Europarlamentarul Cristian Bușoi (PNL, PPE), ambasador european al proiectului strategic RoHepat, inițiativă care își propune să elimine hepatitele virale din România până în 2030

Europarlamentarul Cristian Bușoi (PNL, PPE) a fost ales ambasador al proiectului strategic RoHepat, o inițiativă de sprijin pentru atingerea obiectivului eliminării heptatitelor virale din România până în 2030, care s-a lansat la data de 11 decembrie.

”Vă sunt recunoscător pentru propunere și vă asigur de tot sprijinul meu. În calitate de deputat în Parlamentul European din 2007 și co-președinte al grupului Friends of the Liver, din 2014, am susținut multe eforturi pentru a pune pe agenda Uniunii Europene hepatita, subliniind impactul acestei boli cornice asupra cetățenilor europeni, sistemelor de sănătate și economiilor statelor europene. Din păcate, în ciuda eforturilor noastre, nu întotdeauna UE a fost pregătită. De cele mai multe ori, statele membre păreau că au avut alte priorități majore”, a spus eurodeputatul român într-un video postat pe pagina sa de Facebook.

Amintind de anul 2013, când pe masa Parlamentului European s-a pus o declarație scrisă care a ridicat gradul de conștientizare asupra heptatitei, Cristian Bușoi, care este și co-președinte al Friends of the Liver, a listat o serie de evenimente cu privire la hepatită și bolile hepatice care au contribuit la cunoașterea situației îngrijorătoare.

”În cel mai recent eveniment am susținut în Parlamentul inițiativa ACIV. Hepatitele sunt raportate ca avânt o povară mai mare a bolii ca urmare a gravității lor, reacților adverse a unor tratamente, complicațiilor uc boli asociate, costurilor ridicate ale tratamentului și mortalității crescute. Este necesar să acționăm în continuare, să suținem acțiunile naționale în acest sens, să facem schimb de bune practici, să ne inspirăm din acele țări care au reușit să facă ceva în acest sens”, a mai spus Bușoi. ”Programele de acțiune politică și cele educaționale sunt necesare pentru a crește gradul de conștientizare, pentru a informa și educa în privința metodelor de prevenire primară, cum ar fi, de exemplu, igiena personală, pentru a elimina stigmatizarea persoanelor care suferă de aceste boli”, a conchis europarlamentarul Cristian Bușoi.

RoHepat este prima iniţiativă integrată care îşi propune să ofere suport autorităţilor române în operaţionalizarea şi implementarea Strategiei naţionale de eradicare a hepatitelor virale, astfel încât România să atingă obiectivul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii de eliminare a hepatitele virale până în anul 2030.