Europa trebuie să facă schimbări majore pentru a concura cu SUA, avertizează șeful Agenției Spațiale Europene: Dacă nu facem acest lucru, vom rămâne mereu în urmă 

Europa dispune de resurse spațiale solide, dar este subfinanțată, prea lentă și prea fragmentată în comparație cu Statele Unite, a avertizat joi Josef Aschbacher, directorul Agenției Spațiale Europene.

„Dacă nu facem schimbări majore, nu vom reuși niciodată să recuperăm decalajul. Vom rămâne mereu în urmă, iar acest lucru reprezintă, desigur, un risc major”, a declarat el pentru rubrica Speakeasy a Politico, în cadrul forumului GLOBSEC de la Praga.

Pe măsură ce companiile americane, în special SpaceX a lui Elon Musk, continuă să domine piața în domeniul tehnologiilor, inclusiv rachete, sateliți și inteligență artificială, spațiul a devenit un câmp de luptă strategic pentru alimentarea comunicațiilor și a infrastructurii critice.

Războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei a scos la iveală aceste dependențe.

SpaceX — a cărei poziție dominantă pe orbita terestră joasă, prin intermediul unor sisteme precum Starlink, a stârnit îngrijorări cu privire la conectivitatea în timp de război pentru țările care depind de aceasta, precum Ucraina — ar trebui să constituie „un semnal de alarmă care să ne determine să ne gândim cu adevărat la ceea ce are nevoie Europa pentru propria sa autonomie”, a afirmat el.

Aschbacher s-a referit la Europa ca la o „frumoasă adormită” cu „capacități excelente”, citând Galileo și Copernicus — programele UE de navigație prin satelit și de observare a Pământului — ca exemple de succes, dar a afirmat că Europa are nevoie de mai multe fonduri, de un proces decizional mai rapid și de „defragmentare”.

El a subliniat că Statele Unite asigură 60% din finanțarea globală a spațiului public, Europa rămânând în urmă cu doar 10%. „Aș ruga factorii de decizie să ne dubleze investițiile, cel puțin, dacă nu chiar să le tripleze”, a spus el.

„Nu există altă alternativă. Trebuie să facem asta. Pentru mine, acesta nu este un plan B”, a declarat Aschbacher.