Europa trebuie să depună eforturi pentru a valorifica potențialul neexploatat al pieței unice, subliniază președinta BCE: Lumea nu stă în loc pentru noi

Europa trebuie să depună eforturi pentru a valorifica potențialul neexploatat al pieței sale interne, a declarat președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, menționând că a transmis același mesaj și în 2019, înainte de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și înainte de al doilea mandat tumultuos al președintelui american Donald Trump, informează Politico Europe.

În cadrul discursului susținut la Congresul bancar european anual de la Frankfurt, Lagarde a afirmat că BCE estimează că barierele interne de pe piețele de servicii și bunuri sunt echivalente cu tarife de aproximativ 100 % și, respectiv, 65 %.

„Lumea din jurul nostru nu stă pe loc. În ultimii ani, mediul global s-a transformat într-un mod pe care niciunul dintre noi nu și l-ar fi putut imagina. Am asistat la destrămarea ordinii mondiale postbelice, la ascensiunea unor noi puteri – și a unor vechi puteri –, la schimbări rapide în domeniul tehnologiei și la perspective incerte pentru comerțul și finanțele mondiale. Incertitudinea abundă, iar înțelepciunea convențională este pusă la încercare în politică, diplomație și economie. Și, inevitabil, acest lucru impune Europei să își reconsidere locul în lume și să își redefinească ambițiile. Acest fragment poate părea similar cu multe discursuri pe care le-ați auzit în acest an. Însă, de fapt, este extras din primul discurs pe care l-am ținut în calitate de președinte al BCE, chiar la această conferință, în noiembrie 2019. În acel discurs, am îndemnat Europa să recunoască faptul că vechiul său model de creștere economică, bazat pe exporturi, era pus la încercare. Și am solicitat o schimbare: să ne concentrăm în schimb pe dezvoltarea economiei interne ca sursă de reziliență într-o lume incertă. Nu am vrut să pledez pentru protecționism sau politici introvertite. Era vorba despre realism: recunoașterea lumii așa cum este. Și era vorba despre recunoașterea faptului că soluția era deja în fața noastră: potențialul neexploatat al pieței noastre interne”, a declarat Lagarde într-un discurs intitulat „De la reziliență la a putere: descătușarea pieței interne a Europei”.

Aceasta a semnalat că „Europa a devenit mai vulnerabilă, inclusiv din cauza dependenței noastre de țări terțe în ceea ce privește securitatea și aprovizionarea cu materii prime esențiale”.

„Șocurile globale s-au intensificat, odată cu creșterea tarifelor vamale americane, invazia Rusiei în Ucraina și concurența tot mai acerbă din partea Chinei. În același timp, piața noastră internă a stagnat, în special în domeniile care vor determina creșterea economică viitoare, precum tehnologia digitală și inteligența artificială, precum și în domeniile care o vor finanța, cum ar fi piețele de capital. Și totuși – după cum spunea Galileo – „ea se mișcă”. Europa continuă să dea dovadă de reziliență, dezvăluind surse de putere care ar putea crește dacă le-am permite acest lucru. Așadar, întrebarea pe care aș dori să o adresez astăzi este: cum trecem de la a fi rezilienți, dar vulnerabili, la a fi cu adevărat puternici? Și ce este necesar pentru a face acest lucru?”, a întrebat președinta Băncii Centrale Europene.

Deși a recunoscut că barierele nu pot fi eliminate în totalitate, ea a subliniat trei pași cheie pentru stimularea potențialului.

Aceștia includ o revizuire a guvernanței UE pentru ca blocul să treacă la votul cu majoritate calificată, astfel încât legislația să nu mai fie blocată de veto-urile individuale.

UE ar trebui, de asemenea, să introducă un regim paneuropean pentru dreptul societăților comerciale, așa-numitul regim 28.

În cele din urmă, ar trebui să reînvie principiul recunoașterii reciproce pentru a permite circulația liberă a bunurilor și serviciilor în cadrul pieței unice.

Lagarde a felicitat liderii politici pentru creșterea cheltuielilor guvernamentale în domeniul apărării și infrastructurii și pentru faptul că au învățat din experiența crizelor din trecut.

„Pachetele fiscale implementate în prezent pentru apărare și infrastructură – în special aici, în Germania – vin la momentul potrivit pentru Europa și vor avea un efect măsurabil asupra creșterii economice”, a afirmat ea.