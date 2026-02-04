Europa trebuie să mențină controlul asupra tehnologiilor cheie care impulsionează economiile noastre, subliniază comisarul european pentru servicii financiare

Europa trebuie să mențină controlul asupra tehnologiilor cheie care stau la baza economiilor regiunii, a declarat marți comisarul pentru servicii financiare al Uniunii Europene, accentuând cererile tot mai numeroase ca blocul să fie mai puțin dependent de giganții tehnologici din SUA, informează Reuters.

Europa se concentrează din ce în ce mai mult pe „suveranitatea digitală” – ideea că dependența de companiile dintr-o Americă tot mai izolaționistă reprezintă o amenințare pentru economia și securitatea Europei.

„Europa trebuie să păstreze controlul asupra tehnologiilor cheie care stau la bază și impulsionează economiile noastre”, a declarat comisarul european Maria Luís Albuquerque în cadrul unei conferințe privind reglementarea tehnologiilor financiare, organizată la Bruxelles.

Un înalt funcționar al băncii centrale din Țările de Jos a declarat, de asemenea, în cadrul aceluiași eveniment, că Europa ar trebui să fie mai puțin dependentă de firmele de tehnologie cu sediul în afara regiunii.

Banca Centrală Europeană a declarat în noiembrie că tensiunile geopolitice și perturbările tehnologice se numără printre riscurile cu care se confruntă sectorul bancar european.

Autoritățile de reglementare din UE au desemnat 19 companii de tehnologie, printre care Amazon Web Services, Google Cloud și Microsoft ca furnizori terți critici de servicii de calcul pentru industria financiară a blocului.

Mesajele de independență europeană s-au întețit în ultima perioadă.

Zilele trecute, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Stephane Sejourne, responsabil pentru prosperitate și strategie industrială, a pledat pentru o „preferință europeană” pentru a stimula competitivitatea blocului european și pentru a contracara concurența tot mai intensă din partea Chinei și a Statelor Unite.

Propunerea, care ar favoriza produsele care conțin componente „made in Europe” în achizițiile publice, a fost discutată timp de luni de zile în cadrul Comisiei și între statele membre. Cu toate acestea, ea a scos la iveală diviziuni tot mai mari în cadrul blocului, unele țări avertizând că ar avantaja în mod disproporționat cele mai mari economii ale UE.

Inițiativa „Made in Europe” va ocupa un loc important în cadrul reuniunii liderilor UE de săptămâna viitoare privind stimularea competitivității, unde se preconizează că divergențele vor ieși în prim-plan.

Într-un editorial semnat de 1 141 de lideri din mediul de afaceri, Séjourné a prezentat competitivitatea ca fiind esențială pentru strategia geopolitică a Europei, argumentând că este necesară o prioritate europeană pentru a susține industria în fața rivalilor globali.

„Trebuie să stabilim, odată pentru totdeauna, o prioritate europeană autentică în sectoarele noastre cele mai strategice. Aceasta se bazează pe un principiu foarte simplu: ori de câte ori se utilizează fonduri publice europene, acestea trebuie să contribuie la producția europeană și la crearea de locuri de muncă de calitate”, a menționat el.

Séjourné a afirmat că alte puteri economice majore aplică deja măsuri de favorizare a producției naționale pentru a proteja activele strategice. Conform propunerii sale, companiile care beneficiază de achiziții publice, ajutoare de stat sau alte forme de sprijin financiar ar fi obligate să producă o parte substanțială din producția lor în cadrul UE. Aceeași logică, a afirmat el, ar trebui să se aplice și investițiilor străine directe.

Se preconizează că dezbaterea va genera schimburi tensionate în cadrul reuniunii liderilor UE din 12 februarie de la Alden Biesen, Belgia, convocată de președintele Consiliului European, António Costa, pentru a contura strategia de competitivitate a UE.

Germania și Italia susțin eforturile Comisiei de simplificare generală a reglementărilor, în timp ce Franța și aliații săi fac presiuni pentru împrumuturi comune și investiții sporite pe piața unică. Franța susține de ani de zile agenda „Made in Europe”, la fel ca Germania și președinta Comisiei, Ursula von der Leyen.

Însă statele membre mai mici rămân reticente, argumentând că piața unică trebuie să rămână deschisă și avertizând că o preferință europeană ar putea sufoca inovarea și favoriza în principal economiile mai mari.