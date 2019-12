Europarlamentarul Corina Crețu, în Republica Moldova: Propunerea Președinției finlandeze la Consiliul UE privind bugetul multianual al UE este inacceptabilă deoarece prevede tăieri pentru domenii esențiale

Autostrada Târgu Mureș – Iași – Ungheni ar uni Republica Moldova cu România și cu restul Europei și ar genera investiții și locuri de muncă, a afirmat eurodeputatul Corina Crețu (Pro România, S&D), aflată într-o vizită la Chișinău.

Prezentă în cadrul unei emisiuni la TVR Moldova, Crețu a spus că această autostradă figurează ca prioritate atât în Programul de Infrastructură Mare din cadrul bugetului 2014-2020, cât și în Masterplanul național de transport. De asemenea, Corina Crețu a arătat că proiectul nu a fost depus la Comisia Europeană și a precizat că speră că studiile de fezabilitate să fie realizate în anii ce urmează.

”Autostrada Târgu Mureș – Iași – Ungheni este un proiect de suflet pentru mine, mai ales că ar uni Republica Moldova cu România și cu restul Europei, ar asigura investiții și crearea de locuri de muncă. În momentul în care am devenit comisar european începuse eșalonarea bugetului pentru perioada 2014-2020. În Programul de Infrastructură Mare care a fost adoptat în România, în 2015, această autostradă era o prioritate. După aceea s-a adoptat Masterplanul de transport, unde era iarăși o prioritate. Din păcate, în perioada în care eu am fost comisar european s-au succedat mai mult de opt miniștri ai transporturilor. Proiectul nu a fost depus la Comisia Europeană deocamdată. A fost unul dintre momentele în care au m-am rupt de partidul aflat atunci la guvernare, PSD, tocmai pentru că am avut aceste polemici. Erau 5 miliarde la dispoziție pentru transporturi și energie și am propus să se facă studiu de fezabilitate în perioada actuală de programare și să înceapă construcția efectivă în 2021. Am avut aceste polemici zilele trecute pentru că la Iași am povestit un episod prin care ministrul transporturilor îmi explica faptul că se dorește la București ca acest proiect să se facă prin parteneriat public-privat, ceea ce ar fi foarte trist pentru că ar trebui să se introducă taxă și mai ales că nu există experiență în România pentru construcția de autostrăzi prin parteneriat public-privat”, a afirmat Corina Crețu.

Fostul comisar european pentru politică regională a reiterat faptul că acest proiect ”ar duce la o creștere spectaculoasă a investițiilor în această parte de Europă” și a precizat că infrastructura este ”impedimentul principal pentru care se investește foarte mult până în Transilvania și Moldova este păgubită”.

Întrebată când ar putea fi gata proiectul acestei autostrăzi, supranumită și autostrada Unirii, Crețu a răspuns: ”Sper ca în următorii ani să se realizeze studiile de fezabilitate și să se înceapă construcția. Este vital și eu voi continua de la Bruxelles să vorbesc despre acest subiect. Totuși, suntem în secolul al XXI-lea. Ne apropiem de 2020 și nu avem decât vorbe”.

”Ceea ce este important este să se completeze această rețea de transport trans-europeană. Târgu Mureș – Iași – Ungheni intră în această incidență, deci ar avea prioritate. (…) Aș vrea să fiu optimistă, dar sunt rezervată, pentru că știu că proiectele de infrastructură trebuie pregătite, iar România nu are o rețea de proiecte mature, iar acest proiect trenează de foarte mulți ani”, a mai afirmat Corina Crețu, punctând că o eventuală continuare a acestei autostrăzi până la Chișinău trebuie făcută ca semnal ”al datoriei noastre comune” și să angreneze fonduri europene, precum instrumentele politicii de vecinătate, sprijinul financiar al României și alocări naționale din partea Republicii Moldova.

Eurodeputatul Corina Crețu (Pro România, S&D) efectuează o vizită în Republica Moldova, prima în calitate de membru al Parlamentului European, după ce anul trecut s-a aflat la Chișinău în calitate de comisar european pentru politică regională.

La Chișinău, Corina Crețu s-a întâlnit deja cu ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, iar miercuri urmează să i se decerneze titlul de Doctor Honoris Causa al Academiei de Studii Economice din Moldova.