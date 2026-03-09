Europa trebuie să răspundă mai puternic, mai rapid și mai inteligent în fața criminalității organizate, subliniază ministrul de Interne la Forumul Salzburg 

Europa trebuie să răspundă mai puternic, mai rapid și mai inteligent în fața criminalității organizate, a fost mesajul ferm transmis de ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, în prima zi a Forumului Salzburg.

El a semnalat că „rețelele criminale nu mai operează doar local sau regional”, ci „funcționează tot mai mult ca o adevărată industrie globală, conectând grupări din diferite țări și continente și folosind tehnologia pentru a deveni mai sofisticate, mai mobile și mai greu de combătut.”

„Pentru a apăra mai bine securitatea cetățenilor, trebuie să întărim atât polițiile naționale, cât și agențiile europene, precum Europol, CEPOL și eu-LISA. Avem nevoie de instituții mai puternice, mai bine conectate, mai bine finanțate și mai bine pregătite pentru noile amenințări”, a mai spus Cătălin Predoiu.

Ministrul de Interne a mai arătat că este nevoie de un management mai bun al agențiilor europene, de resurse adecvate, de tehnologizare și de o cooperare mai eficientă între statele membre și instituțiile europene.

Cătălin Predoiu a amintit că Forumul Salzburg reprezintă o platformă importantă pentru România, sprijinind-o în parcursul către Schengen.

„Rămâne un cadru valoros de dialog și cooperare pentru întărirea securității frontierelor și a teritoriilor naționale în fața migrației ilegale, a traficului de droguri, a traficului de arme și a traficului de persoane. România vine la masa europeană cu soluții serioase, pragmatice și credibile. Siguranța publică și securitatea internă trebuie apărate cu instrumente moderne, cooperare reală și instituții care țin pasul cu schimbările rapide din teren”, a conchis ministrul de Interne.