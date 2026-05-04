Europa va reuși să compenseze dezangajarea parțială a SUA față de securitatea continentului, apreciază Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a declarat luni, la Erevan, că Europa are capacitatea de a compensa o eventuală reducere a implicării Statelor Unite în securitatea continentului, subliniind că procesul este deja în curs.

Șeful statului a explicat, la finalul summitului Comunității Politice Europene, că repoziționarea strategică a SUA nu este o evoluție neașteptată, ci face parte dintr-o tendință mai veche.

„Încă din primul mandat al Președintelui Trump, strategia de apărare a Statelor Unite a spus că se va concentra pe Indo-Pacific mai mult decât pe Europa și că o să existe pași graduali în direcția asta. Acesta este unul dintre pași”, a arătat acesta.

În acest context, liderul român a evidențiat reacția Europei, care începe să reducă dependența de securitatea asigurată de partenerul american.

„Ce este îmbucurător este că Europa a înțeles mesajul ăsta, a început să compenseze deficitul de securitate pe care îl furnizau Statele Unite și suntem într-un proces, care cuprinde SAFE și alte instrumente, de a recupera”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a admis că actualul context este marcat de tensiuni și incertitudini, dar a transmis un mesaj de încredere privind capacitatea Europei de a-și consolida autonomia strategică.

„Deci, bineînțeles că trăim momente complicate. Sunt tensiuni, emoții, impulsuri, dar, în linii mari, eu sunt foarte optimist că Europa, pe măsură ce Statele Unite se vor dezangaja parțial din Europa, Europa singură va reuși să compenseze”, a subliniat acesta.

În același timp, șeful statului a dat asigurări că nu există riscuri imediate pentru securitatea continentului.

„În orice caz, niciun fel de pericol pentru viitorul imediat, de 1-2-3 ani de acum”, a conchis președintele.