Europa trebuie să învețe din revoluția tehnologică a Ucrainei în domeniul apărării, spune ministrul german de externe

Pe măsură ce Washingtonul ia măsuri pentru a-și reduce prezența militară în Europa, continentul trebuie să se îndrepte spre Ucraina și să învețe din revoluția tehnologică din domeniul apărării pe care aceasta o traversează, a declarat luni ministrul german de externe, Johann Wadephul, relatează Politico Europe.

„Trebuie să privim acest lucru ca pe un apel reînnoit de a ne dezvolta și de a ne mobiliza propriile capacități disponibile mult mai rapid; pur și simplu nu există altă cale”, a declarat Wadephul la Atena, unde s-a deplasat pentru a participa la discuții privind cooperarea militară cu omologii săi greci.

„Exemplul Ucrainei arată că capacitățile militare pot fi dezvoltate și puse la dispoziție mult mai rapid decât am făcut-o în Europa în ultimele decenii”, a subliniat el.

Wadephul nu este singurul care solicită investiții suplimentare în tipul de drone de ultimă generație dezvoltate de Ucraina. În cadrul unui exercițiu militar de amploare desfășurat săptămâna trecută în regiunea Champagne, președintele francez Emmanuel Macron a subliniat, la rândul său, importanța tehnologiei dronelor pentru apărarea națională.

Dronele — care, după cum a demonstrat Ucraina, pot fi fabricate rapid și pot da rezultate bune în fața unor tehnologii mai scumpe — sunt deosebit de relevante în contextul în care Europa încearcă să-și consolideze rapid apărarea împotriva Rusiei, pe fondul retragerii Statelor Unite.

Pentagonul a anunțat săptămâna trecută că va retrage 5.000 de soldați americani din Germania în cursul anului viitor. Vestea a venit pe fondul unei confruntări tot mai intense între președintele american Donald Trump și cancelarul german Friedrich Merz, care a afirmat că Washingtonul nu are o strategie clară pentru a pune capăt războiului din Iran și că este „umilit” de Teheran.

Trump a amenințat, de asemenea, că va retrage trupele americane din Spania și Italia, ale căror conducători au criticat, la rândul lor, războiul împotriva Iranului. În plus, președintele american se gândește de mult timp să se retragă din NATO.

Luni, Wadephul a încercat să minimalizeze spectrul unei retrageri pe scară largă a trupelor americane din Europa și și-a exprimat încrederea în capacitatea de descurajare convențională a Alianței în Europa.

„Sunt ferm convins că Statele Unite recunosc valoarea și importanța NATO, inclusiv pentru propria lor securitate”, a spus el, adăugând că are încredere că capacitatea de descurajare convențională a alianței nu va fi afectată de aceste schimbări. Trump a făcut numeroase declarații publice în care a criticat NATO.

Wadephul a adăugat că Berlinul încă încerca să afle ce decizii luase Washingtonul și ce marjă de manevră avea țara sa pentru a influența aceste măsuri.

Ministrul german de externe a îndemnat, de asemenea, Iranul să negocieze și să pună capăt războiului, afirmând că Teheranul are responsabilitatea de a demonstra că a renunțat la încercările de a construi o armă nucleară. El a adăugat că țara respectivă nu are „niciun motiv” să blocheze Strâmtoarea Ormuz.

În urma întâlnirii cu omologul său german, ministrul grec al Afacerilor Externe, Giorgos Gerapetritis, a declarat că Atena și Berlinul sunt dispuse să participe la inițiativele internaționale menite să redeschidă această rută comercială esențială. El a afirmat că cele două țări ar fi dispuse să joace un rol de „prezență defensivă și de sprijin” în viitor, „odată ce situația se va stabiliza”.