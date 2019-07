Europarlamentarul Corina Crețu, mesaj la debutul primei sesiuni plenare: Zilele acestea, la Strasbourg, proiectul european își conturează viitorul

Up Next

În mesajul său, Corina Crețu mai transmite că „ e foarte important ca abordarea la nivel macro să întâlnească eficiența la nivel mirco a instituțiilor europene. Doar astfel, proiectul european va căpăta coerența și credibilitatea de care are atât de multă nevoie!”

În acest mandat, Corin Crețu, va activa ca membru al Comisiei pentru Dezvoltare Regională (REGI) și al Comisiei pentru control bugetar (CONT) – două comisii cu care am interacționat frecvent în calitate de Comisar European pentru Politică Regională și, ca atare, voi valorifica experiența acumulată în toți acești ani. Totodată, va fi membru supleant în Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (AGRI), ceea ce va permite să ajute, în continuare, dezvoltarea satului românesc.

Corina Crețu a a făcut referire în mesajul său și la agenda strategică a Uniunii Europene (decisă luna trecută de Consiliul European) că „este una ambițioasă, care are nevoie de o bază politică solidă – iar Parlamentul European va avea rolul de a reprezenta acest suport important de comunicare și promovare a priorităților: protejarea cetățenilor și a libertăților, dezvoltarea bazei economice, un viitor mai verde și promovarea intereselor europene în lume.”

„Este un nou început pentru Europa […] z ilele acestea, la Strasbourg, proiectul european își conturează viitorul. Europa are nevoie, la nivel macro, de o abordare ambițioasă, care să permită întărirea instituțiilor europene. Dar în același timp, e foarte important ca, la nivelul Parlamentului European, fiecare deputat să își pună la dispoziție expertiza în domeniile în care s-a format și pe care le cunoaște cel mai bine” , scrie fostul comisar european și actual europarlamentar, Corina Crețu, în ziua de debut a sesiunii plenare din cea de-a noua legislatură a Parlamentului European.

