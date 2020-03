Europarlamentarul Corina Crețu: Acum este un bun prilej ca România să negocieze cu Comisia Europeană o rată de cofinanțare mai mică pentru cele trei spitale regionale

Europarlamentarul Corina Crețu (Pro România, S&D) susține că România ar trebui să folosească oportunitatea anunțată de Comisia Europeană zilele trecute, potrivit căreia cheltuielile privind combaterea Coronavirus vor fi excluse din calculul deficitului bugetar al țărilor afectate.

”Este un bun prilej pentru autoritățile române să negocieze acum cu experții Comisiei Europene o rată de cofinanțare mai mică din partea României pentru cele trei spitale regionale, ceea ce ar reduce povara asupra bugetului național”, scrie eurodeputatul într-o postare pe Facebook.

Spitalul Regional din Cluj ar urma să aibă 849 de paturi, cel din Iași 850 de paturi, iar cel din Craiova 807 paturi, subliniază Corina Crețu, fost comisar european pentru politică regională.

”Iată cât de utile ar fi fost acum pentru România aceste spitale. Cât de mult ar fi ridicat presiunea de pe sistemul medical, care se confruntă cu o situație fără precedent, având în vedere viteza de răspândire a acestui virus”, mai notează europarlamentarul român.

Postarea integrală a Corinei Crețu pe Facebook:

”Pledoarie pentru regândirea priorităților României

Ani de zile am vorbit despre utilitatea și urgența Spitalelor Regionale. Am încercat, prin toate mijloacele care mi-au stat la îndemână în calitate de Comisar European pentru Politică Regională, să accelerez construcția acestor spitale.

Deși am fost atacată politic, am deschis și redeschis, de fiecare dată din proprie inițiativă, comunicarea pe această temă cu Guvernul României; sau, mai bine spus, cu Guvernele României – pentru că după încheierea mandatului de premier al lui Victor Ponta, am lucrat în calitate de Comisar European cu nu mai puțin de patru (!) Prim-Miniștri ai României și cinci (!) Miniștri ai Sănătății, asta în decursul a doar cinci ani.

În ciuda răspunsurilor ostile pe care le-am primit, am considerat că cetățenii sunt cei care vor avea în final de câștigat, am considerat așadar că eforturile mele merită.

De fiecare dată am spus că dacă nu ne mobilizăm, riscăm chiar să pierdem finanțarea, iar banii au fost parcați încă de pe timpul mandatului meu de la Comisia Europeană. Cu fiecare zi scursă, românii au ratat șansa de a beneficia de îngrijiri medicale de cea mai bună calitate. Spitalele Regionale au fost gândite ca spitale de urgență de nivel înalt, oferind servicii de îngrijire a sănătății de înaltă complexitate, cu servicii integrate de ambulatoriu, inclusiv tehnologii avansate de diagnostic și tratament, putând face față unui număr mare de persoane.

Trebuie depuse urgent proiectele la Comisie și începute lucrările de construcție, folosind oportunitatea anunțată de Comisia Europeana zilele trecute, potrivit căreia cheltuielile privind combaterea Coronavirus vor fi excluse din calculul deficitului bugetar al țărilor afectate. Este un bun prilej pentru autoritățile române să negocieze acum cu experții Comisiei Europene o rată de cofinanțare mai mică din partea României pentru cele trei spitale regionale, ceea ce ar reduce povara asupra bugetului național.

Pentru readucere aminte: Spitalul Regional din Cluj ar urma să aibă 849 de paturi, cel din Iași 850 de paturi, iar cel din Craiova 807 paturi. Inițial era vorba de construcția a opt spitale regionale, apoi, între timp, s-a ajuns la doar trei. În ciuda acestei reduceri a numărului de spitale (deci și a numărului de persoane care ar fi putut fi tratate), important era să se facă. Acum, nu știm exact când vor fi finalizate.

Iată cât de utile ar fi fost acum pentru România aceste spitale. Cât de mult ar fi ridicat presiunea de pe sistemul medical, care se confruntă cu o situație fără precedent, având în vedere viteza de răspândire a acestui virus.

România a fost, din nou, nepregătită. Iar asta de ce? Pentru o mână de orgolii politice care au considerat că Spitalele Regionale nu sunt o idee bună pentru că mi-ar fi putut aduce mie capital de imagine. Iată că, din păcate, în astfel de situații, e vorba despre mult mai mult decât simple jocuri politice…

Ideea acestui mesaj nu e neapărat aceea a unui reproș – care chiar nu ar avea sens într-o astfel de situație, cu atât mai mult cu cât aceste spitale nu pot fi construite de pe o zi pe alta.

Dar e vital să înțelegem, cu ocazia acestei drame, cât de important e să ne axăm asupra adevăratelor priorități ale României. Dacă aveam o infrastructură medicală bine pusă la punct, dacă aveam o cercetare bine finanțată, dacă realmente foloseam toate oportunitățile, cred că eram, acum, mult mai bine protejați.

Iar aceste lucruri nu se fac pripit, peste noapte, ci e nevoie de timp, cu atât mai mult cu cât – vedem foarte clar – situațiile excepționale, situațiile de criză, vin pe nepusă masă. Sper ca numărul românilor care suferă în urma răspândirii acestui virus să fie cât se poate de limitat. Dar odată încheiat acest capitol dramatic, sper ca autoritățile române să înțeleagă faptul că temele importante nu suportă amânare. După această perioadă, e absolut necesar să începem reconstrucția, pe baze solide, a României”.