebui, de asemenea, să introducă un regim paneuropean pentru dreptul societăților comerciale, așa-numitul regim 28.
În cele din urmă, ar trebui să reînvie principiul recunoașterii reciproce pentru a permite circulația liberă a bunurilor și serviciilor în cadrul pieței unice.
Lagarde a felicitat liderii politici pentru creșterea cheltuielilor guvernamentale în domeniul apărării și infrastructurii și pentru faptul că au învățat din experiența crizelor din trecut.
„Pachetele fiscale implementate în prezent pentru apărare și infrastructură – în special aici, în Germania – vin la momentul potrivit pentru Europa și vor avea un efect măsurabil asupra creșterii economice”, a afirmat ea.
Proiectul pentru lansarea euro digital până în 2029 provoacă tensiuni între Banca Centrală Europeană, bănci și europarlamentari
Planul Băncii Centrale Europene (BCE) de a lansa un euro digital până în 2029 se confruntă cu opoziția puternică a industriei bancare europene și a unor europarlamentari, potrivit unui articol publicat de Financial Times și citat de Agerpres.
Înaintea unei audieri-cheie în Parlamentul European, 14 mari bănci europene – printre care Deutsche Bank, BNP Paribas și ING – au avertizat că proiectul ar putea submina sistemele de plăți din sectorul privat. Aceste instituții financiare, reunite în cadrul Inițiativei Europene de Plăți (EPI), dezvoltă propriul portofel digital, Wero, menit să ofere clienților o alternativă europeană la giganții americani Visa și Mastercard.
„Actuala configurare a euro digital pe segmentul de retail abordează în mare măsură aceleași metode utilizate de companiile private, fără a oferi o valoare adăugată clară pentru consumatori”, au transmis băncile într-o declarație comună.
EPI a fost creată tocmai pentru a reduce dependența Europei de sistemele americane de plăți, însă lansarea monedei digitale europene este percepută de sectorul bancar ca o posibilă concurență directă.
În paralel, europarlamentarul spaniol Fernando Navarrete, desemnat de Parlamentul European să evalueze proiectul, susține o versiune limitată a euro digital, care să fie folosit doar în locul numerarului pentru plăți offline, nu ca mijloc universal de plată în timp real, așa cum propune BCE.
În raportul său, Navarrete avertizează că funcționalitățile online ale euro digital ar putea crea „ecosisteme paralele de plăți care împiedică extinderea soluțiilor private pe plan european”.
Potrivit oficialilor BCE, proiectul, analizat din 2020, are rolul de a proteja autonomia financiară a Europei într-un context geopolitic marcat de tensiuni și de creșterea influenței monedelor digitale americane, inclusiv a stablecoins, promovate de președintele SUA, Donald Trump.
Într-o declarație din septembrie, Piero Cipollone, membru al consiliului executiv al BCE, a explicat că lansarea unui euro digital este necesară pentru a proteja „libertatea, autonomia și securitatea noastră”, în condițiile în care pondera plăților în numerar în magazine a scăzut de la 72% în 2019 la 52% în 2024.
Săptămâna trecută, Consiliul guvernatorilor BCE a aprobat oficial etapele pentru introducerea euro digital, cu un program pilot în 2027 și lansarea completă prevăzută pentru 2029. Comisia Europeană a prezentat cadrul legislativ aferent încă din 2023.
Deși miniștrii de Finanțe din zona euro au salutat progresele și au cerut accelerarea procesului legislativ, opoziția din partea băncilor și a unor deputați europeni persistă.
Un studiu realizat de PwC la solicitarea industriei bancare estimează că lansarea euro digital ar putea costa până la 30 miliarde de euro sectorul financiar european. BCE a respins această cifră, susținând că valoarea reală a costurilor nu depășește șase miliarde de euro.
Aderarea Bulgariei la zona euro va aduce țării atât prosperitate, cât și securitate, subliniază președinta BCE
Aderarea Bulgariei la zona euro va aduce țării atât prosperitate, cât și securitate, a afirmat președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, într-un interviu acordat postului de televiziune Nova TV, informează Agerpres.
Christine Lagarde se află pentru prima dată la Sofia, în vederea participării la conferința „În pragul zonei euro”, organizată de Banca Națională a Bulgariei.
Referindu-se la propria tranziție a Franței către euro, în urmă cu 23 de ani, Lagarde a amintit că opinia publică avea două mari temeri: că noul sistem nu va funcționa și că prețurile vor crește.
„Toți erau îngrijorați că prețurile vor crește în mod incorect când a fost înlocuit francul, și da, unele sectoare mici au încercat să profite. Dar a fost un efect limitat. Dacă Guvernul se asigură că prețurile sunt afișate atât în leva cât și în euro și regulile de conversie sunt urmate strict, atunci nu există motive să crească inflația pe termen lung”, a explicat șefa BCE.
Lagarde a subliniat că Bulgaria este pregătită pentru euro, chiar dacă nu există încă consensul deplin al opiniei publice.
„Datorită funcțiilor mele, la Fondul Monetar Internațional, Banca Centrală Europeană, ministrul de Finanțe în Franța, am văzut multe state care s-au alăturat zonei euro. La început sunt întotdeauna dubii, dar într-un an crește sprijinul, odată ce oamenii văd beneficiile”, a afirmat președintele BCE.
Întrebată dacă Franța a devenit mai săracă după ce a trecut la euro, Lagarde a respins cu fermitate acest concept.
„Nu, deloc. Unele prețuri au crescut, cum ar fi la cafenele și la coafor, dar per ansamblu țara a devenit mai puternică din punct de vedere economic”, a spus ea.
Președinta BCE a atras atenția asupra câștigurilor Bulgariei de pe urma intrării în zona euro: prosperitate și securitate, deoarece va fi eliminat riscul valutar în comerț, iar exporturile către Europa devin mai competitive.
„Companiile vor factura și vor fi plătite în aceeași monedă, fără curs de schimb, fără instrumente de acoperire contra riscurilor. De asemenea, turiștii vor avea o încredere mai mare pentru a călători în Bulgaria știind că se utilizează euro. Pe partea de securitate, aderarea la uniunea monetară face ca țara să facă parte dintr-un cadru stabil cu reguli comune. Nu există haos, toți urmează aceleași principii, care creează disciplină și încredere, ceea ce recunosc și agențiile de evaluare financiară”, a declarat Lagarde.
Bulgaria va deveni la 1 ianuarie 2026 cel de-al 21 stat membre al zonei euro, urmând să introducă moneda unică la începutul anului viitor după ce Consiliul Uniunii Europene a adoptat în iulie ultimele trei acte juridice necesare în acest sens.
Conversia se face la o rată fixă de schimb de 1,95583 leva pentru un euro, au anunțat autoritățile de la Sofia. Conform cerințelor, ambele monede trebuie prezentate egal, clar și precis pe toate etichetele de preț.
Economia mondială „nu a resimțit încă efectele negative” ale tarifelor americane, afirmă președinta BCE: „Este o chestiune de timp”
Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat duminică că economia mondială „nu a resimțit încă efectele negative” ale tarifelor impuse de președintele american Donald Trump, relatează Politico Europe.
Vorbind la emisiunea „Face the Nation” difuzată de CBS, Christine Lagarde a spus că, la un moment dat, exportatorii și importatorii nu vor mai accepta marjele de profit reduse cauzate de tarife și vor decide să majoreze prețurile.
„Aceste două treimi, suportate în principal de două părți — exportatorul și importatorul — provin din comprimarea marjelor lor de profit. Cât timp vor mai suporta această presiune asupra marjei — rămâne de văzut. Iar atunci când nu o vor mai face, pentru că devine prea strânsă, costul se va transfera asupra consumatorului. Așadar, este doar o chestiune de timp”, a spus ea.
Citiți și Președinta BCE: Economia europeană a avut o evoluție mai bună decât se estima, în contextul taxelor vamale americane
Lagarde a preciat că tarifele reprezintă unul dintre cei doi factori care au făcut ca economia mondială să fie „în transformare”, celălalt fiind progresele tehnologice.
„Transformarea”, a spus ea, „cred că a fost cauzată de două lucruri. Unul dintre ele este tarifele, care au schimbat harta comerțului mondial, au reconstituit noi alianțe și au reformat modul în care facem comerț între noi. Cred că a doua transformare majoră este impactul inteligenței artificiale asupra tuturor activităților noastre, de la gestionarea datelor până la întâlniri și tot ce se află între acestea.”
Lagarde conduce Banca Centrală Europeană din 2019. Anterior, a făcut parte din guvernul Franței, inclusiv în calitate de ministru pentru comerțul extern, și a fost director general al Fondului Monetar Internațional.
Moldova Security Forum: România și-a arătat susținerea pentru securitatea Republicii Moldova și accelerarea integrării europene
UE lansează dialogul privind comerțul și investițiile cu blocul Trans-Pacific
UE dezvoltă cooperarea cu Africa de Sud prin inițiative care îi vor asigura consolidarea accesului la materii prime critice
Luxemburg introduce de la 1 ianuarie o taxă de 2 euro pe coletele mici provenite din afara UE, inclusiv cele comandate de pe platformele chineze Shein și Temu
Europol atrage atenția: Rețelele criminale „folosesc copiii ca arme” pentru a comite crime, recrutându-i prin jocuri video multiplayer și smartphone-uri. Adesea, părinții nu au nicio idee despre ce se întâmplă
„Digital Cooperation: AI and Cybersecurity”. Directorul general al ICI București: Cooperarea digitală este unul dintre pilonii esențiali ai securității și progresului tehnologic în era actuală
DOCUMENT Planul lui Trump include garanții de securitate pentru Ucraina de tipul “articolului 5 al NATO”: Un atac armat semnificativ al Rusiei asupra Ucrainei va fi tratat ca atac la securitatea transatlantică
DOCUMENT Planul de pace în 28 de puncte propus de Trump: Redesenarea Ucrainei, concesii majore pentru Rusia, garanții fără precedent pentru Ucraina, excluderea aderării la NATO, avioane europene de luptă în Polonia și revenirea Rusiei în G8
Zelenski, pregătit să lucreze “onest” la planul de pace cu Rusia susținut de SUA, în timp ce europenii afirmă că “pacea nu poate fi o capitulare”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
UNESCO Global Network of Learning Cities in Romania Conference: For two days, the city of Cugir was the epicenter of promoting lifelong learning and sustainable development
Conferința Rețelei globale UNESCO a Orașelor care Învață din România: Timp de două zile, orașul Cugir a fost epicentrul promovării educației pe tot parcursul vieții și dezvoltării durabile
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
Șefa diplomației UE: Folosirea activelor rusești înghețate este cea mai clară soluție pentru finanțarea Ucrainei
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
EXCLUSIVE | NATO Secretary General: America is completely invested in NATO and Romania. The Eastern Sentry starts in the Black Sea because it’s of vital strategic importance to NATO
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
